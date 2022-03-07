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***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

07.03.2022 18:10
***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VAKBN
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Satışa Konu Paylar TREVKFB00019

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 3.205.741.626 82,08

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 3.205.741.626
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,18
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 2,99 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 4,56 TL
İşlem Tarihi 09.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 3.205.741.626 TL nominal değerli payların 4,18 TL fiyattan alıcı Türkiye Varlık Fonu'na satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007912


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Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,66 25,69 0,08  
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B. Petrol 122 122 3,92  
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