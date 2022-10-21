***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOSEM Sertifikasyon AŞ Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.000.000,0 8.000.000,0 TRY 100,0 İştirakTürk P ve I Sigorta AŞ Sigortacılık 80.000.000,0 40.000.000,0 TRY 50,00 İştirakVakıf Faktoring AŞ Faktoring 450.000.000,0 61.674.107,0 TRY 13,71 İştirakVakıf Finansal Kiralama AŞ Leasing 600.000.000,0 25.100.000,52 TRY 4,18 İştirakVakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ Pazarlama 100.000.000,0 9.760.799,94 TRY 9,76 İştirakVakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 46.850,72 TRY 0,16 İştirakTürkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirakTarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Sigortacılık 29.315.869,0 1.274.603,0 TRY 4,35 İştirakVakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ İnşaat 52.548.280,6 1.003.770,0 TRY 1,91 İştirakVakıf Enerji ve Madencilik AŞ Enerji ve Madencilik 85.000.223,35 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirakTaksim Otelcilik AŞ Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirakVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.145.000.000,0 7.974.238,08 TRY 0,70 İştirakVakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Menkul Değerler 250.000.000,0 625.000,0 TRY 0,25 İştirakZiraat Katılım Bankası AŞ Bankacılık 1.750.000.000,0 0,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073417BIST