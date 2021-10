***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu ÜyesiREMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiBİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ÜyesiFATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -VOLKAN SİNAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -GÜRAY ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -MURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiKÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTürk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 25.000.000,0 12.500.000,0 TRY 50,00 İştirakVakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 250.000.000,0 39.122.459,0 TRY 15,65 İştirakVakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 350.000.000,0 47.968.750,0 TRY 13,71 İştirakVakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 3.300.000,0 TRY 11,00 İştirakVakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirakTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirakTarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 20.134.664,0 915.212,0 TRY 4,55 İştirakVakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirakVakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirakTaksim Otelcilik A.Ş. Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirakVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.000.000.000,0 8.705.504,0 TRY 0,87 İştirakVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 150.000.000,0 375.000,0 TRY 0,25 İştirakZiraat Bank Moscow JSC Bankacılık 100.255.556,0 90.230,0 TRY 0,09 İştirakZiraat Katılım A.Ş. Bankacılık 1.750.000.000,0 1,0 TRY 0,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967449BIST