***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VAKBNİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Satışa Konu Paylar TREVKFB00019Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 3.205.741.626 82,08Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 3.205.741.626İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4,18Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 2,99 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 4,56 TLİşlem Tarihi 09.03.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 3.205.741.626 TL nominal değerli payların 4,18 TL fiyattan alıcı Türkiye Varlık Fonu'na satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007912BIST