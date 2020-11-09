***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor
09.11.2020 19:43
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 19.888 -1.843 -111.290 79.613 751.818 93.967 0 0 2.020.109 2.852.262 109.494 2.961.756
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3.589 0 -43.407 0 0 0 0 0 0 -479.922 450.030 0 -69.710 6.936 -62.774
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 727.865 0 48.026 796.248 -43.200 330.439 386.955 634.049 -8.325 23.944.675 -190.210 2.020.109 31.146.631 858.104 32.004.735
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -10.204 -740 -1.091 249.682 -523.249 -137.510 0 0 5.490.542 5.067.430 49.016 5.116.446
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.046 0 6.985.046
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -158.472 0 0 0 0 0 0 207.606 -107.701 0 -58.567 -193.700 -252.267
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.386 0 -42.493 683.694 -106.712 696.405 657.156 356.538 -180.868 26.703.687 208.108 5.490.542 44.675.065 726.450 45.401.515
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
140.995.241 248.439.038 389.434.279 130.858.298 206.289.254 337.147.552
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 40.473.281 55.371.840 95.845.121 38.069.926 40.210.391 78.280.317
Teminat Mektupları
V-III-1 39.666.935 31.575.068 71.242.003 37.379.041 21.625.025 59.004.066
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.669.890 9.726.705 12.396.595 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.973.532 0 1.973.532 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
35.023.513 21.848.363 56.871.876 33.152.772 14.544.081 47.696.853
Banka Kredileri
4.258 5.247.068 5.251.326 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 255.742 255.742 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
4.258 4.991.326 4.995.584 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.172 6.172 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
251.991 294.212 546.203 324.144 142.897 467.041
Diğer Garantilerimizden
191.412 105.981 297.393 51.444 49.964 101.408
Diğer Kefaletlerimizden
86.402 111.351 197.753 165.625 221.962 387.587
TAAHHÜTLER
62.626.114 37.180.749 99.806.863 50.408.925 32.589.509 82.998.434
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 53.909.160 1.956.555 55.865.715 43.325.448 5.794.937 49.120.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 39.777 1.589.369 1.629.146 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.388.093 2.758 24.390.851 18.076.739 2.340 18.079.079
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 5.344.163 0 5.344.163 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 20.651.329 0 20.651.329 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
754.533 0 754.533 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.728.115 364.428 3.092.543 1.527.608 230.803 1.758.411
Cayılabilir Taahhütler
8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.895.846 155.886.449 193.782.295 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.895.846 155.886.449 193.782.295 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.883.422 3.189.179 5.072.601 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.067.121 1.474.425 2.541.546 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
816.301 1.714.754 2.531.055 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.360.188 128.688.047 156.048.235 30.978.513 115.422.998 146.401.511
Swap Para Alım İşlemleri
1.626.359 33.888.233 35.514.592 1.781.342 38.137.242 39.918.584
Swap Para Satım İşlemleri
22.453.829 13.099.516 35.553.345 25.527.171 14.629.740 40.156.911
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 621.790 621.790 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
0 309.234 309.234 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
0 312.556 312.556 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
241.832 240.560 482.392 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 240.560 240.560 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
241.832 0 241.832 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 23.146.873 31.557.277 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.697.707.531 3.751.636.107 7.449.343.638 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021
EMANET KIYMETLER
77.100.058 27.188.612 104.288.670 76.566.563 15.168.557 91.735.120
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.345.968 0 4.345.968 2.113.691 0 2.113.691
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.290.366 8.848.468 62.138.834 57.617.522 5.230.911 62.848.433
Tahsile Alınan Çekler
9.579.043 1.579.330 11.158.373 8.743.308 1.190.464 9.933.772
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.084.425 7.788.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 657 3.933.666
REHİNLİ KIYMETLER
800.783.139 330.783.537 1.131.566.676 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
297.641 129.889 427.530 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
1.100.548 3.992.374 5.092.922 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
109.468.315 3.652.329 113.120.644 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 524.7 210.645.254 91
KABUL EDİLEN AVALLER VE ÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
teliği kit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göraaliyet Kârı
3.504.907 4.074.678
Alınan Faizler
28.050.565 28.848.127
Ödenen Faizler
-17.885.669 -22.779.235
Alınan Temettüler
17.459 7.923
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.586.403 3.532.886
Elde Edilen Diğer Kazançlar
312.659 1.071.669
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.790.905 1.735.937
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.647.225 -2.498.731
Ödenen Vergiler
-2.374.022 -1.723.457
Diğer
-9.346.168 -4.120.441
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
37.390.210 2.576.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.541.437 -205.576
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-7.472.720 -87.682
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-130.258.789 -36.717.269
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.072.786 39.567
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.316.867 2.919.515
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
140.849.210 46.645.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.718.455 -3.261.760
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
41.851.410 -6.755.918
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
40.895.117 6.650.903
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-63.784.736 -13.275.273
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-48.556 -181.576
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 220
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.768.004 -1.229.410
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
371.516 223.900
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-73.712.229 -13.740.412
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.584.717 7.376.710
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.987.874 -6.306.183
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.824.545 812.410
Diğer
-49.551 -230.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
19.650.068 9.370.093
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.276.135 25.192.307
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.336.922 -15.560.043
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-289.145 -262.171
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
190.164 -13.682
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.049.387 2.732.041
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.986.852 21.379.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.937.465 24.111.541
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.540.807 2.148.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-424.361 813.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.284 -111.235
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.728 -1.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.368 -1.708
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.477 -115.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.289 6.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-411.077 924.820
Yabancı Para Çevrim Farkları
249.682 79.613
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-633.337 898.576
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-137.510 93.967
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.088 -147.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.116.446 2.961.756
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
40.439.894 107.324.074 147.763.968 23.839.465 51.504.253 75.343.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 4.876.928 41.792.562 46.669.490 2.399.213 40.329.046 42.728.259
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 4.605.790 38.996.805 43.602.595 2.387.874 34.116.718 36.504.592
Bankalar
V-I-3 38.394 2.795.782 2.834.176 6.120 6.212.378 6.218.498
Para Piyasalarından Alacaklar
236.244 0 236.244 14.535 0 14.535
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -3.500 -25 -3.525 -9.316 -50 -9.366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 288.559 9.605.113 9.893.672 178.298 2.129.634 2.307.932
Devlet Borçlanma Senetleri
111.340 9.451.672 9.563.012 198 2.017.593 2.017.791
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
172.126 153.441 325.567 173.286 112.041 285.327
Diğer Finansal Varlıklar
5.093 0 5.093 4.814 0 4.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 26.592.858 54.114.241 80.707.099 17.673.354 8.126.945 25.800.299
Devlet Borçlanma Senetleri
25.984.376 52.238.473 78.222.849 17.089.209 7.011.397 24.100.606
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.130 5.114 19.244 14.131 3.924 18.055
Diğer Finansal Varlıklar
594.352 1.870.654 2.465.006 570.014 1.111.624 1.681.638
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 8.681.549 1.812.158 10.493.707 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.681.549 1.812.158 10.493.707 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
334.183.222 139.820.600 474.003.822 224.392.334 106.479.466 330.871.800
Krediler
V-I-5 307.903.507 122.572.301 430.475.808 202.068.252 92.213.963 294.282.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 873.786 2.563.029 3.436.815 696.678 2.077.438 2.774.116
Faktoring Alacakları
2.179.189 282.298 2.461.487 2.504.062 369.208 2.873.270
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 43.331.003 14.683.453 58.014.456 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
43.272.118 14.489.457 57.761.575 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.885 193.996 252.881 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-20.104.263 -280.481 -20.384.744 -15.881.072 -191.362 -16.072.434
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.300.494 0 1.300.494 7.240.607 456.388 7.696.995
Satış Amaçlı
1.300.494 0 1.300.494 7.240.607 456.388 7.696.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.577.981 3 1.577.984 1.481.250 3 1.481.253
İştirakler (Net)
V-I-7 1.232.725 3 1.232.728 1.138.780 3 1.138.783
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
494.590 0 494.590 447.762 0 447.762
Konsolide Edilmeyenler
738.135 3 738.138 691.018 3 691.021
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 345.256 0 345.256 342.470 0 342.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
345.256 0 345.256 342.470 0 342.470
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.034.494 14.523 4.049.017 3.029.550 11.417 3.040.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
270.877 362 271.239 237.755 304 238.059
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
256.246 362 256.608 223.124 304 223.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 678.221 0 678.221 608.990 0 608.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
306.677 0 306.677 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.001.112 0 1.001.112 801.616 0 801.616
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 8.196.629 11.945.776 20.142.405 5.328.857 7.628.874 12.957.731
VARLIKLAR TOPLAMI
391.989.601 259.105.338 651.094.939 266.960.424 166.080.705 433.041.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 215.941.132 182.562.247 398.503.379 142.276.343 111.854.405 254.130.748
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.179.653 50.136.311 52.315.964 2.286.766 42.776.918 45.063.684
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
53.028.542 13.984.179 67.012.721 19.825.274 5.598.794 25.424.068
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.965.200 29.816.377 41.781.577 11.792.577 17.455.479 29.248.056
Bonolar
6.526.372 0 6.526.372 6.494.825 0 6.494.825
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.438.828 29.816.377 35.255.205 5.297.752 17.455.479 22.753.231
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.238.787 2.733.689 5.972.476 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.238.787 2.733.689 5.972.476 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
865 0 865 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 993.904 25 993.929 935.839 99 935.938
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.450.675 60.826 2.511.501 2.219.860 39.067 2.258.927
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.252.271 5.506 1.257.777 1.153.968 3.997 1.157.965
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.198.404 55.320 1.253.724 1.065.892 35.070 1.100.962
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 561.104 2.034 563.138 1.138.988 3.003 1.141.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 156 41.973 42.129 1.232 30.758 31.990
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Satış Amaçlı
0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 13.644.657 2.778.857 16.423.514 9.705.538 3.612.824 13.318.362
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 44.409.730 991.785 45.401.515 32.573.508 978.782 33.552.290
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.260.893 0 6.260.893 839.941 0 839.941
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.386 0 6.303.386 723.962 0 723.962
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-42.493 0 -42.493 115.979 0 115.979
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.273.387 0 1.273.387 1.285.422 0 1.285.422
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
299.697 533.129 832.826 561.289 682.614 1.243.903
Kar Yedekleri
26.431.074 272.613 26.703.687 23.431.326 200.064 23.631.390
Yasal Yedekler
2.811.181 17.882 2.829.063 2.538.782 10.669 2.549.451
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
21.810.638 251.116 22.061.754 20.061.308 185.780 20.247.088
Diğer Kar Yedekleri
1.802.918 3.615 1.806.533 824.899 3.615 828.514
Kar veya Zarar
5.517.277 181.373 5.698.650 3.134.638 45.862 3.180.500
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
196.734 11.374 208.108 -148.390 -40.469 -188.859
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.320.543 169.999 5.490.542 3.283.028 86.331 3.369.359
Azınlık Payları
721.780 4.670 726.450 820.892 50.242 871.134
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
354.666.326 296.428.613 651.094.939 236.400.445 196.640.684 433.041.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 33.987.371 32.151.335 12.463.481 11.122.370
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 26.864.696 26.235.791 9.620.021 9.161.483
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
89.803 280.207 55.552 75.774
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 84.587 263.161 18.794 84.802
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.117 2.881 367 919
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.731.921 5.166.044 2.688.938 1.736.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
267.831 59.083 212.819 17.506
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.855.268 1.585.643 1.152.429 594.788
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.608.822 3.521.318 1.323.690 1.124.493
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
196.956 174.586 73.532 58.703
Diğer Faiz Gelirleri
18.291 28.665 6.277 3.902
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -17.837.385 -23.147.053 -6.937.189 -7.610.579
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -10.277.438 -14.181.253 -4.173.064 -5.005.995
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.153.349 -1.360.706 -353.354 -425.870
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.614.951 -4.391.095 -1.040.712 -1.032.149
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.405.224 -3.059.046 -1.185.356 -1.101.436
Kiralama Faiz Giderleri
-108.140 -117.139 -31.322 -40.664
Diğer Faiz Giderleri
-278.283 -37.814 -153.381 -4.465
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.149.986 9.004.282 5.526.292 3.511.791
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.355.865 2.717.627 750.952 892.553
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.956.576 3.532.886 947.585 1.165.358
Gayri Nakdi Kredilerden
554.095 529.468 191.659 180.599
Diğer
2.402.481 3.003.418 755.926 984.759
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-600.711 -815.259 -196.633 -272.805
Gayri Nakdi Kredilere
-5.344 -3.291 -1.027 -545
Diğer
-595.367 -811.968 -195.606 -272.260
TEMETTÜ GELİRLERİ
17.459 8.546 172 114
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -2.373.182 -1.981.358 -1.606.526 -917.484
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 1.440.546 254.010 706.848 132.869
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.184.079 -2.678.886 -148.135 -1.185.987
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -2.629.649 443.518 -2.165.239 135.634
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 6.859.337 5.054.146 1.564.095 1.575.114
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.009.465 14.803.243 6.234.985 5.062.088
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -9.057.680 -5.930.368 -2.689.386 -1.959.794
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -57.588 -41.121 20.579 13.122
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.605.791 -2.309.275 -855.986 -825.450
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -4.555.675 -3.843.413 -1.213.055 -1.167.967
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.732.731 2.679.066 1.497.137 1.121.999
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
46.596 48.196 18.639 15.774
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 6.779.327 2.727.262 1.515.776 1.137.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -1.238.520 -579.091 -198.436 -320.604
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.329.413 -1.313.193 443.652 -864.476
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.536.086 -989.708 -909.318 -269.289
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.626.979 1.723.810 267.230 813.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 5.540.807 2.148.171 1.317.340 817.169
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 5.540.807 2.148.171 1.317.340 817.169
Grubun Karı (Zararı)
5.490.542 2.020.109 1.298.278 753.924
Azınlık Payları Karı (Zararı)
50.265 128.062 19.062 63.245
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,68180000 0,80800000 0,32430000 0,30150000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887500
BIST