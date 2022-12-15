***TVB* *TURSG* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 18:15
***TVB******TURSG******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURSG, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 15.12.2022 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Türkiye Sigorta AŞ'nin Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de sahibi olduğu tedavülde olmayan 7.974.238 adet A Grubu imtiyazlı payları için pay başına 5,035 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2022 7.974.238 0 7.974.238 560.515.852,82 568.490.090,82 % 48,95 % 61,66 % 49,65 % 63,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087616
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0520,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1700
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0550
En Düşük
19,8500
18:051.065,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,36
|Açılış
|: 1.065,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6393
|18,6500
|% 0,15
|
|Euro
|19,8471
|19,8643
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,7642
|22,8784
|% -1,35
|
|Frank
|20,0024
|20,1229
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,46
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,05
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.197
|7.256
|-72,00
|
|Yarım
|3.485
|3.547
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem