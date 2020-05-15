***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
15.05.2020 20:04
***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VAKBN
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Satışa Konu Paylar 1.405.622.489,96 TL
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 1.405.622.489,96 35,99
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 1.405.622.489,96 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,98
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,63 TL - 5,43 TL
İşlem Tarihi 20.05.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir
Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.905.622.489,96 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.405.622.489,96 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0211
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 382,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3601
|8,4020
|% 0,35
|
|Frank
|7,0616
|7,1042
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,74
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.512
|-6,80
|
|Tam
|2.539
|2.578
|-7,00
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,50
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,84
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