***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
07.03.2022 18:10
***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VAKBN
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Satışa Konu Paylar TREVKFB00019
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 3.205.741.626 82,08
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 3.205.741.626
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,18
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 2,99 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 4,56 TL
İşlem Tarihi 09.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 3.205.741.626 TL nominal değerli payların 4,18 TL fiyattan alıcı Türkiye Varlık Fonu'na satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007912
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1700
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
18:0515,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0882
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05913,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,72
|Açılış
|: 913,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3713
|14,3842
|% 1,20
|
|Euro
|15,6355
|15,6642
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8038
|18,8981
|% 0,14
|
|Frank
|15,4226
|15,5155
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8112
|3,8303
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|14,47
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,59
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|3,92
|
Seans Raporu
18:05
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