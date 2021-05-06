***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -580.235 0 -667.158 0 0 0 1.716.170 468.777 0 468.777Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -29.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.323 0 -29.323Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 360.372 653.324 -106.165 1.660.519 80.727 122.142 0 22.952.429 2.802.291 1.716.170 33.465.727 0 33.465.727Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 46.484.658 0 46.484.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.780.207 0 -1.041.685 0 0 0 750.124 1.488.646 0 1.488.646Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 14.335 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 14.335 0 14.335Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 510.537 848.320 -180.215 4.296.375 80.727 -193.175 0 31.666.047 0 750.124 47.987.639 0 47.987.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER188.952.419 329.074.479 518.026.898 167.330.382 277.152.578 444.482.960GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 45.420.616 70.411.160 115.831.776 43.404.211 57.831.826 101.236.037Teminat MektuplarıV-III-1 45.051.532 37.871.907 82.923.439 43.145.971 31.937.954 75.083.925Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.768.044 11.458.612 14.226.656 2.594.448 10.005.488 12.599.936Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.386.972 0 2.386.972 2.335.826 0 2.335.826Diğer Teminat Mektupları39.896.516 26.413.295 66.309.811 38.215.697 21.932.466 60.148.163Banka Kredileri4.258 8.131.553 8.135.811 4.258 5.111.534 5.115.792İthalat Kabul Kredileri0 1.307.516 1.307.516 0 289.665 289.665Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 6.824.037 6.828.295 4.258 4.821.869 4.826.127AkreditiflerV-III-4 364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424Belgeli Akreditifler364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 6.553 6.553 0 5.925 5.925Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 121.190 121.190 0 106.963 106.963Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 2.008 2.008TAAHHÜTLER70.532.683 40.380.036 110.912.719 71.111.618 42.045.023 113.156.641Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 61.262.127 3.513.960 64.776.087 61.363.734 6.147.096 67.510.830Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 1.756.943 3.513.960 5.270.903 5.695.753 6.147.096 11.842.849Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 26.699.600 0 26.699.600 26.086.273 0 26.086.273Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 6.242.036 0 6.242.036 5.723.932 0 5.723.932İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 24.030.174 0 24.030.174 21.320.698 0 21.320.698Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri631.220 0 631.220 597.623 0 597.623Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.899.004 0 1.899.004 1.936.305 0 1.936.305Cayılabilir Taahhütler9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR72.999.120 218.283.283 291.282.403 52.814.553 177.275.729 230.090.282Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler72.999.120 218.283.283 291.282.403 52.814.553 177.275.729 230.090.282Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.221.102 4.444.081 8.665.183 1.523.642 1.550.002 3.073.644Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.218.023 2.119.184 4.337.207 864.639 681.888 1.546.527Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.003.079 2.324.897 4.327.976 659.003 868.114 1.527.117Para ve Faiz Swap İşlemleri55.994.158 168.766.005 224.760.163 42.437.528 153.242.062 195.679.590Swap Para Alım İşlemleri1.806.399 67.315.493 69.121.892 1.681.464 55.734.413 57.415.877Swap Para Satım İşlemleri51.387.759 15.886.022 67.273.781 37.636.064 20.701.337 58.337.401Swap Faiz Alım İşlemleri1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156Swap Faiz Satım İşlemleri1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.177.621 5.165.825 9.343.446 247.144 919.172 1.166.316Para Alım Opsiyonları1.997.286 2.625.457 4.622.743 143.814 430.420 574.234Para Satım Opsiyonları2.180.335 2.540.368 4.720.703 103.330 488.752 592.082Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri195.835 206.000 401.835 195.835 186.250 382.085Futures Para Alım İşlemleri0 206.000 206.000 0 186.250 186.250Futures Para Satım İşlemleri195.835 0 195.835 195.835 0 195.835Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 39.701.372 48.111.776 8.410.404 21.378.243 29.788.647EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.783.993.516 4.370.054.442 9.154.047.958 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673EMANET KIYMETLER63.431.528 22.257.864 85.689.392 60.514.803 19.202.256 79.717.059Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler48.344.151 9.521.588 57.865.739 46.735.132 8.853.001 55.588.133Tahsile Alınan Çekler12.280.300 1.915.164 14.195.464 10.884.832 1.621.141 12.505.973Tahsile Alınan Ticari Senetler1.415.804 711.573 2.127.377 1.449.460 425.459 1.874.919Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 330 2.482 2.152 298 2.450İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 2.148.229 2.148.538 309 2.049.708 2.050.017Emanet Kıymet Alanlar1.388.812 7.960.980 9.349.792 1.442.918 6.252.649 7.695.567REHİNLİ KIYMETLER787.414.273 300.553.805 1.087.968.078 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453Menkul Kıymetler212.160 160.208 372.368 321.148 200.660 521.808Teminat Senetleri1.176.879 5.543.244 6.720.123 1.153.894 4.085.645 5.239.539Emtia116.576.175 3.762.741 120.338.916 111.710.308 3.495.630 115.205.938Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul533.773.186 250.163.071 783.936.257 529.461.764 262.692.582 792.154.346Diğer Rehinli Kıymetler135.155.558 40.784.883 175.940.441 132.138.333 41.983.730 174.122.063Rehinli Kıymet Alanlar520.315 139.658 659.973 517.352 141.407 658.759KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.933.147.715 4.047.242.773 7.980.390.488 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI4.972.945.935 4.699.128.921 9.672.074.856 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.562.379 3.596.758Alınan Faizler14.047.260 8.773.964Ödenen Faizler-11.597.962 -5.352.571Alınan Temettüler15.764 151.402Alınan Ücret ve Komisyonlar1.170.614 1.469.013Elde Edilen Diğer Kazançlar47.919 70.943Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.219.397 781.810Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-991.891 -827.876Ödenen Vergiler-599.495 -644.517Diğer-1.749.227 -825.410Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-13.636.134 -4.597.151Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.478.414 -4.229.408Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.447.654 -200.579Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-34.288.531 -36.020.055Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.070.890 -1.333.076Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)147.888 1.141.992Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)15.706.288 16.336.778Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10.089.148 1.701.237Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-9.435.749 18.005.960Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-12.073.755 -1.000.393YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.477.969 -11.232.006İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -104.200Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 350Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-792.885 -32.131Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller654.569 13.859Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.263.976 -15.659.534Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.435.649 2.595.228Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -161.933Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.492.981 2.120.948Diğer-4.307 -4.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.860.952 5.979.953Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.872.143 15.031.953Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.919.851 -8.956.338İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-91.340 -95.662Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi615.437 270.473Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.075.335 -5.981.973Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.051.595 29.765.174Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar38.976.260 23.783.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)750.124 1.716.170DİĞER KAPSAMLI GELİRLER738.522 -1.247.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.780.207 -580.235Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.873.916 -532.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-93.709 -48.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.041.685 -667.158Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.302.373 -834.848Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler260.688 167.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.488.646 468.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)54.933.525 140.458.252 195.391.777 53.167.158 139.285.845 192.453.003Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 8.580.780 76.746.831 85.327.611 14.847.059 81.111.670 95.958.729Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 7.465.730 61.134.575 68.600.305 14.662.009 78.526.777 93.188.786BankalarV-I-3 1.120.367 15.612.256 16.732.623 26 2.584.893 2.584.919Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 187.753 0 187.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -5.317 0 -5.317 -2.729 0 -2.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 212.080 8.608.641 8.820.721 169.893 7.161.038 7.330.931Devlet Borçlanma Senetleri0 8.436.228 8.436.228 0 7.000.000 7.000.000Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 172.413 341.896 169.482 161.038 330.520Diğer Finansal Varlıklar42.597 0 42.597 411 0 411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 34.193.118 53.545.583 87.738.701 31.011.998 49.420.202 80.432.200Devlet Borçlanma Senetleri33.605.640 53.541.127 87.146.767 30.422.704 49.416.174 79.838.878Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.456 4.456 0 4.028 4.028Diğer Finansal Varlıklar587.478 0 587.478 589.294 0 589.294Türev Finansal VarlıklarV-I-2 11.947.547 1.557.197 13.504.744 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.947.547 1.557.197 13.504.744 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)350.931.142 151.616.207 502.547.349 340.947.234 135.693.100 476.640.334KredilerV-I-5 328.413.497 136.856.497 465.269.994 318.277.715 121.209.701 439.487.416Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 43.907.349 14.809.725 58.717.074 44.218.605 14.528.647 58.747.252Devlet Borçlanma Senetleri43.848.399 14.603.703 58.452.102 44.159.655 14.342.399 58.502.054Diğer Finansal Varlıklar58.950 206.022 264.972 58.950 186.248 245.198Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.389.704 -50.015 -21.439.719 -21.549.086 -45.248 -21.594.334SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.190.445 0 1.190.445 1.256.254 0 1.256.254Satış Amaçlı1.190.445 0 1.190.445 1.256.254 0 1.256.254Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.984.379 989.599 6.973.978 4.110.226 935.314 5.045.540İştirakler (Net)V-I-7 1.294.011 0 1.294.011 1.394.406 0 1.394.406Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.294.011 0 1.294.011 1.394.406 0 1.394.406Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 4.690.368 989.599 5.679.967 2.715.820 935.314 3.651.134Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.312.096 989.599 5.301.695 2.337.548 935.314 3.272.862Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar378.272 0 378.272 378.272 0 378.272Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.155.164 14.435 5.169.599 4.812.482 13.120 4.825.602MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)249.201 0 249.201 255.263 0 255.263Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer249.201 0 249.201 255.263 0 255.263YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI160.149 0 160.149 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 1.036.721 0 1.036.721 1.125.282 0 1.125.282DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 5.472.806 2.537.110 8.009.916 6.740.911 10.554.929 17.295.840VARLIKLAR TOPLAMI425.113.532 295.615.603 720.729.135 412.414.810 286.482.308 698.897.118YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 216.308.994 214.010.808 430.319.802 215.145.544 198.897.999 414.043.543ALINAN KREDİLERV-II-3 784.042 56.307.726 57.091.768 796.230 46.190.568 46.986.798PARA PİYASALARINA BORÇLAR65.921.394 21.667.728 87.589.122 79.728.673 19.322.791 99.051.464İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 10.964.333 36.975.012 47.939.345 10.451.852 35.061.115 45.512.967Bonolar5.618.694 825.659 6.444.353 5.150.249 2.188.163 7.338.412Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.345.639 36.149.353 41.494.992 5.301.603 32.872.952 38.174.555FONLAR3.047 0 3.047 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.047 0 3.047 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 3.482.415 2.555.701 6.038.116 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.482.415 2.555.701 6.038.116 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 984.656 984.656 974.793 0 974.793KARŞILIKLARV-II-7 3.013.112 11.220 3.024.332 2.960.665 11.742 2.972.407Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.244.571 0 1.244.571 1.540.264 0 1.540.264Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.768.541 11.220 1.779.761 1.420.401 11.742 1.432.143CARİ VERGİ BORCUV-II-8 693.587 4.145 697.732 898.173 4.329 902.502ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 13.860.854 4.622.475 18.483.329 12.681.408 3.739.413 16.420.821ÖZKAYNAKLARV-II-11 47.649.960 337.679 47.987.639 45.541.699 942.959 46.484.658Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri6.552.489 261.325 6.813.814 6.552.489 246.990 6.799.479Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri249.212 261.325 510.537 249.212 246.990 496.202Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.968.782 -4.302 4.964.480 3.188.339 -4.066 3.184.273Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-193.104 80.656 -112.448 229.202 700.035 929.237Kar Yedekleri31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720Yasal Yedekler3.333.514 0 3.333.514 2.742.381 0 2.742.381Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.712.274 0 25.712.274 21.210.213 0 21.210.213Diğer Kar Yedekleri2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126Kar veya Zarar750.124 0 750.124 5.911.327 0 5.911.327Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 900.871 0 900.871Dönem Net Kâr veya Zararı750.124 0 750.124 5.010.456 0 5.010.456Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI369.916.542 350.812.593 720.729.135 379.646.735 319.250.383 698.897.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 14.435.815 10.231.814Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 11.189.155 8.290.255Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler138.136 17.256Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 5.637 27.300Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.719 0Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 3.097.286 1.894.251Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar24.765 12.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.529.689 737.453İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.542.832 1.143.949Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri3.882 2.752FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -11.755.491 -5.323.417Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -7.340.961 -3.002.893Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -278.768 -367.980Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.722.713 -715.310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.322.106 -1.134.755Kiralama Faiz Giderleri-31.644 -39.134Diğer Faiz Giderleri-59.299 -63.345NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.680.324 4.908.397NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ874.355 1.021.291Alınan Ücret ve Komisyonlar1.141.867 1.239.894Gayri Nakdi Kredilerden219.104 180.877Diğer922.763 1.059.017Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-267.512 -218.603Gayri Nakdi Kredilere-64 -209Diğer-267.448 -218.394TEMETTÜ GELİRLERİ15.764 151.402TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -505.334 -641.828Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 398.765 149.196Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -1.036.208 -260.823Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 132.109 -530.201DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 3.512.861 2.545.911FAALİYET BRÜT KÂRI6.577.970 7.985.173BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -3.024.128 -3.086.386DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -401.934 -32.014PERSONEL GİDERLERİ (-)-936.967 -779.961DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -1.212.528 -1.958.991NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.002.413 2.127.821BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 1.002.413 2.127.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -252.289 -411.651Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 0 -82.162Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -1.362.617 -440.840Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.110.328 111.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 750.124 1.716.170DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 750.124 1.716.170Grubun Karı (Zararı)750.124 1.716.170Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 0,19210000 0,68650000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935055BIST