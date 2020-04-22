***TVB* *GUSGR* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******GUSGR******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GUSGR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimize ait ve Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerimiz ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ sermayesinin %53,9'unu temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.Buna göre, Güneş Sigorta AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel beher pay başına 2,22 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 612.586.127,65 TL'dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel ise beher pay başına 0,0896 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 724.584.226,21 TL'dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.Devredilen hisselere ilişkin hazırlanan değerleme raporunun özeti ekte sunulmuştur. Yukarıda belirtilen satış işlemleri, Şirketimizin ve TVF Finansal Yatırımlar'ın yönetim kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti tüzel kişiliğine ait olması sebebiyle Sermaye Piyasa Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Güneş Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %61,1'e ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin sermayesindeki payı %62,9'a yükselmiştir.İşlem detaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839979BIST