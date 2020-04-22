***TVB* *GUSGR* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı









***TVB******GUSGR******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [GUSGR]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıGüneş Sigorta AŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigortacılıkSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi540.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı275.939.697,14 TLBeher Pay Fiyatı2,22 TLToplam Tutar612.586.127,65 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51,10Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTVF Finansal Yatırımlar AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa Değeri Analizi - Benzer Şirketler Çarpan Analizi - Benzer İşlemler Çarpan Analizi - Gelir YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.03.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMGDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar792.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Güneş Sigorta AŞ sermayesinde Bankamızın herhangi bir payı kalmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839981BIST