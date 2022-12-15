***TURSG* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 22:26
***TURSG******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN, VKGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (VKGYO) payları ile ilgili olarak 15.12.2022 tarihinde 7.974.238 adet A Grubu imtiyazlı paylar için pay başına 5,035 TL ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'ya pay satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinde payımız kalmamıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2022 7.974.238 7.974.238 7.974.238 0 % 0,7 % 0,7 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087666
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,5703
18:0519,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0610
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7454
18:051.064,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.064,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.061,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6359
|% 0,07
|
|Euro
|19,7493
|19,8384
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,6433
|22,7568
|% -1,87
|
|Frank
|19,9660
|20,0863
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,82
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,48
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.188
|7.261
|-67,00
|
|Yarım
|3.481
|3.550
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem