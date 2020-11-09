***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 19.888 -1.843 -111.290 79.613 751.818 93.967 0 0 2.020.109 2.852.262 109.494 2.961.756Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 3.589 0 -43.407 0 0 0 0 0 0 -479.922 450.030 0 -69.710 6.936 -62.774Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 727.865 0 48.026 796.248 -43.200 330.439 386.955 634.049 -8.325 23.944.675 -190.210 2.020.109 31.146.631 858.104 32.004.735Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -10.204 -740 -1.091 249.682 -523.249 -137.510 0 0 5.490.542 5.067.430 49.016 5.116.446Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.046 0 6.985.046İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -158.472 0 0 0 0 0 0 207.606 -107.701 0 -58.567 -193.700 -252.267Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.386 0 -42.493 683.694 -106.712 696.405 657.156 356.538 -180.868 26.703.687 208.108 5.490.542 44.675.065 726.450 45.401.515Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER140.995.241 248.439.038 389.434.279 130.858.298 206.289.254 337.147.552GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 40.473.281 55.371.840 95.845.121 38.069.926 40.210.391 78.280.317Teminat MektuplarıV-III-1 39.666.935 31.575.068 71.242.003 37.379.041 21.625.025 59.004.066Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.669.890 9.726.705 12.396.595 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.973.532 0 1.973.532 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları35.023.513 21.848.363 56.871.876 33.152.772 14.544.081 47.696.853Banka Kredileri4.258 5.247.068 5.251.326 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 255.742 255.742 0 220.683 220.683Diğer Banka Kabulleri4.258 4.991.326 4.995.584 7.842 4.354.309 4.362.151Akreditifler272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 6.172 6.172 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden251.991 294.212 546.203 324.144 142.897 467.041Diğer Garantilerimizden191.412 105.981 297.393 51.444 49.964 101.408Diğer Kefaletlerimizden86.402 111.351 197.753 165.625 221.962 387.587TAAHHÜTLER62.626.114 37.180.749 99.806.863 50.408.925 32.589.509 82.998.434Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 53.909.160 1.956.555 55.865.715 43.325.448 5.794.937 49.120.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 39.777 1.589.369 1.629.146 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.388.093 2.758 24.390.851 18.076.739 2.340 18.079.079Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 5.344.163 0 5.344.163 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 20.651.329 0 20.651.329 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri754.533 0 754.533 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.728.115 364.428 3.092.543 1.527.608 230.803 1.758.411Cayılabilir Taahhütler8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR37.895.846 155.886.449 193.782.295 42.379.447 133.489.354 175.868.801Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler37.895.846 155.886.449 193.782.295 42.379.447 133.489.354 175.868.801Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.883.422 3.189.179 5.072.601 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.067.121 1.474.425 2.541.546 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri816.301 1.714.754 2.531.055 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri27.360.188 128.688.047 156.048.235 30.978.513 115.422.998 146.401.511Swap Para Alım İşlemleri1.626.359 33.888.233 35.514.592 1.781.342 38.137.242 39.918.584Swap Para Satım İşlemleri22.453.829 13.099.516 35.553.345 25.527.171 14.629.740 40.156.911Swap Faiz Alım İşlemleri1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 621.790 621.790 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları0 309.234 309.234 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları0 312.556 312.556 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri241.832 240.560 482.392 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 240.560 240.560 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri241.832 0 241.832 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 23.146.873 31.557.277 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.697.707.531 3.751.636.107 7.449.343.638 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021EMANET KIYMETLER77.100.058 27.188.612 104.288.670 76.566.563 15.168.557 91.735.120Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.345.968 0 4.345.968 2.113.691 0 2.113.691Emanete Alınan Menkul Değerler53.290.366 8.848.468 62.138.834 57.617.522 5.230.911 62.848.433Tahsile Alınan Çekler9.579.043 1.579.330 11.158.373 8.743.308 1.190.464 9.933.772Tahsile Alınan Ticari Senetler1.084.425 7.788.601Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 657 3.933.666REHİNLİ KIYMETLER800.783.139 330.783.537 1.131.566.676 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler297.641 129.889 427.530 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri1.100.548 3.992.374 5.092.922 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia109.468.315 3.652.329 113.120.644 106.248.275 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 524.7 210.645.254 91KABUL EDİLEN AVALLER VE ÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMIteliği kit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göraaliyet Kârı3.504.907 4.074.678Alınan Faizler28.050.565 28.848.127Ödenen Faizler-17.885.669 -22.779.235Alınan Temettüler17.459 7.923Alınan Ücret ve Komisyonlar3.586.403 3.532.886Elde Edilen Diğer Kazançlar312.659 1.071.669Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.790.905 1.735.937Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.647.225 -2.498.731Ödenen Vergiler-2.374.022 -1.723.457Diğer-9.346.168 -4.120.441Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim37.390.210 2.576.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.541.437 -205.576Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-7.472.720 -87.682Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-130.258.789 -36.717.269Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.072.786 39.567Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.316.867 2.919.515Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)140.849.210 46.645.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)7.718.455 -3.261.760Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)41.851.410 -6.755.918Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı40.895.117 6.650.903YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-63.784.736 -13.275.273İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-48.556 -181.576Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 220Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.768.004 -1.229.410Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller371.516 223.900Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-73.712.229 -13.740.412Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.584.717 7.376.710Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.987.874 -6.306.183Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.824.545 812.410Diğer-49.551 -230.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit19.650.068 9.370.093Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.276.135 25.192.307Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.336.922 -15.560.043İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-289.145 -262.171Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi190.164 -13.682Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.049.387 2.732.041Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.986.852 21.379.500Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.937.465 24.111.541Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.540.807 2.148.171DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-424.361 813.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.284 -111.235Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.728 -1.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.368 -1.708Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.477 -115.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.289 6.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-411.077 924.820Yabancı Para Çevrim Farkları249.682 79.613Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-633.337 898.576Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-137.510 93.967Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.088 -147.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.116.446 2.961.756Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)40.439.894 107.324.074 147.763.968 23.839.465 51.504.253 75.343.718Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 4.876.928 41.792.562 46.669.490 2.399.213 40.329.046 42.728.259Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 4.605.790 38.996.805 43.602.595 2.387.874 34.116.718 36.504.592BankalarV-I-3 38.394 2.795.782 2.834.176 6.120 6.212.378 6.218.498Para Piyasalarından Alacaklar236.244 0 236.244 14.535 0 14.535Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -3.500 -25 -3.525 -9.316 -50 -9.366Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 288.559 9.605.113 9.893.672 178.298 2.129.634 2.307.932Devlet Borçlanma Senetleri111.340 9.451.672 9.563.012 198 2.017.593 2.017.791Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler172.126 153.441 325.567 173.286 112.041 285.327Diğer Finansal Varlıklar5.093 0 5.093 4.814 0 4.814Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 26.592.858 54.114.241 80.707.099 17.673.354 8.126.945 25.800.299Devlet Borçlanma Senetleri25.984.376 52.238.473 78.222.849 17.089.209 7.011.397 24.100.606Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.130 5.114 19.244 14.131 3.924 18.055Diğer Finansal Varlıklar594.352 1.870.654 2.465.006 570.014 1.111.624 1.681.638Türev Finansal VarlıklarV-I-2 8.681.549 1.812.158 10.493.707 3.588.600 918.628 4.507.228Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.681.549 1.812.158 10.493.707 3.588.600 918.628 4.507.228Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)334.183.222 139.820.600 474.003.822 224.392.334 106.479.466 330.871.800KredilerV-I-5 307.903.507 122.572.301 430.475.808 202.068.252 92.213.963 294.282.215Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 873.786 2.563.029 3.436.815 696.678 2.077.438 2.774.116Faktoring Alacakları2.179.189 282.298 2.461.487 2.504.062 369.208 2.873.270İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 43.331.003 14.683.453 58.014.456 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri43.272.118 14.489.457 57.761.575 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.885 193.996 252.881 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-20.104.263 -280.481 -20.384.744 -15.881.072 -191.362 -16.072.434SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.300.494 0 1.300.494 7.240.607 456.388 7.696.995Satış Amaçlı1.300.494 0 1.300.494 7.240.607 456.388 7.696.995Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.577.981 3 1.577.984 1.481.250 3 1.481.253İştirakler (Net)V-I-7 1.232.725 3 1.232.728 1.138.780 3 1.138.783Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler494.590 0 494.590 447.762 0 447.762Konsolide Edilmeyenler738.135 3 738.138 691.018 3 691.021Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 345.256 0 345.256 342.470 0 342.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar345.256 0 345.256 342.470 0 342.470Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.034.494 14.523 4.049.017 3.029.550 11.417 3.040.967MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)270.877 362 271.239 237.755 304 238.059Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer256.246 362 256.608 223.124 304 223.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 678.221 0 678.221 608.990 0 608.990CARİ VERGİ VARLIĞI306.677 0 306.677 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 1.001.112 0 1.001.112 801.616 0 801.616DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 8.196.629 11.945.776 20.142.405 5.328.857 7.628.874 12.957.731VARLIKLAR TOPLAMI391.989.601 259.105.338 651.094.939 266.960.424 166.080.705 433.041.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 215.941.132 182.562.247 398.503.379 142.276.343 111.854.405 254.130.748ALINAN KREDİLERV-II-3 2.179.653 50.136.311 52.315.964 2.286.766 42.776.918 45.063.684PARA PİYASALARINA BORÇLAR53.028.542 13.984.179 67.012.721 19.825.274 5.598.794 25.424.068İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.965.200 29.816.377 41.781.577 11.792.577 17.455.479 29.248.056Bonolar6.526.372 0 6.526.372 6.494.825 0 6.494.825Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.438.828 29.816.377 35.255.205 5.297.752 17.455.479 22.753.231FONLAR3.053 0 3.053 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 3.238.787 2.733.689 5.972.476 2.226.099 1.085.898 3.311.997Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.238.787 2.733.689 5.972.476 2.226.099 1.085.898 3.311.997Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ865 0 865 1.823 549 2.372KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 993.904 25 993.929 935.839 99 935.938KARŞILIKLARV-II-7 2.450.675 60.826 2.511.501 2.219.860 39.067 2.258.927Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.252.271 5.506 1.257.777 1.153.968 3.997 1.157.965Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.198.404 55.320 1.253.724 1.065.892 35.070 1.100.962CARİ VERGİ BORCUV-II-8 561.104 2.034 563.138 1.138.988 3.003 1.141.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 156 41.973 42.129 1.232 30.758 31.990SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200Satış Amaçlı0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 13.644.657 2.778.857 16.423.514 9.705.538 3.612.824 13.318.362ÖZKAYNAKLARV-II-11 44.409.730 991.785 45.401.515 32.573.508 978.782 33.552.290Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri6.260.893 0 6.260.893 839.941 0 839.941Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.386 0 6.303.386 723.962 0 723.962Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-42.493 0 -42.493 115.979 0 115.979Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.273.387 0 1.273.387 1.285.422 0 1.285.422Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler299.697 533.129 832.826 561.289 682.614 1.243.903Kar Yedekleri26.431.074 272.613 26.703.687 23.431.326 200.064 23.631.390Yasal Yedekler2.811.181 17.882 2.829.063 2.538.782 10.669 2.549.451Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler21.810.638 251.116 22.061.754 20.061.308 185.780 20.247.088Diğer Kar Yedekleri1.802.918 3.615 1.806.533 824.899 3.615 828.514Kar veya Zarar5.517.277 181.373 5.698.650 3.134.638 45.862 3.180.500Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı196.734 11.374 208.108 -148.390 -40.469 -188.859Dönem Net Kâr veya Zararı5.320.543 169.999 5.490.542 3.283.028 86.331 3.369.359Azınlık Payları721.780 4.670 726.450 820.892 50.242 871.134YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI354.666.326 296.428.613 651.094.939 236.400.445 196.640.684 433.041.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 33.987.371 32.151.335 12.463.481 11.122.370Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 26.864.696 26.235.791 9.620.021 9.161.483Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler89.803 280.207 55.552 75.774Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 84.587 263.161 18.794 84.802Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.117 2.881 367 919Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 6.731.921 5.166.044 2.688.938 1.736.787Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar267.831 59.083 212.819 17.506Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.855.268 1.585.643 1.152.429 594.788İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.608.822 3.521.318 1.323.690 1.124.493Finansal Kiralama Faiz Gelirleri196.956 174.586 73.532 58.703Diğer Faiz Gelirleri18.291 28.665 6.277 3.902FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -17.837.385 -23.147.053 -6.937.189 -7.610.579Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -10.277.438 -14.181.253 -4.173.064 -5.005.995Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.153.349 -1.360.706 -353.354 -425.870Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.614.951 -4.391.095 -1.040.712 -1.032.149İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.405.224 -3.059.046 -1.185.356 -1.101.436Kiralama Faiz Giderleri-108.140 -117.139 -31.322 -40.664Diğer Faiz Giderleri-278.283 -37.814 -153.381 -4.465NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.149.986 9.004.282 5.526.292 3.511.791NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.355.865 2.717.627 750.952 892.553Alınan Ücret ve Komisyonlar2.956.576 3.532.886 947.585 1.165.358Gayri Nakdi Kredilerden554.095 529.468 191.659 180.599Diğer2.402.481 3.003.418 755.926 984.759Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-600.711 -815.259 -196.633 -272.805Gayri Nakdi Kredilere-5.344 -3.291 -1.027 -545Diğer-595.367 -811.968 -195.606 -272.260TEMETTÜ GELİRLERİ17.459 8.546 172 114TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -2.373.182 -1.981.358 -1.606.526 -917.484Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 1.440.546 254.010 706.848 132.869Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -1.184.079 -2.678.886 -148.135 -1.185.987Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 -2.629.649 443.518 -2.165.239 135.634DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 6.859.337 5.054.146 1.564.095 1.575.114FAALİYET BRÜT KÂRI23.009.465 14.803.243 6.234.985 5.062.088BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -9.057.680 -5.930.368 -2.689.386 -1.959.794DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -57.588 -41.121 20.579 13.122PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.605.791 -2.309.275 -855.986 -825.450DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -4.555.675 -3.843.413 -1.213.055 -1.167.967NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.732.731 2.679.066 1.497.137 1.121.999BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)46.596 48.196 18.639 15.774NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 6.779.327 2.727.262 1.515.776 1.137.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-10 -1.238.520 -579.091 -198.436 -320.604Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.329.413 -1.313.193 443.652 -864.476Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -1.536.086 -989.708 -909.318 -269.289Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.626.979 1.723.810 267.230 813.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 5.540.807 2.148.171 1.317.340 817.169DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 5.540.807 2.148.171 1.317.340 817.169Grubun Karı (Zararı)5.490.542 2.020.109 1.298.278 753.924Azınlık Payları Karı (Zararı)50.265 128.062 19.062 63.245Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,68180000 0,80800000 0,32430000 0,30150000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887500BIST