***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 20:52
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OSEM Sertifikasyon AŞ Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.000.000,0 8.000.000,0 TRY 100,0 İştirak
Türk P ve I Sigorta AŞ Sigortacılık 80.000.000,0 40.000.000,0 TRY 50,00 İştirak
Vakıf Faktoring AŞ Faktoring 450.000.000,0 61.674.107,0 TRY 13,71 İştirak
Vakıf Finansal Kiralama AŞ Leasing 600.000.000,0 25.100.000,52 TRY 4,18 İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ Pazarlama 100.000.000,0 9.760.799,94 TRY 9,76 İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 46.850,72 TRY 0,16 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Sigortacılık 29.315.869,0 1.274.603,0 TRY 4,35 İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ İnşaat 52.548.280,6 1.003.770,0 TRY 1,91 İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Enerji ve Madencilik 85.000.223,35 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirak
Taksim Otelcilik AŞ Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.145.000.000,0 7.974.238,08 TRY 0,70 İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Menkul Değerler 250.000.000,0 625.000,0 TRY 0,25 İştirak
Ziraat Katılım Bankası AŞ Bankacılık 1.750.000.000,0 0,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073417
BIST