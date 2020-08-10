***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 10.662 -599 -13.092 94.772 160.268 67.188 0 0 1.266.185 1.585.384 11.731 1.597.115Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1 0 -70.731 0 0 0 0 0 0 -2.297 -47.999 0 -121.026 7.928 -113.098Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 724.277 0 20.702 1.228.794 -41.956 428.637 402.114 42.499 -35.104 23.482.039 -189.750 1.266.185 29.828.437 761.333 30.589.770Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 71.926 -738 -1.089 61.279 484.279 -31.049 0 0 4.192.264 4.776.872 30.183 4.807.055Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.983 0 6.984.983İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -132.732 0 0 0 0 0 0 -17.430 10.768 0 -139.394 -204.533 -343.927Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.323 0 -16.753 1.140.078 -106.710 696.407 468.753 1.364.066 -74.407 26.166.362 264.612 4.192.264 44.303.617 696.784 45.000.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER159.910.893 241.160.050 401.070.943 130.858.298 206.289.254 337.147.552GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 37.432.190 48.607.034 86.039.224 38.069.926 40.210.391 78.280.317Teminat MektuplarıV-III-1 36.861.950 27.886.109 64.748.059 37.379.041 21.625.025 59.004.066Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.459.740 8.502.857 10.962.597 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.681.275 0 1.681.275 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları32.720.935 19.383.252 52.104.187 33.152.772 14.544.081 47.696.853Banka Kredileri6.957 5.501.912 5.508.869 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 236.514 236.514 0 220.683 220.683Diğer Banka Kabulleri6.957 5.265.398 5.272.355 7.842 4.354.309 4.362.151Akreditifler182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 5.456 5.456 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden267.004 388.878 655.882 324.144 142.897 467.041Diğer Garantilerimizden27.890 85.703 113.593 51.444 49.964 101.408Diğer Kefaletlerimizden85.898 134.413 220.311 165.625 221.962 387.587TAAHHÜTLER61.023.361 31.987.354 93.010.715 50.408.925 32.589.509 82.998.434Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 53.160.688 2.770.007 55.930.695 43.325.448 5.794.937 49.120.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 911.526 2.458.532 3.370.058 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri23.632.737 2.493 23.635.230 18.076.739 2.340 18.079.079Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 4.900.652 0 4.900.652 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 20.727.949 0 20.727.949 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri613.052 0 613.052 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.371.622 308.982 2.680.604 1.527.608 230.803 1.758.411Cayılabilir Taahhütler7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR61.455.342 160.565.662 222.021.004 42.379.447 133.489.354 175.868.801Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler61.455.342 160.565.662 222.021.004 42.379.447 133.489.354 175.868.801Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.060.349 3.098.360 5.158.709 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.032.315 1.549.291 2.581.606 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.028.034 1.549.069 2.577.103 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri50.975.090 138.097.068 189.072.158 30.978.513 115.422.998 146.401.511Swap Para Alım İşlemleri1.642.788 55.045.416 56.688.204 1.781.342 38.137.242 39.918.584Swap Para Satım İşlemleri46.062.302 10.726.414 56.788.716 25.527.171 14.629.740 40.156.911Swap Faiz Alım İşlemleri1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.499 418.812 428.311 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları8.869 202.762 211.631 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları630 216.050 216.680 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 18.951.422 27.361.826 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.991.963.347 2.474.092.485 5.466.055.832 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021EMANET KIYMETLER93.283.097 21.755.558 115.038.655 76.566.563 15.168.557 91.735.120Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.110.331 0 4.110.331 2.113.691 0 2.113.691Emanete Alınan Menkul Değerler71.381.966 7.260.700 78.642.666 57.617.522 5.230.911 62.848.433Tahsile Alınan Çekler8.764.917 1.480.081 10.244.998 8.743.308 1.190.464 9.933.772Tahsile Alınan Ticari Senetler7.267.017 1.271.320 8.538.337 6.704.176 1.084.425 7.788.601Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 274 2.426 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler419.190 7.513.762 7.932.952 204.705 4.909.862 5.114.567Emanet Kıymet Alanlar1.337.524 4.229.421 5.566.945 1.181.009 2.752.657 3.933.666REHİNLİ KIYMETLER859.681.950 295.449.774 1.155.131.724 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler698.478 132.504 830.982 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri934.460 2.374.895 3.309.355 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia107.811.471 3.161.350 110.972.821 106.248.275 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul585.871.096 243.194.852 829.065.948 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler163.785.566 46.484.299 210.269.865 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar580.879 101.874 682.753 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.038.998.300 2.156.887.153 4.195.885.453 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.151.874.240 2.715.252.535 5.867.126.775 2.428.463.803 1.784.563.770 4.213.027.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.470.111 450.716Alınan Faizler17.163.089 18.742.402Ödenen Faizler-11.081.200 -15.188.258Alınan Temettüler17.287 7.810Alınan Ücret ve Komisyonlar2.527.842 2.367.528Elde Edilen Diğer Kazançlar341.928 674.093Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.210.432 1.108.399Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.806.330 -1.699.808Ödenen Vergiler-802.190 -1.305.108Diğer-3.100.747 -4.256.342Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim497.563 7.048.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.783.989 -293.200Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-236.264 -132.900Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-90.711.477 -27.085.502Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-767.330 -1.539.940Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)963.697 3.301.544Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)83.251.876 31.824.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.374.052 -2.056.048Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)11.406.998 3.029.883Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.967.674 7.499.366YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.806.678 -13.733.266İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-254.380 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.260.342 -1.090.718Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller63.626 230.612Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-29.521.793 -9.642.064Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.839.699 2.548.376Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.230.533 -6.001.964Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.578.646 447.853Diğer-22.301 -225.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.405.375 9.165.102Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.001.435 18.680.754Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.399.725 -9.344.414İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-196.335 -171.238Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi974 76.080Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.567.345 3.007.282Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.986.852 21.379.500Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.554.197 24.386.782Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.223.467 1.331.002DİĞER KAPSAMLI GELİRLER583.588 266.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69.079 7.717Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.836 14.187Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.450 -719Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.475 -3.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.832 -2.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar514.509 258.396Yabancı Para Çevrim Farkları61.279 94.772Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri611.869 120.104Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-31.049 67.188Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-127.590 -23.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.807.055 1.597.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)42.407.192 56.263.294 98.670.486 23.839.465 51.504.253 75.343.718Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 7.315.469 30.603.816 37.919.285 2.399.213 40.329.046 42.728.259Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 7.278.699 25.532.184 32.810.883 3.180.500Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı253.238 11.374 264.612 -148.390 -40.469 -188.859Dönem Net Kâr veya Zararı4.121.030 71.234 4.192.264 3.283.028 86.331 3.369.359Azınlık Payları692.114 4.670 696.784 820.892 50.242 871.134YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI304.490.087 246.392.895 550.882.982 236.400.445 196.640.684 433.041.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 21.523.890 21.028.965 11.069.144 11.087.988Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 17.244.675 17.074.308 8.863.470 8.968.489Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler34.251 204.433 16.995 105.323Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 65.793 178.359 14.882 85.454Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler750 1.962 271 1.241Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 4.042.983 3.429.257 2.115.509 1.865.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar55.012 41.577 20.669 30.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.702.839 990.855 953.657 577.162İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.285.132 2.396.825 1.141.183 1.258.457Finansal Kiralama Faiz Gelirleri123.424 115.883 61.655 59.542Diğer Faiz Gelirleri12.014 24.763 -3.638 2.127FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -10.900.196 -15.536.474 -5.526.588 -8.123.718Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -6.104.374 -9.175.258 -3.121.734 -4.764.636Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -799.995 -934.836 -381.045 -475.569Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.574.239 -3.358.946 -857.999 -1.764.774İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -2.219.868 -1.957.610 -1.080.207 -1.071.108Kiralama Faiz Giderleri-76.818 -76.475 -37.460 -40.193Diğer Faiz Giderleri-124.902 -33.349 -48.143 -7.438NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.623.694 5.492.491 5.542.556 2.964.270NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.604.913 1.825.074 804.518 851.956Alınan Ücret ve Komisyonlar2.008.991 2.367.528 983.265 1.165.547Gayri Nakdi Kredilerden362.436 348.869 182.110 183.026Diğer1.646.555 2.018.659 801.155 982.521Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-404.078 -542.454 -178.747 -313.591Gayri Nakdi Kredilere-4.317 -2.746 -2.771 -1.076Diğer-399.761 -539.708 -175.976 -312.515TEMETTÜ GELİRLERİ17.287 8.432 16.898 7.095TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -766.656 -1.063.874 -186.821 -1.234.803Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 733.698 121.141 580.993 69.004Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -1.035.944 -1.492.899 -774.960 -1.501.823Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 -464.410 307.884 7.146 198.016DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 5.295.242 3.479.032 1.891.339 1.553.811FAALİYET BRÜT KÂRI16.774.480 9.741.155 8.068.490 4.142.329BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -6.368.294 -3.970.574 -3.218.864 -1.423.023DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -78.167 -54.243 -3.232 -20.315PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.749.805 -1.483.825 -887.346 -731.678DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -3.342.620 -2.675.446 -973.996 -1.355.722NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.235.594 1.557.067 2.985.052 611.591BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)27.957 32.422 14.571 18.118NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 5.263.551 1.589.489 2.999.623 629.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-10 -1.040.084 -258.487 -579.592 -94.822Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.773.065 -448.717 -1.624.293 -396.714Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -626.768 -720.419 -172.217 -81.678Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.359.749 910.649 1.216.918 383.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 4.223.467 1.331.002 2.420.031 534.887DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 4.223.467 1.331.002 2.420.031 534.887Grubun Karı (Zararı)4.192.264 1.266.185 2.425.909 485.730Azınlık Payları Karı (Zararı)31.203 64.817 -5.878 49.157Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,35750000 0,50650000 0,63610000 0,19430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867744BIST