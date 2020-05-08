***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -678 0 -93.050 0 -295.118 0 0 0 651.222 262.376 0 262.376Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 0 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 93.514 1.017.648 -33.854 1.387.667 80.727 -395.415 0 17.864.763 4.725.138 651.222 28.615.328 0 28.615.328Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -580.235 0 -667.158 0 0 0 1.716.170 468.777 0 468.777Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -29.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.323 0 -29.323Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 360.372 1.027.031 -106.165 1.660.519 80.727 122.142 0 22.578.722 2.802.291 1.716.170 33.465.727 0 33.465.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER142.010.421 224.032.495 366.042.916 129.917.675 204.655.091 334.572.766GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 38.019.799 44.097.962 82.117.761 37.521.713 39.814.329 77.336.042Teminat MektuplarıV-III-1 37.889.523 25.307.744 63.197.267 37.372.041 21.552.240 58.924.281Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.941.095 8.072.138 11.013.233 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.374.326 0 1.374.326 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları33.574.102 17.235.606 50.809.708 33.145.772 14.471.296 47.617.068Banka Kredileri6.957 5.099.330 5.106.287 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 234.712 234.712 0 220.683 220.683Diğer Banka KabulleriV-III-4 6.957 4.864.618 4.871.575 7.842 4.354.309 4.362.151AkreditiflerV-III-4 123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 5.241 5.241 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 81.765 81.765 0 49.964 49.964Diğer Kefaletlerimizden0 46.016 46.016 0 41.582 41.582TAAHHÜTLER55.277.840 32.255.342 87.533.182 50.016.515 32.356.366 82.372.881Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 47.544.532 3.806.491 51.351.023 42.933.038 5.561.794 48.494.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 502.582 3.806.491 4.309.073 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.139 0 7.139 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 21.411.128 0 21.411.128 18.076.739 0 18.076.739Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 4.530.152 0 4.530.152 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 19.263.739 0 19.263.739 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri620.557 0 620.557 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.209.235 0 1.209.235 1.135.198 0 1.135.198Cayılabilir Taahhütler7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR48.712.782 147.679.191 196.391.973 42.379.447 132.484.396 174.863.843Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler48.712.782 147.679.191 196.391.973 42.379.447 132.484.396 174.863.843Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.287.391 3.788.785 7.076.176 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.647.573 1.894.817 3.542.390 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.639.818 1.893.968 3.533.786 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri36.929.448 128.419.132 165.348.580 30.978.513 114.418.040 145.396.553Swap Para Alım İşlemleri1.642.788 45.901.564 47.544.352 1.781.342 37.631.854 39.413.196Swap Para Satım İşlemleri31.906.660 13.794.196 45.700.856 25.527.171 14.130.170 39.657.341Swap Faiz Alım İşlemleri1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları165.039 470.444 635.483 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları164.409 142.724 307.133 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları630 327.720 328.350 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.330.904 15.000.830 23.331.734 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.720.689.364 2.208.064.937 4.928.754.301 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820EMANET KIYMETLER68.144.423 12.486.185 80.630.608 67.575.728 9.468.191 77.043.919Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler56.624.892 6.199.229 62.824.121 56.872.721 5.230.911 62.103.632Tahsile Alınan Çekler8.916.525 1.527.965 10.444.490 8.150.422 1.086.651 9.237.073Tahsile Alınan Ticari Senetler1.425.452 329.099 1.754.551 1.380.244 300.226 1.680.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 264 2.416 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 826.794 827.103 309 97.508 97.817Emanet Kıymet Alanlar1.175.093 3.602.834 4.777.927 1.169.880 2.752.657 3.922.537REHİNLİ KIYMETLER800.684.852 285.471.740 1.086.156.592 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler880.001 101.276 981.277 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri916.838 2.050.252 2.967.090 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia108.124.073 3.010.128 111.134.201 106.248.275 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul573.440.131 234.413.004 807.853.135 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler116.706.837 45.777.647 162.484.484 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar616.972 119.433 736.405 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.851.860.089 1.910.107.012 3.761.967.101 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.862.699.785 2.432.097.432 5.294.797.217 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.596.758 1.740.848Alınan Faizler8.773.964 8.777.020Ödenen Faizler-5.352.571 -7.018.696Alınan Temettüler151.402 1.337Alınan Ücret ve Komisyonlar1.469.013 1.208.466Elde Edilen Diğer Kazançlar70.943 45.001Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar781.810 509.122Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-827.876 -755.659Ödenen Vergiler-644.517 -342.052Diğer-825.410 -683.691Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.597.151 -4.707.561Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.229.408 -64.495Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-200.579 -3.605.619Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-36.020.055 -24.187.228Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.333.076 -611.792Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.141.992 2.527.161Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)16.336.778 16.276.310Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.701.237 -346.258Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.005.960 5.304.360Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.000.393 -2.966.713YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.232.006 -5.579.368İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-104.200 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)350 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-32.131 -58.509Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller13.859 101.413Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-15.659.534 -6.165.770Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.595.228 1.024.261Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-161.933 -741.660Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.120.948 175.667Diğer-4.593 85.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.979.953 6.131.297Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.031.953 10.253.754Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.956.338 -4.041.826İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-95.662 -80.631Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi270.473 -125.961Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.981.973 -2.540.745Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.765.174 19.472.141Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.783.201 16.931.396Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.716.170 651.222DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.247.393 -388.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-580.235 -93.728Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -754Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-532.080 -100.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.155 7.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-667.158 -295.118Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-834.848 -372.149Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler167.690 77.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)468.777 262.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.013.113 42.744.669 77.757.782 23.795.849 49.054.453 72.850.302Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 3.025.270 25.117.278 28.142.548 2.378.543 39.968.746 42.347.289Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 3.031.373 19.648.627 22.680.000 2.387.760 34.107.460 36.495.220BankalarV-I-3 42 5.468.651 5.468.693 57 5.861.286 5.861.343Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -6.145 0 -6.145 -9.274 0 -9.274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.483 6.353.319 6.522.802 169.483 2.129.634 2.299.117Devlet Borçlanma Senetleri0 6.247.001 6.247.001 0 2.017.593 2.017.593Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 106.318 275.801 169.483 112.041 281.524Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 26.324.537 9.725.047 36.049.584 17.659.223 6.043.312 23.702.535Devlet Borçlanma Senetleri25.721.091 9.720.704 35.441.795 17.089.209 6.039.388 23.128.597Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.343 4.343 0 3.924 3.924Diğer Finansal Varlıklar603.446 0 603.446 570.014 0 570.014Türev Finansal VarlıklarV-I-2 5.493.823 1.549.025 7.042.848 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.493.823 1.549.025 7.042.848 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)247.802.634 111.616.830 359.419.464 222.157.099 101.300.068 323.457.167KredilerV-I-5 230.996.327 98.491.318 329.487.645 202.764.067 89.326.983 292.091.050Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 33.083.489 13.163.946 46.247.435 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri33.024.625 12.821.326 45.845.951 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.864 342.620 401.484 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.277.182 -38.434 -16.315.616 -15.611.382 -37.134 -15.648.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 3.394.440 0 3.394.440 4.659.610 0 4.659.610Satış Amaçlı3.394.440 0 3.394.440 4.659.610 0 4.659.610Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.161.229 583.781 2.745.010 2.314.536 486.740 2.801.276İştirakler (Net)V-I-7 964.707 0 964.707 1.001.717 0 1.001.717Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler964.707 0 964.707 1.001.717 0 1.001.717Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 1.196.522 583.781 1.780.303 1.312.819 486.740 1.799.559Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar857.990 583.781 1.441.771 990.508 486.740 1.477.248Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar338.532 0 338.532 322.311 0 322.311Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.130.334 11.661 4.141.995 3.008.550 10.110 3.018.660MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)220.981 0 220.981 221.103 0 221.103Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer220.981 0 220.981 221.103 0 221.103YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 468.679 66.284 534.963 747.323 0 747.323DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 5.066.504 10.423.026 15.489.530 4.277.313 7.392.799 11.670.112VARLIKLAR TOPLAMI298.257.914 165.446.251 463.704.165 261.181.383 158.244.170 419.425.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 150.914.314 118.054.864 268.969.178 143.564.555 107.966.344 251.530.899ALINAN KREDİLERV-II-3 928.496 41.867.751 42.796.247 897.290 40.181.260 41.078.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR39.150.015 5.048.436 44.198.451 19.777.260 5.169.115 24.946.375İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 12.892.537 23.982.161 36.874.698 11.587.544 17.588.825 29.176.369Bonolar7.550.619 0 7.550.619 6.289.792 0 6.289.792Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.341.918 23.982.161 29.324.079 5.297.752 17.588.825 22.886.577FONLAR3.053 0 3.053 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 2.144.740 2.186.033 4.330.773 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.144.740 2.186.033 4.330.773 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 997.499 997.499 928.854 0 928.854KARŞILIKLARV-II-7 2.287.130 6.595 2.293.725 2.203.931 5.873 2.209.804Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.182.290 0 1.182.290 1.142.042 0 1.142.042Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.104.840 6.595 1.111.435 1.061.889 5.873 1.067.762CARİ VERGİ BORCUV-II-8 519.587 3.004 522.591 1.113.379 3.003 1.116.382ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 9.099.564 2.829.884 11.929.448 9.362.274 3.489.318 12.851.592ÖZKAYNAKLARV-II-11 33.778.157 -312.430 33.465.727 32.748.020 278.253 33.026.273Ödenmiş SermayeV-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri889.570 194.720 1.084.290 933.222 180.391 1.113.613Hisse Senedi İhraç Primleri723.918 0 723.918 723.918 0 723.918Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri165.652 194.720 360.372 209.304 180.391 389.695Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.738.185 -156.800 2.581.385 3.306.170 -144.550 3.161.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler553.219 -350.350 202.869 627.615 242.412 870.027Kar Yedekleri22.578.722 0 22.578.722 22.578.722 0 22.578.722Yasal Yedekler2.523.836 0 2.523.836 2.480.184 0 2.480.184Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler19.604.486 0 19.604.486 19.648.138 0 19.648.138Diğer Kar Yedekleri450.400 0 450.400 450.400 0 450.400Kar veya Zarar4.518.461 0 4.518.461 2.802.291 0 2.802.291Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.802.291 0 2.802.291 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.716.170 0 1.716.170 2.802.291 0 2.802.291Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI258.963.295 204.740.870 463.704.165 230.807.136 188.618.417 419.425.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 10.231.814 9.677.364Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 8.290.255 7.969.735Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler17.256 99.110Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 27.300 66.749Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.894.251 1.538.407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.849 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar737.453 400.039İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.143.949 1.138.368Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri2.752 3.363FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -5.323.417 -7.332.592Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -3.002.893 -4.458.437Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -367.980 -370.336Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-715.310 -1.594.042İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.134.755 -870.306Kiralama Faiz Giderleri-39.134 -35.884Diğer Faiz Giderleri-63.345 -3.587NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.908.397 2.344.772NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.021.291 978.559Alınan Ücret ve Komisyonlar1.239.894 1.208.466Gayri Nakdi Kredilerden180.877 166.499Diğer1.059.017 1.041.967Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-218.603 -229.907Gayri Nakdi Kredilere-209 -63Diğer-218.394 -229.844TEMETTÜ GELİRLERİ151.402 1.337TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -641.828 128.934Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 149.196 46.551Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -260.823 9.735Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 -530.201 72.648DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 2.545.911 1.369.707FAALİYET BRÜT KÂRI7.985.173 4.823.309BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -3.086.386 -2.461.830DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -32.014 -31.795PERSONEL GİDERLERİ (-)-779.961 -688.538DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -1.958.991 -859.529NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.127.821 781.617BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 2.127.821 781.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -411.651 -130.395Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -82.162 -19.453Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -440.840 -628.226Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 111.351 517.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 1.716.170 651.222DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 1.716.170 651.222Grubun Karı (Zararı)1.716.170 651.222Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,68650000 0,26050000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843815BIST