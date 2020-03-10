***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2020 18:50
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin, 2020 yılı hesap dönemi için yeniden seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826471
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
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6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
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7,0586
En Düşük
6,9256
18:05326,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -5,27
|Açılış
|: 326,55
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|MARKA
|1,04
|4.060.124
|% -14,05
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|HALKB
|5,58
|247.353.449
|% -1,59
|
|VAKBN
|5,08
|235.508.803
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|CEMAS
|1,00
|91.331.921
|% -8,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9278
|7,9675
|% -1,34
|
|Frank
|6,5629
|6,6024
|% -0,73
|
|Riyal
|1,6332
|1,6413
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,24
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|