***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -2.474 -72.311 760.037 0 0 889.597 0 0 0 0 2.802.291 4.377.140 0 4.377.140Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 298.943 0 0 0 0 0 0 0 0 11.179 -11.179 0 298.943 0 298.943Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 0 2.802.291 33.026.273 0 33.026.273Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 194.996 -74.050 275.414 0 0 59.210 0 0 0 0 5.010.456 5.466.026 0 5.466.026Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 106.507 0 0 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.007.378 0 1.007.378Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 0 80.727 848.510 0 0 25.754.720 900.871 5.010.456 46.484.658 0 46.484.658Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER167.330.382 277.152.578 444.482.960 129.917.675 204.655.091 334.572.766GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 43.404.211 57.831.826 101.236.037 37.521.713 39.814.329 77.336.042Teminat MektuplarıV-III-1 43.145.971 31.937.954 75.083.925 37.372.041 21.552.240 58.924.281Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.594.448 10.005.488 12.599.936 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.335.826 0 2.335.826 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları38.215.697 21.932.466 60.148.163 33.145.772 14.471.296 47.617.068Banka Kredileri4.258 5.111.534 5.115.792 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 289.665 289.665 0 220.683 220.683Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 4.821.869 4.826.127 7.842 4.354.309 4.362.151AkreditiflerV-III-4 253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 5.925 5.925 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 106.963 106.963 0 49.964 49.964Diğer Kefaletlerimizden0 2.008 2.008 0 41.582 41.582TAAHHÜTLER71.111.618 42.045.023 113.156.641 50.016.515 32.356.366 82.372.881Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 61.363.734 6.147.096 67.510.830 42.933.038 5.561.794 48.494.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 5.695.753 6.147.096 11.842.849 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 26.086.273 0 26.086.273 18.076.739 0 18.076.739Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 5.723.932 0 5.723.932 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 21.320.698 0 21.320.698 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri597.623 0 597.623 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.936.305 0 1.936.305 1.135.198 0 1.135.198Cayılabilir Taahhütler9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-5 52.814.553 177.275.729 230.090.282 42.379.447 132.484.396 174.863.843Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler52.814.553 177.275.729 230.090.282 42.379.447 132.484.396 174.863.843Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.523.642 1.550.002 3.073.644 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri864.639 681.888 1.546.527 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri659.003 868.114 1.527.117 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri42.437.528 153.242.062 195.679.590 30.978.513 114.418.040 145.396.553Swap Para Alım İşlemleri1.681.464 55.734.413 57.415.877 1.781.342 37.631.854 39.413.196Swap Para Satım İşlemleri37.636.064 20.701.337 58.337.401 25.527.171 14.130.170 39.657.341Swap Faiz Alım İşlemleri1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları247.144 919.172 1.166.316 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları143.814 430.420 574.234 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları103.330 488.752 592.082 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri195.835 186.250 382.085 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 186.250 186.250 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri195.835 0 195.835 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 21.378.243 29.788.647 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820EMANET KIYMETLER60.514.803 19.202.256 79.717.059 67.575.728 9.468.191 77.043.919Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler46.735.132 8.853.001 55.588.133 56.872.721 5.230.911 62.103.632Tahsile Alınan Çekler10.884.832 1.621.141 12.505.973 8.150.422 1.086.651 9.237.073Tahsile Alınan Ticari Senetler1.449.460 425.459 1.874.919 1.380.244 300.226 1.680.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 298 2.450 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 2.049.708 2.050.017 309 97.508 97.817Emanet Kıymet Alanlar1.442.918 6.252.649 7.695.567 1.169.880 2.752.657 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul529.461.764 262.692.582 792.154.346 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler132.138.333 41.983.730 174.122.063 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar517.352 141.407 658.759 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.586.957 3.722.694Alınan Faizler39.185.363 37.597.067Ödenen Faizler-27.364.820 -29.099.926Alınan Temettüler167.839 50.939Alınan Ücret ve Komisyonlar4.876.183 5.453.801Elde Edilen Diğer Kazançlar332.172 137.761Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.581.483 2.577.980Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.629.655 -3.113.819Ödenen Vergiler-2.368.133 -2.493.672Diğer-10.193.475 -7.387.437Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim59.184.638 10.256.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.982.818 -2.016.198Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-28.590.543 5.204.139Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-143.828.933 -58.282.085Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.789.654 -3.097.875Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.482.729 3.467.355Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)150.008.964 69.090.068Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.968.459 -221.344Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)76.916.434 -3.888.055Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı64.771.595 13.978.699YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-62.790.792 -16.134.516İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-294.474 -181.576Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 1.342Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.805.046 -325.805Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.081.779 617.246Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-77.707.223 -22.714.132Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.252.495 11.348.566Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.980.105 -6.514.751Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.718.504 1.664.238Diğer-57.422 -29.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit23.284.857 12.252.309Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit35.730.459 30.548.498Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.071.449 -17.940.337İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-374.153 -355.852Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi20.761 196.541Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)25.286.421 10.293.033Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-VI-4 29.765.174 19.472.141Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-VI-4 55.051.595 29.765.174Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.010.456 2.802.291DİĞER KAPSAMLI GELİRLER455.570 1.574.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar396.360 685.252Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artı -92.563 -94.260Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları346.758 735.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-74.497 47.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar59.210 889.597Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri71.371 1.113.111Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.161 -223.514TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.466.026 4.377.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.167.158 139.285.845 192.453.003 23.795.849 49.054.453 72.850.302Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 14.847.059 81.111.670 95.958.729 2.378.543 39.968.746 42.347.289Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 14.662.009 78.526.777 93.188.786 2.387.760 34.107.460 36.495.220BankalarV-I-3 26 2.584.893 2.584.919 57 5.861.286 5.861.343Para Piyasalarından Alacaklar187.753 0 187.753 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-18 -2.729 0 -2.729 -9.274 0 -9.274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.893 7.161.038 7.330.931 169.483 2.129.634 2.299.117Devlet Borçlanma Senetleri0 7.000.000 7.000.000 0 2.017.593 2.017.593Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.482 161.038 330.520 169.483 112.041 281.524Diğer Finansal Varlıklar411 0 411 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 31.011.998 49.420.202 80.432.200 17.659.223 6.043.312 23.702.535Devlet Borçlanma Senetleri30.422.704 49.416.174 79.838.878 17.089.209 6.039.388 23.128.597Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.028 4.028 0 3.924 3.924Diğer Finansal Varlıklar589.294 0 589.294 570.014 0 570.014Türev Finansal VarlıklarV-I-2 7.138.208 1.592.935 8.731.143 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.138.208 1.592.935 8.731.143 3.588.600 912.761 4.501.361Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)340.947.234 135.693.100 476.640.334 222.157.099 101.300.068 323.457.167KredilerV-I-5 318.277.715 121.209.701 439.487.416 202.764.067 89.326.983 292.091.050Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 44.218.605 14.528.647 58.747.252 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri44.159.655 14.342.399 58.502.054 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.950 186.248 245.198 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.549.086 -45.248 -21.594.334 -15.611.382 -37.134 -15.648.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-16 1.256.254 0 1.256.254 4.659.610 0 4.659.610Satış Amaçlı1.256.254 0 1.256.254 4.659.610 0 4.659.610Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.110.226 935.314 5.045.540 2.314.536 486.740 2.801.276İştirakler (Net)V-I-7 1.394.406 0 1.394.406 1.001.717 0 1.001.717Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.394.406 0 1.394.406 1.001.717 0 1.001.717Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 2.715.820 935.314 3.651.134 1.312.819 486.740 1.799.559Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.337.548 935.314 3.272.862 990.508 486.740 1.477.248Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar378.272 0 378.272 322.311 0 322.311Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-12 4.812.482 13.120 4.825.602 3.008.550 10.110 3.018.660MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 255.263 0 255.263 221.103 0 221.103Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer255.263 0 255.263 221.103 0 221.103YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-15 1.125.282 0 1.125.282 747.323 0 747.323DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 6.740.911 10.554.929 17.295.840 4.277.313 7.392.799 11.670.112VARLIKLAR TOPLAMI412.414.810 286.482.308 698.897.118 261.181.383 158.244.170 419.425.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1