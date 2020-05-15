***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VAKBNİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Satışa Konu Paylar 1.405.622.489,96 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 1.405.622.489,96 35,99Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 1.405.622.489,96 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4,98Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,63 TL - 5,43 TLİşlem Tarihi 20.05.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı EktedirEk AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.905.622.489,96 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.405.622.489,96 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay