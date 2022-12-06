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***TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.12.2022 18:11
***TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VAKIF FAKTORING AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü yurtiçi, yurtdışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
450.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yok
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Acente
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Türkiye
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
140.068.750 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bağlı Ortaklığımız Vakıf Faktoring AŞ'de Türkiye Sigorta AŞ'nin sahibi olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu paylarının tamamının tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Bankamızca satın alınması amacıyla BDDK'ya izin başvurusunda bulunulması hususunda Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084932


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Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.135 7.193 25,00  
Yarım 3.455 3.517 12,00  
Çeyrek 1.733 1.758 6,00  
Gümüş.Ons 22,15 22,18 -0,05  
Gümüş Gr. 13,25 13,27 -0,05  
B. Petrol 79,50 79,50 -3,18  
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