***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 10.270 0 -558.129 0 77.847 0 0 0 1.018.791 548.779 0 548.779Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 386.995 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 375.816 0 375.816Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 477.747 1.028.596 -33.854 922.588 80.727 -22.450 0 22.578.722 0 1.018.791 29.274.785 0 29.274.785Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 72.660 -972.633 520.187 0 0 0 3.241.387 2.861.601 0 2.861.601Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -10.771 0 0 0 0 0 0 0 828.056 0 817.285 0 817.285Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 378.924 1.099.691 -106.165 1.268.121 80.727 1.309.487 0 25.308.198 900.871 3.241.387 43.690.140 0 43.690.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER158.729.493 239.221.942 397.951.435 129.917.675 204.655.091 334.572.766GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 37.051.398 47.939.391 84.990.789 37.521.713 39.814.329 77.336.042Teminat MektuplarıV-III-1 36.861.950 27.703.260 64.565.210 37.372.041 21.552.240 58.924.281Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.459.740 8.502.857 10.962.597 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.681.275 0 1.681.275 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları32.720.935 19.200.403 51.921.338 33.145.772 14.471.296 47.617.068Banka Kredileri6.957 5.501.912 5.508.869 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 236.514 236.514 0 220.683 220.683Diğer Banka KabulleriV-III-4 6.957 5.265.398 5.272.355 7.842 4.354.309 4.362.151AkreditiflerV-III-4 182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 5.456 5.456 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 85.703 85.703 0 49.964 49.964Diğer Kefaletlerimizden0 38.497 38.497 0 41.582 41.582TAAHHÜTLER60.222.753 31.675.879 91.898.632 50.016.515 32.356.366 82.372.881Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 52.360.080 2.458.532 54.818.612 42.933.038 5.561.794 48.494.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 911.526 2.458.532 3.370.058 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 23.632.737 0 23.632.737 18.076.739 0 18.076.739Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 4.900.652 0 4.900.652 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 20.727.949 0 20.727.949 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri613.052 0 613.052 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.571.014 0 1.571.014 1.135.198 0 1.135.198Cayılabilir Taahhütler7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR61.455.342 159.606.672 221.062.014 42.379.447 132.484.396 174.863.843Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler61.455.342 159.606.672 221.062.014 42.379.447 132.484.396 174.863.843Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.060.349 3.098.360 5.158.709 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.032.315 1.549.291 2.581.606 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.028.034 1.549.069 2.577.103 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri50.975.090 137.138.078 188.113.168 30.978.513 114.418.040 145.396.553Swap Para Alım İşlemleri1.642.788 54.559.857 56.202.645 1.781.342 37.631.854 39.413.196Swap Para Satım İşlemleri46.062.302 10.252.983 56.315.285 25.527.171 14.130.170 39.657.341Swap Faiz Alım İşlemleri1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.499 418.812 428.311 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları8.869 202.762 211.631 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları630 216.050 216.680 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 18.951.422 27.361.826 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.980.498.818 2.466.719.196 5.447.218.014 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820EMANET KIYMETLER81.818.568 14.382.269 96.200.837 67.575.728 9.468.191 77.043.919Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler71.020.487 7.260.700 78.281.187 56.872.721 5.230.911 62.103.632Tahsile Alınan Çekler8.196.479 1.329.863 9.526.342 8.150.422 1.086.651 9.237.073Tahsile Alınan Ticari Senetler1.273.093 344.654 1.617.747 1.380.244 300.226 1.680.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 274 2.426 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 1.217.357 1.217.666 309 97.508 97.817Emanet Kıymet Alanlar1.326.048 4.229.421 5.555.469 1.169.880 2.752.657 3.922.537REHİNLİ KIYMETLER859.681.950 295.449.774 1.155.131.724 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler698.478 132.504 830.982 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri934.460 2.374.895 3.309.355 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia107.811.471 3.161.350 110.972.821 106.248.275 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul585.871.096 243.194.852 829.065.948 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler163.785.566 46.484.299 210.269.865 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar580.879 101.874 682.753 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.038.998.300 2.156.887.153 4.195.885.453 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.139.228.311 2.705.941.138 5.845.169.449 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.394.143 336.085Alınan Faizler16.755.457 18.197.342Ödenen Faizler-10.977.086 -15.034.771Alınan Temettüler167.496 50.691Alınan Ücret ve Komisyonlar2.675.200 2.379.401Elde Edilen Diğer Kazançlar228.276 77.980Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.186.520 1.106.039Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.784.927 -1.557.288Ödenen Vergiler-751.740 -1.284.711Diğer-3.105.053 -3.598.598Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim320.555 7.112.119Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.645.182 1.395Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-253.644 -132.900Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-91.098.305 -27.970.067Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-274.689 -1.269.841Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)963.694 3.301.582Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)83.515.507 31.610.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.638.527 -1.782.682Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)11.474.647 3.354.575Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.714.698 7.448.204YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.614.398 -13.670.159İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-254.380 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.204.273 -1.029.595Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller60.743 229.705Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-28.885.328 -9.378.221Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.341.625 2.286.552Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.230.533 -6.001.964Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.578.646 447.853Diğer-21.598 -224.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.418.173 9.527.649Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.662.404 18.137.021Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.051.312 -8.441.315İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-192.919 -168.057Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-723 37.660Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.517.750 3.343.354Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.765.174 19.472.141Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.282.924 22.815.495Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.241.387 1.018.791DİĞER KAPSlandırılmayacaklar-899.973 -547.859Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.642 10.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-958.384 -580.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.231 22.060Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar520.187 77.847Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri648.699 96.302Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-128.512 -18.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.861.601 548.779Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)42.201.128 52.949.468 95.150.596 23.795.849 49.054.453 72.850.302Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 7.274.195 30.372.708 37.646.903 2.378.543 39.968.746 42.347.289Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 7.278.478 25.519.298 32.797.776 2.387.760 34.107.460 36.495.220BankalarV-I-3 12 4.853.410 4.853.422 57 5.861.286 5.861.343Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -4.295 0 -4.295 -9.274 0 -9.274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.483 7.793.915 7.963.398 169.483 2.129.634 2.299.117Devlet Borçlanma Senetleri0 7.662.775 7.662.775 0 2.017.593 2.017.593Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 131.140 300.623 169.483 112.041 281.524Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 29.082.589 13.162.521 42.245.110 17.659.223 6.043.312 23.702.535Devlet Borçlanma Senetleri28.483.685 13.158.000 41.641.685 17.089.209 6.039.388 23.128.597Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.521 4.521 0 3.924 3.924Diğer Finansal Varlıklar598.904 0 598.904 570.014 0 570.014Türev Finansal VarlıklarV-I-2 5.674.861 1.620.324 7.295.185 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.674.861 1.620.324 7.295.185 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)301.319.449 116.417.855 417.737.304 222.157.099 101.300.068 323.457.167KredilerV-I-5 282.437.540 103.688.323 386.125.863 202.764.067 89.326.983 292.091.050Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 37.202.048 12.770.704 49.972.752 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri37.143.188 12.558.027 49.701.215 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.860 212.677 271.537 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.320.139 -41.172 -18.361.311 -15.611.382 -37.134 -15.648.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 2.091.477 0 2.091.477 4.659.610 0 4.659.610Satış Amaçlı2.091.477 0 2.091.477 4.659.610 0 4.659.610Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.801.639 622.847 3.424.486 2.314.536 486.740 2.801.276İştirakler (Net)V-I-7 1.055.806 0 1.055.806 1.001.717 0 1.001.717Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.055.806 0 1.055.806 1.001.717 0 1.001.717Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 1.745.833 622.847 2.368.680 1.312.819 486.740 1.799.559Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.407.301 622.847 2.030.148 990.508 486.740 1.477.248Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar338.532 0 338.532 322.311 0 322.311Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.155.404 11.747 4.167.151 3.008.550 10.110 3.018.660MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)232.991 0 232.991 221.103 0 221.103Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer232.991 0 232.991 221.103 0 221.103YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 1.331.410 0 1.331.410 747.323 0 747.323DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 5.455.167 9.086.357 14.541.524 4.277.313 7.392.799 11.670.112VARLIKLAR TOPLAMI359.588.665 179.088.274 538.676.939 261.181.383 158.244.170 419.425.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 191.655.874 144.212.825 335.868.699 143.564.555 107.966.344 251.530.899ALINAN KREDİLERV-II-3 842.282 41.834.286 42.676.568 897.290 40.181.260 41.078.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR26.730.622 9.633.873 36.364.495 19.777.260 5.169.115 24.946.375İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 12.974.802 25.128.214 38.103.016 11.587.544 17.588.825 29.176.369Bonolar7.587.602 0 7.587.602 6.289.792 0 6.289.792Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.387.200 25.128.214 30.515.414 5.297.752 17.588.825 22.886.577FONLAR3.053 0 3.053 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 2.750.442 2.336.612 5.087.054 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.750.442 2.336.612 5.087.054 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 1.062.498 0 1.062.498 928.854 928.854KARŞILIKLARV-II-7 2.331.431 7.132 2.338.563 2.203.931 5.873 2.209.804Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.168.695 0 1.168.695 1.142.042 0 1.142.042Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.162.736 7.132 1.169.868 1.061.889 5.873 1.067.762CARİ VERGİ BORCUV-II-8 2.137.970 1.897 2.139.867 1.113.379 3.003 1.116.382ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.393.675 11.362.567 17.756.242 6.394.877 12.850.576 19.245.453Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.393.675 11.362.567 17.756.242 6.394.877 12.850.576 19.245.453DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 10.682.329 2.904.415 13.586.744 9.362.274 3.489.318 12.851.592ÖZKAYNAKLARV-II-11 43.426.398 263.742 43.690.140 32.748.020 278.253 33.026.273Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri6.474.451 207.750 6.682.201 933.222 180.391 1.113.613Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.277 0 6.303.277 723.918 0 723.918Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri171.174 207.750 378.924 209.304 180.391 389.695Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.428.939 -167.292 2.261.647 3.306.170 -144.550 3.161.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.166.930 223.284 1.390.214 627.615 242.412 870.027Kar Yedekleri25.308.198 0 25.308.198 22.578.722 0 22.578.722Yasal Yedekler2.713.545 0 2.713.545 2.480.184 0 2.480.184Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.239.049 0 21.239.049 19.648.138 0 19.648.138Diğer Kar Yedekleri1.355.604 0 1.355.604 450.400 0 450.400Kar veya Zarar4.142.258 0 4.142.258 2.802.291 0 2.802.291Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı900.871 0 900.871 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.241.387 0 3.241.387 2.802.291 0 2.802.291Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI300.991.376 237.685.563 538.676.939 230.807.136 188.618.417 419.425.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 21.170.232 20.497.453 10.938.418 10.820.089Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 17.100.818 16.810.563 8.810.563 8.840.828Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler34.251 204.433 16.995 105.323Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 33.414 120.537 6.114 53.788Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 149 0 149Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 3.997.707 3.357.629 2.103.456 1.819.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar36.153 0 23.304 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.676.422 960.804 938.969 560.765İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.285.132 2.396.825 1.141.183 1.258.457Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.042 4.142 1.290 779FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -10.795.176 -15.382.697 -5.471.759 -8.050.105Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -6.121.849 -9.256.351 -3.118.956 -4.797.914Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -695.494 -763.033 -327.514 -392.697Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.572.231 -3.358.756 -856.921 -1.764.714İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -2.210.322 -1.922.537 -1.075.567 -1.052.231Kiralama Faiz Giderleri-76.271 -75.975 -37.137 -40.091Diğer Faiz Giderleri-119.009 -6.045 -55.664 -2.458NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.375.056 5.114.756 5.466.659 2.769.984NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.764.507 1.834.045 743.216 855.486Alınan Ücret ve Komisyonlar2.156.349 2.379.401 916.455 1.170.935Gayri Nakdi Kredilerden363.529 350.171 182.652 183.672Diğer1.792.820 2.029.230 733.803 987.263Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-391.842 -545.356 -173.239 -315.449Gayri Nakdi Kredilere-300 -232 -91 -169Diğer-391.542 -545.124 -173.148 -315.280TEMETTÜ GELİRLERİ167.496 50.691 16.094 49.354TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -859.798 -1.134.996 -217.970 -1.263.930Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 729.605 107.728 580.409 61.177Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -1.035.783 -1.493.350 -774.960 -1.503.085Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 -553.620 250.626 -23.419 177.978DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 3.881.786 2.430.923 1.335.875 1.061.216FAALİYET BRÜT KÂRI15.329.047 8.295.419 7.343.874 3.472.110BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -6.280.627 -3.874.579 -3.194.241 -1.412.749DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -52.330 -45.784 -20.316 -13.989PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.662.241 -1.343.449 -882.280 -654.911DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -3.118.196 -1.830.694 -1.159.205 -971.165NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.215.653 1.200.913 2.087.832 419.296BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 4.215.653 1.200.913 2.087.832 419.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -974.266 -182.122 -562.615 -51.727Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.704.326 -387.675 -1.622.164 -368.222Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -620.540 -696.089 -179.700 -67.863Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.350.600 901.642 1.239.249 384.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569Grubun Karı (Zararı)3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,08780000 0,40750000 0,40140000 0,14700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867489BIST