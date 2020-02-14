***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor
14.02.2020 18:35
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 -157.573 0 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 4.063 0 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 145.246 -10.589 331.037 0 0 -104.360 0 0 0 0 4.154.322 4.515.656 0 4.515.656
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 -30.042 0 -30.042
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 -125.000 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 -125.000 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 570.816 4.154.322 28.350.190 0 28.350.190
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.705 -72.311 760.037 0 0 889.597 0 0 0 0 2.802.291 4.388.319 0 4.388.319
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 298.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 287.764 0 287.764
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.578.722 0 2.802.291 33.026.273 0 33.026.273
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
129.917.675 204.655.091 334.572.766 94.630.911 144.091.940 238.722.851
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 37.521.713 39.814.329 77.336.042 36.971.920 28.193.356 65.165.276
Teminat Mektupları
V-III-1 37.372.041 21.552.240 58.924.281 36.896.905 15.053.372 51.950.277
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.904.236 7.080.944 9.985.180 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.322.033 0 1.322.033 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.145.772 14.471.296 47.617.068 31.775.095 9.151.036 40.926.131
Banka Kredileri
7.842 4.574.992 4.582.834 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
220.683 220.683 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
7.842 4.354.309 4.362.151 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
V-III-4 141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.736 4.736 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 49.964 49.964 0 38.904 38.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 41.582 41.582 0 0 0
TAAHHÜTLER
50.016.515 32.356.366 82.372.881 36.959.594 26.856.010 63.815.604
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 42.933.038 5.561.794 48.494.832 32.609.583 2.252.627 34.862.210
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 2.407.191 5.561.794 7.968.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 18.076.739 0 18.076.739 14.103.024 0 14.103.024
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 3.528.150 0 3.528.150 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 17.293.741 0 17.293.741 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
484.519 0 484.519 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.135.198 0 1.135.198 902.534 0 902.534
Cayılabilir Taahhütler
7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.320.043 2.217.584 4.537.627 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.163.458 1.109.150 2.272.608 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.156.585 1.108.434 2.265.019 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
30.978.513 114.418.040 145.396.553 13.638.148 73.193.459 86.831.607
Swap Para Alım İşlemleri
1.781.342 37.631.854 39.413.196 2.532.776 19.685.170 22.217.946
Swap Para Satım İşlemleri
25.527.171 14.130.170 39.657.341 7.805.372 9.975.981 17.781.353
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
576.987 759.416 1.336.403 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
367.787 294.076 661.863 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
209.200 465.340 674.540 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.503.904 15.089.356 23.593.260 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019
EMANET KIYMETLER
67.575.728 9.468.191 77.043.919 48.337.336 3.671.333 52.008.669
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
56.872.721 5.230.911 62.103.632 36.285.318 395.353 36.680.671
Tahsile Alınan Çekler
8.150.422 1.086.651 9.237.073 9.189.448 1.154.341 10.343.789
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.380.244 300.226 1.680.470 1.522.229 445.168 1.967.397
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 238 2.390 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 97.508 97.817 309 100.301 100.610
Emanet Kıymet Alanlar
1.169.880 2.752.657 3.922.537 1.337.880 1.575.959 2.913.839
REHİNLİ KIYMETLER
775.988.471 242.582.316 1.018.570.787 428.045.010 204.235.157 632.280.167
Menkul Kıymetler
299.466 44.434 343.900 354.739 9.824 364.563
Teminat Senetleri
837.716 1.783.494 2.621.210 681.820 1.135.681 1.817.501
Emtia
106.248.275 2.762.344 109.010.619 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
552.289.678 193.747.833 746.037.511 340.951.847 163.744.146 504.695.993
Diğer Rehinli Kıymetler
115.697.559 44.107.197 159.804.756 52.805.682 37.364.638 90.170.320
Rehinli Kıymet Alanlar
615.777 137.014 752.791 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.722.694 5.889.154
Alınan Faizler
37.597.067 28.510.420
Ödenen Faizler
-29.099.926 -22.157.979
Alınan Temettüler
50.939 61.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.453.801 3.320.133
Elde Edilen Diğer Kazançlar
137.761 78.954
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.577.980 3.372.562
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.113.819 -2.515.514
Ödenen Vergiler
-2.493.672 -1.135.686
Diğer
-7.387.437 -3.645.155
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.256.005 213.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.016.198 -70.898
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.204.139 -3.412.616
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-58.282.085 -38.614.794
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.097.875 -966.221
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.802.291 4.154.322 0 4.154.322
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
230.807.136 188.618.417 419.425.553 190.879.597 140.476.044 331.355.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 42.074.839 33.953.817
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 34.700.820 27.331.620
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
295.226 389.604
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 187.630 177.189
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
300 18.657
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.883.468 6.032.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.025 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.154.955 1.008.530
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.722.488 5.024.162
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.395 4.055
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -29.060.127 -23.113.130
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -18.132.430 -15.662.291
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.515.799 -1.218.563
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.137.653 -3.525.739
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.108.916 -2.704.252
Kiralama Faiz Giderleri
-154.905 0
Diğer Faiz Giderleri
-10.424 -2.285
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.014.712 10.840.687
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.978.688 2.293.210
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.071.035 3.262.601
Gayri Nakdi Kredilerden
718.014 481.635
Diğer
4.353.021 2.780.966
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.092.347 -969.391
Gayri Nakdi Kredilere
-632 -415
Diğer
-1.091.715 -968.976
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 50.939 129.624
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -2.583.694 643.635
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 479.903 155.578
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 -3.663.040 262.077
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 599.443 225.980
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 4.035.254 2.003.613
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.495.899 15.910.769
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -8.212.337 -4.350.468
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -52.362 -533.037
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.837.255 -2.191.782
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -3.781.362 -3.681.555
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.612.583 5.153.927
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 3.612.583 5.153.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -810.292 -999.605
Cari Vergi Karşılığı
-1.715.496 -745.141
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.061.183 -1.425.344
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.966.387 1.170.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-10 2.802.291 4.154.322
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-12 2.802.291 4.154.322
Grubun Karı (Zararı)
2.802.291 4.154.322
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,12090000 1,66170000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819224
BIST