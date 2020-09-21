***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 16.01.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Evet - Bağımsız Üye Değil - -ÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans / Yatırım Danışmanı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu üyesi, TVF Finansal Yatırımlar Yönetim Kurulu üyesi, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUHAMMED MAHMUT ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 10.09.2020 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil - Hayır -MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi ÜyesiBEŞİR ALPER KARAYAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020 İcrada Görevli - - Evet - Bağımsız Üye Değil - -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEŞİR ALPER KARAYAZGAN Genel Müdür Sigortacı - -REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiİBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -ATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiDOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875813BIST