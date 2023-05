***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOSEM Sertifikasyon AŞ Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.000.000,0 8.000.000,0 TRY 100,0 İştirakTürk P ve I Sigorta AŞ Sigortacılık 80.000.000,0 40.000.000,0 TRY 50,00 İştirakTürkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirakTarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Sigortacılık 29.315.869,0 1.221.494,54 TRY 4,17 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153440BIST