***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.02.2024 17:44
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2024 yılı hesap dönemi için seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246176
BIST