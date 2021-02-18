***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -82.462 -64.615 255.767 100.132 997.556 58.934 0 0 3.369.359 4.634.671 13.521 4.648.192Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -314 0 24.546 0 0 0 0 0 0 220.695 -562.521 0 -317.594 115.939 -201.655Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0Dağıtılan TemettüV-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 -188.859 3.369.359 32.681.156 871.134 33.552.290Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 198.103 -75.295 195.366 259.352 17.691 -141.050 0 0 6.337.453 6.791.620 69.203 6.860.823Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.007 0 6.985.007İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -153.799 0 0 0 0 0 0 208.869 -107.701 0 -52.631 -193.402 -246.033Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Dağıtılan TemettüV-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.347 0 -37.820 892.001 -181.267 892.862 666.826 897.478 -184.408 26.704.950 208.108 6.337.453 46.405.152 746.935 47.152.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER168.755.052 278.884.858 447.639.910 130.858.298 206.289.254 337.147.552GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 43.928.944 58.547.258 102.476.202 38.069.926 40.210.391 78.280.317Teminat MektuplarıV-III-1 43.395.971 32.027.856 75.423.827 37.379.041 21.625.025 59.004.066Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.594.448 10.005.488 12.599.936 2.904.236 7.080.944 9.985.180Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.335.826 0 2.335.826 1.322.033 0 1.322.033Diğer Teminat Mektupları38.465.697 22.022.368 60.488.065 33.152.772 14.544.081 47.696.853Banka Kredileri4.258 5.111.534 5.115.792 7.842 4.574.992 4.582.834İthalat Kabul Kredileri0 289.665 289.665 0 220.683 220.683Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 4.821.869 4.826.127 7.842 4.354.309 4.362.151AkreditiflerV-III-4 253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645Belgeli Akreditifler253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 5.925 5.925 0 4.736 4.736Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden1.000 474.188 475.188 324.144 142.897 467.041Diğer Garantilerimizden187.331 106.963 294.294 51.444 49.964 101.408Diğer Kefaletlerimizden86.402 153.350 239.752 165.625 221.962 387.587TAAHHÜTLER72.066.613 42.415.370 114.481.983 50.408.925 32.589.509 82.998.434Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 62.318.729 6.517.443 68.836.172 43.325.448 5.794.937 49.120.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 5.695.753 6.147.096 11.842.849 2.407.191 5.561.794 7.968.985Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 7.500 0 7.500Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 26.086.273 2.419 26.088.692 18.076.739 2.340 18.079.079Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 5.723.932 0 5.723.932 3.528.150 0 3.528.150İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 21.320.698 0 21.320.698 17.293.741 0 17.293.741Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri597.623 0 597.623 484.519 0 484.519Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.891.300 367.928 3.259.228 1.527.608 230.803 1.758.411Cayılabilir Taahhütler9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-5 52.759.495 177.922.230 230.681.725 42.379.447 133.489.354 175.868.801Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler52.759.495 177.922.230 230.681.725 42.379.447 133.489.354 175.868.801Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.523.642 1.550.002 3.073.644 2.320.043 2.217.584 4.537.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri864.639 681.888 1.546.527 1.163.458 1.109.150 2.272.608Vadeli Döviz Satım İşlemleri659.003 868.114 1.527.117 1.156.585 1.108.434 2.265.019Para ve Faiz Swap İşlemleri42.382.470 153.888.563 196.271.033 30.978.513 115.422.998 146.401.511Swap Para Alım İşlemleri1.626.406 56.087.175 57.713.581 1.781.342 38.137.242 39.918.584Swap Para Satım İşlemleri37.636.064 20.995.076 58.631.140 25.527.171 14.629.740 40.156.911Swap Faiz Alım İşlemleri1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008Swap Faiz Satım İşlemleri1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları247.144 919.172 1.166.316 576.987 759.416 1.336.403Para Alım Opsiyonları143.814 430.420 574.234 367.787 294.076 661.863Para Satım Opsiyonları103.330 488.752 592.082 209.200 465.340 674.540Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri195.835 186.250 382.085 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 186.250 186.250 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri195.835 0 195.835 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 21.378.243 29.788.647 8.503.904 15.089.356 23.593.260EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021EMANET KIYMETLER73.978.380 28.612.031 102.590.411 76.566.563 15.168.557 91.735.120Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.274.226 0 4.274.226 2.113.691 0 2.113.691Emanete Alınan Menkul Değerler47.305.937 8.853.001 56.158.938 57.617.522 5.230.911 62.848.433Tahsile Alınan Çekler11.974.344 1.763.897 13.738.241 8.743.308 1.190.464 9.933.772Tahsile Alınan Ticari Senetler8.327.754 1.406.998 9.734.752 6.704.176 1.084.425 7.788.601Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 298 2.450 2.152 238 2.390İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler636.516 10.335.188 10.971.704 204.705 4.909.862 5.114.567Emanet Kıymet Alanlar1.457.451 6.252.649 7.710.100 1.181.009 2.752.657 3.933.666REHİNLİ KIYMETLER775.302.799 312.599.654 1.087.902.453 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787Menkul Kıymetler321.148 200.660 521.808 299.466 44.434 343.900Teminat Senetleri1.153.894 4.085.645 5.239.539 837.716 1.783.494 2.621.210Emtia111.710.308 3.495.630 115.205.938 106.248.275 2.762.344 109.010.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul529.461.764 262.692.582 792.154.346 552.289.678 193.747.833 746.037.511Diğer Rehinli Kıymetler132.138.333 41.983.730 174.122.063 115.697.559 44.107.197 159.804.756Rehinli Kıymet Alanlar517.352 141.407 658.759 615.777 137.014 752.791KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935 2.428.463.803 1.784.563.770 4.213.027.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.117.759 4.227.641Alınan Faizler39.899.527 38.572.024Ödenen Faizler-27.588.024 -29.315.375Alınan Temettüler17.633 8.682Alınan Ücret ve Komisyonlar4.488.853 4.900.049Elde Edilen Diğer Kazançlar310.576 1.436.108Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.620.474 2.588.979Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.734.404 -3.421.139Ödenen Vergiler-2.463.361 -2.611.647DiğerV-VI-1 -10.433.515 -7.930.040Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim59.904.144 9.311.696Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.098.212 -2.483.456Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-28.573.163 5.186.759Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-142.419.565 -58.002.787Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.222.523 -3.704.373Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.514.480 3.467.320Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)149.575.049 68.765.791Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.313.324 -232.410Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-VI-1 77.814.754 -3.685.148Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı65.021.903 13.539.337YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-63.480.374 -16.208.303İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-86.913 -181.576Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)700 1.342Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.869.989 -446.485Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.084.778 617.688Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-78.589.443 -23.053.852Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.321.668 11.743.882Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.980.105 -6.514.751Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.718.504 1.664.238DiğerV-VI-1 -79.574 -38.789FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit22.936.449 11.836.288Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit36.069.490 31.528.262Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.755.746 -19.336.122İhraç Edilen Sermaye Araçları7.000.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-377.295 -355.852Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI-1 25.608 545.639Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)24.503.586 9.712.961Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-VI-4 31.092.461 21.379.500Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-VI-4 55.596.047 31.092.461Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.407.380 3.508.829DİĞER KAPSAMLI GELİRLER453.443 1.139.363Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar317.450 -16.681Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)222.193 -270.011Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.754 -75.694Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları204.035 207.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.024 121.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar135.993 1.156.044Yabancı Para Çevrim Farkları259.352 100.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri28.544 1.231.273Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-141.050 58.934Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.853 -234.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.860.823 4.648.192Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.386.866 143.243.468 196.630.334 23.839.465 51.504.253 75.343.718Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 14.925.286 81.577.857 96.503.143 2.399.213 40.329.046 42.728.259Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 14.662.490 78.544.752 93.207.242 2.387.874 34.116.718 36.504.592BankalarV-I-3 58.997 3.033.183 3.092.180 6.120 6.212.378 6.218.498Para Piyasalarından Alacaklar206.589 0 206.589 14.535 0 14.535Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-18 -2.790 -78 -2.868 -9.316 -50 -9.366Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 297.243 7.161.038 7.458.281 178.298 2.129.634 2.307.932Devlet Borçlanma Senetleri110.576 7.000.000 7.110.576 198 2.017.593 2.017.791Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler170.609 161.038 331.647 173.286 112.041 285.327Diğer Finansal Varlıklar16.058 0 16.058 4.814 0 4.814Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 31.026.129 52.901.796 83.927.925 17.673.354 8.126.945 25.800.299Devlet Borçlanma Senetleri30.422.704 51.083.898 81.506.602 17.089.209 7.011.397 24.100.606Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.131 4.028 18.159 14.131 3.924 18.055Diğer Finansal Varlıklar589.294 1.813.870 2.403.164 570.014 1.111.624 1.681.638Türev Finansal VarlıklarV-I-2 7.138.208 1.602.777 8.740.985 3.588.600 918.628 4.507.228Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.138.208 1.602.777 8.740.985 3.588.600 918.628 4.507.228Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)343.944.228 142.525.708 486.469.936 224.392.334 106.479.466 330.871.800KredilerV-I-5 315.239.878 125.612.148 440.852.026 202.068.252 92.213.963 294.282.215Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 903.110 2.367.900 3.271.010 696.678 2.077.438 2.774.116Faktoring Alacakları5.481.094 270.646 5.751.740 2.504.062 369.208 2.873.270İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 44.218.605 14.528.647 58.747.252 35.004.414 12.010.219 47.014.633Devlet Borçlanma Senetleri44.159.655 14.342.399 58.502.054 34.945.546 11.700.580 46.646.126Diğer Finansal Varlıklar58.950 186.248 245.198 58.868 309.639 368.507Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.898.459 -253.633 -22.152.092 -15.881.072 -191.362 -16.072.434SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-16 1.256.254 0 1.256.254 7.240.607 456.388 7.696.995Satış Amaçlı1.256.254 0 1.256.254 7.240.607 456.388 7.696.995Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.883.825 3 1.883.828 1.481.250 3 1.481.253İştirakler (Net)V-I-7 1.495.974 3 1.495.977 1.138.780 3 1.138.783Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler530.191 0 530.191 447.762 0 447.762Konsolide Edilmeyenler965.783 3 965.786 691.018 3 691.021Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 387.851 0 387.851 342.470 0 342.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar387.851 0 387.851 342.470 0 342.470Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-12 4.882.144 14.266 4.896.410 3.029.550 11.417 3.040.967MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 273.776 348 274.124 237.755 304 238.059Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer259.145 348 259.493 223.124 304 223.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-14 502.143 0 502.143 608.990 0 608.990CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-15 1.234.832 0 1.234.832 801.616 0 801.616DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 8.005.234 10.937.422 18.942.656 5.328.857 7.628.874 12.957.731VARLIKLAR TOPLAMI415.369.302 296.721.215 712.090.517 266.960.424 166.080.705 433.041.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 214.241.507 203.280.375 417.521.882 142.276.343 111.854.405 254.130.748ALINAN KREDİLERV-II-3 2.450.296 49.238.699 51.688.995 2.286.766 42.776.918 45.063.684PARA PİYASALARINA BORÇLAR79.758.688 21.553.517 101.312.205 19.825.274 5.598.794 25.424.068İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.262.156 34.892.367 46.154.523 11.792.577 17.455.479 29.248.056Bonolar5.960.553 2.188.163 8.148.716 6.494.825 0 6.494.825Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.301.603 32.704.204 38.005.807 5.297.752 17.455.479 22.753.231FONLAR3.053 0 3.053 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ672 0 672 1.823 549 2.372KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 978.735 0 978.735 935.839 99 935.938KARŞILIKLARV-II-7 2.980.102 70.295 3.050.397 2.219.860 39.067 2.258.927Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.555.683 5.534 1.561.217 1.153.968 3.997 1.157.965Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.424.419 64.761 1.489.180 1.065.892 35.070 1.100.962CARİ VERGİ BORCUV-II-8 950.476 4.329 954.805 1.138.988 3.003 1.141.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 103 57.525 57.628 1.232 30.758 31.990SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200Satış Amaçlı0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 13.798.644 3.874.792 17.673.436 9.705.538 3.612.824 13.318.362ÖZKAYNAKLARV-II-11 45.408.347 1.743.740 47.152.087 32.573.508 978.782 33.552.290Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri6.265.527 0 6.265.527 839.941 0 839.941Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.347 0 6.303.347 723.962 0 723.962Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-37.820 0 -37.820 115.979 0 115.979Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.603.596 0 1.603.596 1.285.422 0 1.285.422Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler169.087 1.210.809 1