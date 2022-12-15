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***TURSG* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.12.2022 22:26
***TURSG* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TURSG******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VAKBN, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (VKGYO) payları ile ilgili olarak 15.12.2022 tarihinde 7.974.238 adet A Grubu imtiyazlı paylar için pay başına 5,035 TL ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'ya pay satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinde payımız kalmamıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2022 7.974.238 7.974.238 7.974.238 0 % 0,7 % 0,7 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087666


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Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.188 7.261 -67,00  
Yarım 3.481 3.550 -33,00  
Çeyrek 1.746 1.774 -17,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 -0,76  
Gümüş Gr. 13,85 13,86 -0,46  
B. Petrol 81,78 81,78 -0,92  
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