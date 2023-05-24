***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2023 17:57
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OSEM Sertifikasyon AŞ Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.000.000,0 8.000.000,0 TRY 100,0 İştirak
Türk P ve I Sigorta AŞ Sigortacılık 80.000.000,0 40.000.000,0 TRY 50,00 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Sigortacılık 29.315.869,0 1.221.494,54 TRY 4,17 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153440
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0409
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.260,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.260,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8893
|19,8940
|% 0,19
|
|Euro
|21,4104
|21,4425
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5206
|24,6435
|% -0,17
|
|Frank
|21,8891
|22,0210
|% -0,18
|
|Riyal
|5,2877
|5,3142
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-7,63
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.618
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,86
|14,87
|-0,10
|
|B. Petrol
|78,18
|78,18
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem