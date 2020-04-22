***TVB* *GUSGR* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.04.2020 21:50
***TVB******GUSGR******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [GUSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Güneş Sigorta AŞ
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
540.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
275.939.697,14 TL
Beher Pay Fiyatı
2,22 TL
Toplam Tutar
612.586.127,65 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51,10
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
TVF Finansal Yatırımlar AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.03.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
792.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Güneş Sigorta AŞ sermayesinde Bankamızın herhangi bir payı kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839981
BIST