***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.337.393.374 6.535.388.952Kasa14 872 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.807.498.071 6.135.755.564Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 529.894.431 399.633.388Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 852.920.631 187.246.920Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.2 ve 11 37.412 37.412Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 39.434.500 37.396.299Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 813.448.719 149.813.209Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 2.761.747.222 2.343.357.894Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 2.506.198.376 2.295.859.323Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -59.471.617 -50.643.066Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 311.218.294 94.339.185Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 531.064.680 413.357.571Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -527.262.511 -409.555.119İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR239.182 112.955Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar239.182 112.955İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 118.316.096 111.704.172Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.725 1.725Diğer Çeşitli Alacaklar47.1 118.314.371 111.702.447Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 649.262.228 539.918.929Ertelenmiş Üretim Giderleri17 618.901.029 511.545.993Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 30.361.199 28.372.936DİĞER CARİ VARLIKLAR26.121.876 1.468.672Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 23.085.934 688.411Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.046.280 7.502Personele Verilen Avanslar4.2 313.020 216.830Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar1.676.642 555.929Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI10.746.000.609 9.719.198.494CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.320.617.904 1.130.185.821Bağlı Menkul Kıymetler9 1.323.164.738 1.132.829.102İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 12.500.000 12.403.553Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -15.046.834MADDİ VARLIKLAR276.963.612 263.559.212Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.799.258 33.799.258Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 187.918.000 187.918.000Makine ve Teçhizatlar6 44.375.215 34.670.032Demirbaş ve Tesisatlar6 18.343.171 15.332.689Motorlu Taşıtlar6 11.403.174 11.403.174Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 2.599.279Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 35.958.864 27.267.932Birikmiş Amortismanlar (-)6 -57.433.349 -49.431.152Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR18.268.172 17.881.048Haklar8 35.022.749 29.771.903Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 38.238.939Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -54.993.516 -50.129.794Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR20.349.646 24.758.447Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 20.349.646 24.758.447Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.642.571.622 1.441.616.820TOPLAM VARLIKLAR12.388.572.231 11.160.815.314YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 3.027.294 4.404.493Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.057.335 4.508.672Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.030.041 -104.179Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 1.828.128.221 1.578.856.379Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar1.827.285.492 1.575.001.813Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar842.588 3.854.425Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 7.539.994 6.669.798Ortaklara Borçlar45 5.358.118 5.377.481İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar1.500.770 611.211Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 681.106 681.106DİĞER BORÇLAR4.2 188.238.482 195.720.691Alınan Depozito ve Teminatlar0 3.419.714Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 32.487.532 23.139.760Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 155.750.950 169.161.217Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI5.725.322.481 5.222.511.638Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.113.350.211 1.894.963.307Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 2.748.528 5.133.217Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.455.910.512 3.176.400.349İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 143.283.909 135.985.444ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 200.314.123 124.446.447Ödenecek Vergi ve Fonlar59.479.538 102.691.667Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri7.320.128 5.105.857Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları200.193.371 125.230.318Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-66.678.914 -108.581.395Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR46.335.829 80.206.066Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 46.335.829 80.206.066GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI429.355.021 331.867.997Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 429.355.021 331.867.997Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.428.261.445 7.544.683.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 13.221.630 5.792.779Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.637.258 6.196.455Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -1.415.628 -403.676Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 18.687.851 10.710.664Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 18.687.851 10.710.664Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR35.988.859 30.853.702Kıdem Tazminatı Karşılığı23 35.988.859 30.853.702Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI185.421.757 156.630.773ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.156.422 87.156.422Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.867 80.135.867KAR YEDEKLERİ1.892.119.732 1.556.643.709Yasal Yedekler15 241.811.386 165.610.126Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler307.517.679 222.541.401Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.187.181.289 1.010.715.148Diğer Kar Yedekleri15 155.609.378 157.777.034GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -498.841.731NET DÖNEM KARI/ZARARI634.089.512 1.153.019.269Dönem Net Karı634.089.512 1.153.019.269Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.774.889.029 3.459.501.032TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE12.388.572.231 11.160.815.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR2.510.168.684 1.364.704.949 2.230.685.995 1.090.294.663Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 1.959.503.163 1.045.256.148 1.838.540.070 939.855.734Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 2.175.505.378 884.088.299 1.820.988.911 808.599.292Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 5.414.079.832 2.155.353.971 4.642.432.933 2.297.693.407Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -3.161.797.414 -1.238.773.759 -2.764.372.155 -1.464.746.768SGK'ya Aktarılan Primler (-)4, 10, 17, 24 -76.777.040 -32.491.913 -57.071.867 -24.347.347Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -218.386.904 160.479.773 17.096.585 127.178.846Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -402.035.981 345.018.948 -790.783.401 -212.944.001Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 164.322.651 -185.923.974 817.873.823 349.118.314Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 19.326.426 1.384.799 -9.993.837 -8.995.467Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 2.384.689 688.076 454.574 4.077.596Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -42.413.793 394.472 -3.766.275 -5.920.153Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 44.798.482 293.604 4.220.849 9.997.749Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri430.217.210 215.898.531 367.206.328 149.506.690Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 113.193.743 101.924.804 23.406.586 298.157HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.701.308.024 -897.794.522 -1.449.892.605 -657.734.816Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.286.871.906 -682.431.934 -1.029.891.261 -453.279.612Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.007.361.743 -511.647.419 -753.650.606 -315.880.684Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.565.286.181 -775.989.138 -1.000.642.838 -449.263.902Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 557.924.438 264.341.719 246.992.232 133.383.218Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-279.510.163 -170.784.515 -276.240.655 -137.398.928Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-747.110.090 -336.215.779 -587.433.615 -304.209.604Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 467.599.927 165.431.264 311.192.960 166.810.676İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 -2.758.417 -1.021.461İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 -2.758.417 -1.021.461İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -8.249.789 -3.912.714 -7.740.703 -3.949.459Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -406.186.329 -211.449.874 -409.502.224 -199.484.284Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847YATIRIM GELİRLERİ26 841.292.978 365.904.510 598.202.366 235.369.253Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 503.241.812 281.198.989 325.609.924 169.273.860Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0 12.532.686 4.184.650Finansal Yatırımların Değerlemesi26 31.297.191 10.095.564 2.025.816 -6.825.175Kambiyo Karları26 256.657.253 72.356.880 151.435.008 66.389.994İştiraklerden Gelirler26 49.883.364 2.167.736 105.989.255 2.038.479Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 213.358 85.341 609.677 307.445Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-678.989.331 -310.080.615 -496.720.691 -208.447.041Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -3.169.083 -2.096.318 -7.631.221 -3.509.643Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 791.773Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-430.217.210 -215.898.531 -367.206.328 -149.506.690Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -199.705.534 -68.948.184 -101.816.868 -45.957.314Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -14.240.625 -7.594.694 -10.996.845 -5.508.278Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -31.656.879 -15.542.888 -9.069.429 -4.756.889DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-136.881.424 -114.647.511 -43.485.643 -3.428.076Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -142.318.893 -110.881.408 -36.679.452 -2.773.900Reeskont Hesabı (+/-)-120.450 -459.841 -5.734.318 4.863.842Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21, 35 4.566.028 -3.934.933 -1.290.457 -5.195.348Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar1.277.971 733.943 894.579 150.943Diğer Gider ve Zararlar (-)-286.080 -105.272 -675.995 -473.613Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 634.089.512 305.084.867 679.045.274 359.702.583Dönem Karı veya Zararı834.282.883 408.086.811 838.789.422 456.053.983Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-200.193.371 -103.001.944 -159.744.148 -96.351.400Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları634.089.512 305.084.867 679.045.274 359.702.583Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri7.087.902.585 4.879.252.538Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-6.609.459.110 -4.348.981.849Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit478.443.475 530.270.689Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-83.327.837 -63.662.030Diğer Nakit Girişleri2.441.855 19.077.692Diğer Nakit Çıkışları (-)-90.052.779 -137.416.236Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit307.504.714 348.270.115YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.828.703 26.426Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -28.111.440 -4.557.165Mali Varlık İktisabı (-)-1.413.949.289 -257.383.104Mali Varlıkların Satışı762.890.614 502.749.589Alınan Faiz526.649.796 382.956.340Alınan Temettüler49.883.364 104.010.614Diğer Nakit Girişleri213.358 19.175.384Diğer Nakit Çıkışları (-)-34.825.962 -71.922.066Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-134.420.856 675.056.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -3.240.034 -3.273.953Ödenen Temettüler (-)-493.000.000 -360.000.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-496.240.034 -363.273.953KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ46.641.371 42.677.004Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-276.514.805 702.729.184Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.474.472.433 4.389.595.297Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.197.957.628 5.092.324.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077Muhasebe Politikasında Değişiklikler2.1.1 399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 704.819.445 -229.945.448 1.194.110.196 0 1.194.110.196Yeni Bakiye939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 53.732.931 0 0 0 0 -1.456.844 0 0 52.276.087 0 52.276.087Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 -287.097 0 0 -287.097 0 -287.097Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 38.148 0 287.098 325.246 0 325.246Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 679.045.274 0 679.045.274 0 679.045.274Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.000.000 -360.000.000 0 -360.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 35.750.000 0 2.458.898 -828.378.599 790.169.701 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi939.000.000 0 669.028.361 0 0 135.709.368 0 478.234.349 679.045.274 -45.406.569 2.855.610.783 0 2.855.610.783Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 176.466.141 0 0 0 0 -2.167.656 0 0 174.298.485 0 174.298.485Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 634.089.512 0 634.089.512 0 634.089.512Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.187.181.289 0 0 241.811.386 0 550.283.479 634.089.512 0 3.774.889.029 0 3.774.889.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955712BIST