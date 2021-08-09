***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -889 -738 -1.089 61.279 484.279 -31.049 0 0 0 4.192.264 4.704.057 30.183 4.734.240Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.983 0 6.984.983İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 6.350.623 0 6.350.623 5.723.932 0 5.723.932İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 25.830.100 0 25.830.100 21.320.698 0 21.320.698Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri616.550 0 616.550 597.623 0 597.623Açığa Menkul Kıymet S6.254 0 1.256.254Satış Amaçlı1.165.543 0 1.165.543 1.256.254 0 1.256.254Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.905.928 3 1.905.931 1.883.825 3 1.883.828İştirakler (Net)V-I-7 1.520.729 3 1.520.732 1.495.974 3 1.495.977Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler559.513 0 559.513 530.191 0 530.191Konsolide Edilmeyenler961.216 3 961.219 965.783 3 965.786Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 385.199 0 385.199 387.851 0 387.851Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar385.199 0 385.199 387.851 0 387.851Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.069.687 16.310 5.085.997 4.882.144 14.266 4.896.410MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)294.885 356 295.241 273.776 348 274.124Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer280.254 356 280.610 259.145 348 259.493YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 659.593 0 659.593 502.143 0 502.143CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 1.180.745 0 1.180.745 1.234.832 0 1.234.832DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 7.256.403 2.303.640 9.560.043 8.005.234 10.937.422 18.942.656VARLIKLAR TOPLAMI429.751.983 312.643.033 742.395.016 415.369.302 296.721.215 712.090.517YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 219.672.219 215.708.088 435.380.307 214.241.507 203.280.375 417.521.882ALINAN KREDİLERV-II-3 2.151.738 62.428.969 64.580.707 2.450.296 49.238.699 51.688.995PARA PİYASALARINA BORÇLAR75.151.683 23.021.850 98.173.533 79.758.688 21.553.517 101.312.205İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.782.224 33.275.410 45.057.634 11.262.156 34.892.367 46.154.523Bonolar6.389.810 358.625 6.748.435 5.960.553 2.188.163 8.148.716Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.392.414 32.916.785 38.309.199 5.301.603 32.704.204 38.005.807FONLAR3.005 0 3.005 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ231 0 231 672 0 672KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 890.689 0 890.689 978.735 0 978.735KARŞILIKLARV-II-7 3.212.386 63.805 3.276.191 2.980.102 70.295 3.050.397Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.459.533 7.527 1.467.060 1.555.683 5.534 1.561.217Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.752.853 56.278 1.809.131 1.424.419 64.761 1.489.180CARİ VERGİ BORCUV-II-8 707.050 2.482 709.532 950.476 4.329 954.805ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 63.407 63.407 103 57.525 57.628SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 15.766.443 5.941.351 21.707.794 13.798.644 3.874.792 17.673.436ÖZKAYNAKLARV-II-11 46.973.528 1.930.594 48.904.122 45.408.347 1.743.740 47.152.087Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri6.337.205 0 6.337.205 6.265.527 0 6.265.527Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.346 0 6.303.346 6.303.347 0 6.303.347Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri33.859 0 33.859 -37.820 0 -37.820Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.589.584 0 1.589.584 1.603.596 0 1.603.596Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-120.409 1.432.680 1.312.271 169.087 1.210.809 1.379.896Kar Yedekleri32.613.263 304.842 32.918.105 26.431.074 273.876 26.704.950Yasal Yedekler3.444.538 17.882 3.462.420 2.811.181 17.882 2.829.063Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler26.541.337 283.345 26.824.682 21.810.638 252.379 22.063.017Diğer Kar Yedekleri2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533Kar veya Zarar1.618.207 188.402 1.806.609 6.291.176 254.385 6.545.561Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı49.508 62.388 111.896 196.734 11.374 208.108Dönem Net Kâr veya Zararı1.568.699 126.014 1.694.713 6.094.442 243.011 6.337.453Azınlık Payları1.030.056 4.670 1.034.726 742.265 4.670 746.935YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI382.987.086 359.407.930 742.395.016 382.295.411 329.795.106 712.090.517Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 31.212.567 21.523.890 16.541.348 11.069.144Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 23.680.912 17.244.675 12.343.620 8.863.470Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler364.232 34.251 226.096 16.995Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 14.810 65.793 6.202 14.882Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.033 750 710 271Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 6.989.679 4.042.983 3.884.864 2.115.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar79.832 55.012 47.605 20.669Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.426.368 1.702.839 1.896.612 953.657İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.483.479 2.285.132 1.940.647 1.141.183Finansal Kiralama Faiz Gelirleri148.385 123.424 77.096 61.655Diğer Faiz Gelirleri11.516 12.014 2.760 -3.638FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -24.996.099 -10.900.196 -13.180.751 -5.526.588Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -15.052.401 -6.104.374 -7.745.198 -3.121.734Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -790.086 -799.995 -441.866 -381.045Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.266.830 -1.574.239 -3.532.384 -857.999İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -2.744.943 -2.219.868 -1.413.508 -1.080.207Kiralama Faiz Giderleri-68.094 -76.818 -36.325 -37.460Diğer Faiz Giderleri-73.745 -124.902 -11.470 -48.143NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.216.468 10.623.694 3.360.597 5.542.556NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.712.260 1.604.913 982.062 804.518Alınan Ücret ve Komisyonlar2.317.976 2.008.991 1.308.618 983.265Gayri Nakdi Kredilerden449.790 362.436 231.082 182.110Diğer1.868.186 1.646.555 1.077.536 801.155Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-605.716 -404.078 -326.556 -178.747Gayri Nakdi Kredilere-3.981 -4.317 -2.215 -2.771Diğer-601.735 -399.761 -324.341 -175.976TEMETTÜ GELİRLERİ22.788 17.287 7.024 16.898TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -1.875.791 -766.656 -1.405.762 -186.821Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 554.147 733.698 154.228 580.993Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -2.836.147 -1.035.944 -1.793.425 -774.960Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 406.209 -464.410 233.435 7.146DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 5.270.937 5.295.242 1.572.571 1.891.339FAALİYET BRÜT KÂRI11.346.662 16.774.480 4.516.492 8.068.490BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -4.507.243