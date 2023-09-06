***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3 Ağustos 2023 tarihli Genel Kurulu'nda alınan kâr payı dağıtım kararına istinaden bugün itibarıyla 155.555.555.-TL brüt kâr payı tutarının pay sahiplerine dağıtım işlemi tamamlanmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192243BIST