***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTAHA ÇAKMAK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli -- -BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ÜyesiKÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı -TUBA BULDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -DOĞAN BAŞAR Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -ÇAĞRI AKPINAR Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192246BIST