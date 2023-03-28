***TVB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***TVB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VAKBNİlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Satışa Konu Paylar 2.804.557.405Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 2.804.557.405 39,44Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Türkiye Varlık Fonu / 2.804.557.405 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 11,41Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 7,61 TL-11,41 TLİşlem Tarihi 29.03.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermayesinin 9.915.921.522,538 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 2.804.557.405 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na pay başına 11,41 TL fiyattan tahsisli olarak satışı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128794BIST