***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 -157.573 0 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 4.063 0 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 145.246 -10.589 331.037 0 0 -104.360 0 0 0 0 4.154.322 4.515.656 0 4.515.656Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 -30.042 0 -30.042Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 -125.000 0 -125.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 -125.000 0 -125.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 570.816 4.154.322 28.350.190 0 28.350.190Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.705 -72.311 760.037 0 0 889.597 0 0 0 0 2.802.291 4.388.319 0 4.388.319Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 298.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 287.764 0 287.764Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.578.722 0 2.802.291 33.026.273 0 33.026.273Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER129.917.675 204.655.091 334.572.766 94.630.911 144.091.940 238.722.851GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 37.521.713 39.814.329 77.336.042 36.971.920 28.193.356 65.165.276Teminat MektuplarıV-III-1 37.372.041 21.552.240 58.924.281 36.896.905 15.053.372 51.950.277Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.904.236 7.080.944 9.985.180 3.807.039 5.902.336 9.709.375Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.322.033 0 1.322.033 1.314.771 0 1.314.771Diğer Teminat Mektupları33.145.772 14.471.296 47.617.068 31.775.095 9.151.036 40.926.131Banka Kredileri7.842 4.574.992 4.582.834 24.005 2.948.104 2.972.109İthalat Kabul Kredileri220.683 220.683 0 586.987 586.987Diğer Banka Kabulleri7.842 4.354.309 4.362.151 24.005 2.361.117 2.385.122AkreditiflerV-III-4 141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787Belgeli Akreditifler141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 4.736 4.736 0 4.199 4.199Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 49.964 49.964 0 38.904 38.904Diğer Kefaletlerimizden0 41.582 41.582 0 0 0TAAHHÜTLER50.016.515 32.356.366 82.372.881 36.959.594 26.856.010 63.815.604Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 42.933.038 5.561.794 48.494.832 32.609.583 2.252.627 34.862.210Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 2.407.191 5.561.794 7.968.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 2.250 0 2.250Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 18.076.739 0 18.076.739 14.103.024 0 14.103.024Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 3.528.150 0 3.528.150 1.979.217 0 1.979.217İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 17.293.741 0 17.293.741 13.549.649 0 13.549.649Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri484.519 0 484.519 571.282 0 571.282Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.135.198 0 1.135.198 902.534 0 902.534Cayılabilir Taahhütler7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-5 42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.320.043 2.217.584 4.537.627 1.201.285 1.543.434 2.744.719Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.163.458 1.109.150 2.272.608 602.318 771.805 1.374.123Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.156.585 1.108.434 2.265.019 598.967 771.629 1.370.596Para ve Faiz Swap İşlemleri30.978.513 114.418.040 145.396.553 13.638.148 73.193.459 86.831.607Swap Para Alım İşlemleri1.781.342 37.631.854 39.413.196 2.532.776 19.685.170 22.217.946Swap Para Satım İşlemleri25.527.171 14.130.170 39.657.341 7.805.372 9.975.981 17.781.353Swap Faiz Alım İşlemleri1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154Swap Faiz Satım İşlemleri1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları576.987 759.416 1.336.403 697.904 1.784.623 2.482.527Para Alım Opsiyonları367.787 294.076 661.863 349.778 865.498 1.215.276Para Satım Opsiyonları209.200 465.340 674.540 348.126 919.125 1.267.251Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.503.904 15.089.356 23.593.260 5.162.060 12.521.058 17.683.118EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019EMANET KIYMETLER67.575.728 9.468.191 77.043.919 48.337.336 3.671.333 52.008.669Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler56.872.721 5.230.911 62.103.632 36.285.318 395.353 36.680.671Tahsile Alınan Çekler8.150.422 1.086.651 9.237.073 9.189.448 1.154.341 10.343.789Tahsile Alınan Ticari Senetler1.380.244 300.226 1.680.470 1.522.229 445.168 1.967.397Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 238 2.390 2.152 211 2.363İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 97.508 97.817 309 100.301 100.610Emanet Kıymet Alanlar1.169.880 2.752.657 3.922.537 1.337.880 1.575.959 2.913.839REHİNLİ KIYMETLER775.988.471 242.582.316 1.018.570.787 428.045.010 204.235.157 632.280.167Menkul Kıymetler299.466 44.434 343.900 354.739 9.824 364.563Teminat Senetleri837.716 1.783.494 2.621.210 681.820 1.135.681 1.817.501Emtia106.248.275 2.762.344 109.010.619 32.405.583 1.711.768 34.117.351Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul552.289.678 193.747.833 746.037.511 340.951.847 163.744.146 504.695.993Diğer Rehinli Kıymetler115.697.559 44.107.197 159.804.756 52.805.682 37.364.638 90.170.320Rehinli Kıymet Alanlar615.777 137.014 752.791 845.339 269.100 1.114.439KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.722.694 5.889.154Alınan Faizler37.597.067 28.510.420Ödenen Faizler-29.099.926 -22.157.979Alınan Temettüler50.939 61.419Alınan Ücret ve Komisyonlar5.453.801 3.320.133Elde Edilen Diğer Kazançlar137.761 78.954Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.577.980 3.372.562Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.113.819 -2.515.514Ödenen Vergiler-2.493.672 -1.135.686Diğer-7.387.437 -3.645.155Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.256.005 213.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.016.198 -70.898Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.204.139 -3.412.616Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-58.282.085 -38.614.794Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.097.875 -966.221Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.802.291 4.154.322 0 4.154.322Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI230.807.136 188.618.417 419.425.553 190.879.597 140.476.044 331.355.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 42.074.839 33.953.817Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 34.700.820 27.331.620Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler295.226 389.604Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 187.630 177.189Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler300 18.657Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 6.883.468 6.032.692Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.025 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.154.955 1.008.530İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.722.488 5.024.162Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri7.395 4.055FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -29.060.127 -23.113.130Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -18.132.430 -15.662.291Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.515.799 -1.218.563Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.137.653 -3.525.739İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -4.108.916 -2.704.252Kiralama Faiz Giderleri-154.905 0Diğer Faiz Giderleri-10.424 -2.285NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.014.712 10.840.687NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.978.688 2.293.210Alınan Ücret ve Komisyonlar5.071.035 3.262.601Gayri Nakdi Kredilerden718.014 481.635Diğer4.353.021 2.780.966Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.092.347 -969.391Gayri Nakdi Kredilere-632 -415Diğer-1.091.715 -968.976TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 50.939 129.624TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 -2.583.694 643.635Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-4 479.903 155.578Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-4 -3.663.040 262.077Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-4 599.443 225.980DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 4.035.254 2.003.613FAALİYET BRÜT KÂRI18.495.899 15.910.769BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -8.212.337 -4.350.468DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -52.362 -533.037PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.837.255 -2.191.782DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -3.781.362 -3.681.555NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.612.583 5.153.927BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 3.612.583 5.153.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -810.292 -999.605Cari Vergi Karşılığı-1.715.496 -745.141Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.061.183 -1.425.344Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.966.387 1.170.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-10 2.802.291 4.154.322DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-12 2.802.291 4.154.322Grubun Karı (Zararı)2.802.291 4.154.322Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,12090000 1,66170000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819224BIST