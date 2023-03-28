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***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

28.03.2023 18:13
***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VAKBN
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Satışa Konu Paylar 2.804.557.405

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 2.804.557.405 39,44

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.804.557.405 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 11,41
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 7,61 TL-11,41 TL
İşlem Tarihi 29.03.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermayesinin 9.915.921.522,538 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 2.804.557.405 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na pay başına 11,41 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128794


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EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
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Altın Ons 1.968 1.968 11,19  
Altın Gr. 1.209 1.209 7,94  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.190 8.287 46,00  
Yarım 4.015 4.055 22,00  
Çeyrek 2.007 2.027 11,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,17  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 0,09  
B. Petrol 78,46 78,46 0,70  
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