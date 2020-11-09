***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -909 0 -266.612 0 534.542 0 0 0 1.521.993 1.789.014 0 1.789.014Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 376.281 0 0 0 0 0 0 11.179 -11.179 0 376.281 0 376.281Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 467.033 654.889 -33.854 1.214.105 80.727 434.245 0 22.952.429 0 1.521.993 30.515.485 0 30.515.485Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -9.930 0 -720.141 0 -437.931 0 0 0 4.341.416 3.173.414 0 3.173.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 100.573 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.001.444 0 1.001.444Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 490.268 643.394 -106.165 1.520.613 80.727 351.369 0 25.754.720 900.871 4.341.416 44.186.112 0 44.186.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER139.348.265 246.845.394 386.193.659 129.917.675 204.655.091 334.572.766GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 39.843.476 54.881.251 94.724.727 37.521.713 39.814.329 77.336.042Teminat MektuplarıV-III-1 39.566.935 31.481.177 71.048.112 37.372.041 21.552.240 58.924.281Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.669.890 9.726.705 12.396.595 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.973.532 0 1.973.532 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları34.923.513 21.754.472 56.677.985 33.145.772 14.471.296 47.617.068Banka Kredileri4.258 5.247.068 5.251.326 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 255.742 255.742 0 220.683 220.683Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 4.991.326 4.995.584 7.842 4.354.309 4.362.151AkreditiflerV-III-4 272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 6.172 6.172 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 105.981 105.981 0 49.964 49.964Diğer Kefaletlerimizden0 8.865 8.865 0 41.582 41.582TAAHHÜTLER61.608.943 36.813.563 98.422.506 50.016.515 32.356.366 82.372.881Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 52.891.989 1.589.369 54.481.358 42.933.038 5.561.794 48.494.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 39.777 1.589.369 1.629.146 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 24.388.093 0 24.388.093 18.076.739 0 18.076.739Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 5.344.163 0 5.344.163 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 20.651.329 0 20.651.329 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri754.533 0 754.533 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.710.944 0 1.710.944 1.135.198 0 1.135.198Cayılabilir Taahhütler8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR37.895.846 155.150.580 193.046.426 42.379.447 132.484.396 174.863.843Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler37.895.846 155.150.580 193.046.426 42.379.447 132.484.396 174.863.843Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.883.422 3.189.179 5.072.601 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.067.121 1.474.425 2.541.546 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri816.301 1.714.754 2.531.055 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri27.360.188 127.952.178 155.312.366 30.978.513 114.418.040 145.396.553Swap Para Alım İşlemleri1.626.359 33.521.597 35.147.956 1.781.342 37.631.854 39.413.196Swap Para Satım İşlemleri22.453.829 12.730.283 35.184.112 25.527.171 14.130.170 39.657.341Swap Faiz Alım İşlemleri1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 621.790 621.790 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları0 309.234 309.234 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları0 312.556 312.556 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri241.832 240.560 482.392 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 240.560 240.560 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri241.832 0 241.832 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 23.146.873 31.557.277 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.685.167.398 3.742.558.972 7.427.726.370 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820EMANET KIYMETLER64.559.925 18.111.477 82.671.402 67.575.728 9.468.191 77.043.919Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler52.885.274 8.848.468 61.733.742 56.872.721 5.230.911 62.103.632Tahsile Alınan Çekler8.923.546 1.444.225 10.367.771 8.150.422 1.086.651 9.237.073Tahsile Alınan Ticari Senetler1.382.475 371.769 1.754.244 1.380.244 300.226 1.680.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 310 2.462 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 1.827.536 1.827.845 309 97.508 97.817Emanet Kıymet Alanlar1.366.169 5.619.169 6.985.338 1.169.880 2.752.657 3.922.537REHİNLİ KIYMETLER800.783.139 330.783.537 1.131.566.676 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler297.641 129.889 427.530 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri1.100.548 3.992.374 5.092.922 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia109.468.315 3.652.329 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul524.726.905 276.889.693 801.616.598 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler164.623.447 46.021.807 210.645.254 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar566.283 97.445 663.728 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.819.824.334 3.393.663.958 6.213.488.292 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.824.515.663 3.989.404.366 7.813.920.029 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.686.070 3.896.889Alınan Faizler27.518.003 28.068.428Ödenen Faizler-17.717.664 -22.581.533Alınan Temettüler167.668 50.804Alınan Ücret ve Komisyonlar3.843.376 3.755.099Elde Edilen Diğer Kazançlar282.596 101.227Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.760.190 1.730.296Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.614.106 -2.277.875Ödenen Vergiler-2.296.782 -1.671.485Diğer-9.257.211 -3.278.072Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim36.274.778 3.147.454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.434.079 1.395Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-7.490.100 -23.335Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-130.276.018 -37.983.954Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.786.879 540.438Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.316.916 2.919.531Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)140.445.599 47.358.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.958.985 -3.059.770Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)41.540.354 -6.605.111Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı39.960.848 7.044.343YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-63.326.840 -13.312.234İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-256.117 -181.576Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 220Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.668.168 -1.158.530Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller368.671 222.691Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-73.075.764 -13.476.569Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.515.545 7.001.633Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.987.874 -6.306.183Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.824.545 812.410Diğer-48.378 -226.330FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit20.001.603 9.922.389Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit27.937.104 24.529.226Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.650.212 -14.344.666İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-285.289 -262.171Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi174.137 -90.668Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.190.252 3.563.830Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.765.174 19.472.141Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.574.922 23.035.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.341.416 1.521.993DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.168.002 267.021Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-730.071 -267.521Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-11.034 -1.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-690.927 -277.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.110 10.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-437.931 534.542Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-550.292 670.636Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler112.361 -136.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.173.414 1.789.014Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)40.030.045 103.455.065 143.485.110 23.795.849 49.054.453 72.850.302Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 4.600.285 41.706.593 46.306.878 2.378.543 39.968.746 42.347.289Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 4.603.694 38.985.160 43.588.854 2.387.760 34.107.460 36.495.220BankalarV-I-3 49 2.721.433 2.721.482 57 5.861.286 5.861.343Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -3.458 0 -3.458 -9.274 0 -9.274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.483 9.605.113 9.774.596 169.483 2.129.634 2.299.117Devlet Borçlanma Senetleri0 9.451.672 9.451.672 0 2.017.593 2.017.593Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 153.441 322.924 169.483 112.041 281.524Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 26.578.728 50.332.214 76.910.942 17.659.223 6.043.312 23.702.535Devlet Borçlanma Senetleri25.984.376 50.327.100 76.311.476 17.089.209 6.039.388 23.128.597Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 5.114 5.114 0 3.924 3.924Diğer Finansal Varlıklar594.352 0 594.352 570.014 0 570.014Türev Finansal VarlıklarV-I-2 8.681.549 1.811.145 10.492.694 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.681.549 1.811.145 10.492.694 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)332.303.048 133.040.151 465.343.199 222.157.099 101.300.068 323.457.167KredilerV-I-5 308.729.976 118.403.220 427.133.196 202.764.067 89.326.983 292.091.050Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 43.331.003 14.683.453 58.014.456 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri43.272.118 14.489.457 57.761.575 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.885 193.996 252.881 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-19.757.931 -46.522 -19.804.453 -15.611.382 -37.134 -15.648.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.300.494 0 1.300.494 4.659.610 0 4.659.610Satış Amaçlı1.300.494 0 1.300.494 4.659.610 0 4.659.610Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.203.620 736.703 3.940.323 2.314.536 486.740 2.801.276İştirakler (Net)V-I-7 1.007.016 0 1.007.016 1.001.717 0 1.001.717Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.007.016 0 1.007.016 1.001.717 0 1.001.717Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 2.196.604 736.703 2.933.307 1.312.819 486.740 1.799.559Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.858.072 736.703 2.594.775 990.508 486.740 1.477.248Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar338.532 0 338.532 322.311 0 322.311Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.968.344 13.280 3.981.624 3.008.550 10.110 3.018.660MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)253.482 0 253.482 221.103 0 221.103Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer253.482 0 253.482 221.103 0 221.103YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI306.677 0 306.677 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 916.555 0 916.555 747.323 0 747.323DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 6.885.356 11.656.908 18.542.264 4.277.313 7.392.799 11.670.112VARLIKLAR TOPLAMI389.167.621 248.902.107 638.069.728 261.181.383 158.244.170 419.425.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 216.189.625 178.016.130 394.205.755 143.564.555 107.966.344 251.530.899ALINAN KREDİLERV-II-3 922.993 47.080.406 48.003.399 897.290 40.181.260 41.078.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR52.770.454 12.157.616 64.928.070 19.777.260 5.169.115 24.946.375İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.965.200 29.985.090 41.950.290 11.587.544 17.588.825 29.176.369Bonolar6.526.372 0 6.526.372 6.289.792 0 6.289.792Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.438.828 29.985.090 35.423.918 5.297.752 17.588.825 22.886.577FONLAR3.053 0 3.053 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 3.238.787 2.730.080 5.968.867 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.238.787 2.730.080 5.968.867 2.226.099 1.085.850 3.311.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 990.701 0 990.701 928.854 0 928.854KARŞILIKLARV-II-7 2.433.675 8.067 2.441.742 2.203.931 5.873 2.209.804Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.239.279 0 1.239.279 1.142.042 0 1.142.042Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.194.396 8.067 1.202.463 1.061.889 5.873 1.067.762CARİ VERGİ BORCUV-II-8 521.650 2.034 523.684 1.113.379 3.003 1.116.382ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 12.672.377 2.626.500 15.298.877 9.362.274 3.489.318 12.851.592ÖZKAYNAKLARV-II-11 44.065.595 120.517 44.186.112 32.748.020 278.253 33.026.273Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri6.547.818 245.727 6.793.545 933.222 180.391 1.113.613Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.277 0 6.303.277 723.918 0 723.918Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri244.541 245.727 490.268 209.304 180.391 389.695Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.255.715 -197.873 2.057.842 2.932.463 -144.550 2.787.913Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler359.433 72.663 432.096 627.615 242.412 870.027Kar Yedekleri25.754.720 0 25.754.720 22.952.429 0 22.952.429Yasal Yedekler2.742.381 0 2.742.381 2.480.184 0 2.480.184Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.210.213 0 21.210.213 19.648.138 0 19.648.138Diğer Kar Yedekleri1.802.126 0 1.802.126 824.107 0 824.107Kar veya Zarar5.242.287 0 5.242.287 2.802.291 0 2.802.291Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı900.871 0 900.871 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.341.416 0 4.341.416 2.802.291 0 2.802.291Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI352.022.978 286.046.750 638.069.728 230.807.136 188.618.417 419.425.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 33.442.027 31.357.637 12.271.795 10.860.184Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 26.640.667 25.854.758 9.539.849 9.044.195Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler89.803 280.207 55.552 75.774Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 37.321 153.589 3.907 33.052Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 265 0 116Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 6.666.581 5.062.396 2.668.874 1.704.767Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar246.131 0 209.978 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.811.628 1.541.078 1.135.206 580.274İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.608.822 3.521.318 1.323.690 1.124.493Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri7.655 6.422 3.613 2.280FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -17.665.422 -22.940.899 -6.870.246 -7.558.202Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -10.284.106 -14.297.566 -4.162.257 -5.041.215Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -999.380 -1.119.297 -303.886 -356.264Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.607.231 -4.389.662 -1.035.000 -1.030.906İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.394.904 -3.009.877 -1.184.582 -1.087.340Kiralama Faiz Giderleri-107.415 -116.375 -31.144 -40.400Diğer Faiz Giderleri-272.386 -8.122 -153.377 -2.077NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.776.605 8.416.738 5.401.549 3.301.982NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.630.080 2.931.282 865.573 1.097.237Alınan Ücret ve Komisyonlar3.213.549 3.755.099 1.057.200 1.375.698Gayri Nakdi Kredilerden555.478 531.729 191.949 181.558Diğer2.658.071 3.223.370 865.251 1.194.140Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-583.469 -823.817 -191.627 -278.461Gayri Nakdi Kredilere-392 -401 -92 -169Diğer-583.077 -823.416 -191.535 -278.292TEMETTÜ GELİRLERİ167.668 50.804 172 113TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -2.576.953 -2.021.808 -1.717.155 -886.812Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 1.435.880 239.085 706.275 131.357Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -1.179.956 -2.680.956 -144.173 -1.187.606Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 -2.832.877 420.063 -2.279.257 169.437DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 5.282.977 3.248.643 1.401.191 817.720FAALİYET BRÜT KÂRI21.280.377 12.625.659 5.951.330 4.330.240BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -8.937.694 -5.807.804 -2.657.067 -1.933.225DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -31.414 -34.633 20.916 11.151PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.491.400 -2.091.166 -829.159 -747.717DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -4.336.793 -2.755.229 -1.218.597 -924.535NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.483.076 1.936.827 1.267.423 735.914BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 5.483.076 1.936.827 1.267.423 735.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -1.141.660 -414.834 -167.394 -232.712Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.233.444 -1.212.212 470.882 -824.537Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -1.523.729 -922.387 -903.189 -226.298Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.615.513 1.719.765 264.913 818.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202Grubun Karı (Zararı)4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,36950000 0,60880000 0,28170000 0,20130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887358BIST