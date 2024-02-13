***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 15:12
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Ocak sonu toplam brüt prim üretimi 10 milyar 432 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %208 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2024 Ocak sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249111
BIST
'
16:209.140
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -34,88
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:2030,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0140
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:2033,0099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1087
|Açılış
|: 33,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,9589
16:202.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,44
|Açılış
|: 2.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:18
|CELHA
|30,60
|20.872.375
|% 252,53
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|130.826.152
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|177.324.105
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|308.484.008
|% 9,99
|
|BINHO
|619,00
|2.648.365.490
|% -7,61
|
|GLBMD
|42,98
|198.658.048
|% -7,01
|
|MAGEN
|13,10
|126.765.429
|% -6,43
|
|LOGO
|98,40
|147.586.937
|% -6,29
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.204.125.120
|% 1,94
|
|THYAO
|287,00
|7.128.540.639
|% -1,12
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|SASA
|41,70
|5.334.155.950
|% 4,46
|
|GUBRF
|197,80
|4.956.856.076
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,90
|3.785.764.162
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,30
|1.604.651.151
|% 4,13
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|KLGYO
|5,34
|999.769.776
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,59
|408.694.113
|% 3,60
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7186
|30,7238
|% 0,04
|
|Euro
|32,9826
|32,9986
|% -0,36
|
|Sterlin
|38,8494
|39,0443
|% 0,47
|
|Frank
|34,8458
|35,0557
|% -0,25
|
|Riyal
|8,1680
|8,2089
|% 0,01
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|887,68
|889,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|891,05
|895,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,56
|2.021,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
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16:33LIDER
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 052 adet işlem
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TOASO, KONTR
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, SASA
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 6 kaybederek (% -0.34 ) 8, 010
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUBRF, KARYE, DOGUB, ISYAT, ARZUM, TDGYO, MNDRS, ULAS, SELGD, DGGYO