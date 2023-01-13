***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:41
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2022 yılı toplam brüt prim üretimi 25 milyar 173 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %114 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2022 yılı itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101984
BIST
15:534.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -18,65
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5318,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5320,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0710
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:531.145,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.145,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.039.277
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,98
|3.261.268.646
|% -6,23
|
|CEOEM
|17,26
|14.607.802
|% -6,20
|
|TERA
|23,10
|18.445.124
|% -6,10
|
|THYAO
|134,80
|6.174.095.287
|% -0,74
|
|ASELS
|54,80
|4.468.092.502
|% -1,97
|
|EREGL
|39,96
|4.269.057.650
|% 0,96
|
|KRDMD
|18,59
|4.048.692.524
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,98
|3.261.268.646
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.261.268.646
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,59
|4.048.692.524
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,12
|1.974.700.991
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,62
|471.435.598
|% -0,76
|
|PETKM
|17,73
|2.398.210.213
|% 1,78
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7868
|18,7898
|% 0,03
|
|Euro
|20,3133
|20,3211
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8146
|22,9291
|% -0,24
|
|Frank
|20,1304
|20,2517
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9880
|5,0131
|% 0,06
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.811
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|