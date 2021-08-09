***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -155 0 -972.633 0 520.187 0 0 0 3.241.387 2.788.786 0 2.788.786Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -10.771 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 890.100 0 890.100Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 378.924 653.169 -106.165 1.268.121 80.727 1.309.487 0 25.754.720 900.871 3.241.387 43.690.140 0 43.690.140Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 17.530 0 -233.393 0 0 0 1.410.463 1.194.600 0 1.194.600Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 173.575 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 173.575 0 173.575Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 669.777 848.320 -180.215 2.533.698 80.727 615.117 0 31.666.047 0 1.410.463 47.852.833 0 47.852.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER186.665.977 304.892.049 491.558.026 167.330.382 277.152.578 444.482.960GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 47.684.287 77.108.102 124.792.389 43.404.211 57.831.826 101.236.037Teminat MektuplarıV-III-1 47.390.216 40.938.878 88.329.094 43.145.971 31.937.954 75.083.925Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.600.266 12.359.011 14.959.277 2.594.448 10.005.488 12.599.936Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.436.344 0 2.436.344 2.335.826 0 2.335.826Diğer Teminat Mektupları42.353.606 28.579.867 70.933.473 38.215.697 21.932.466 60.148.163Banka Kredileri4.258 7.000.715 7.004.973 4.258 5.111.534 5.115.792İthalat Kabul Kredileri0 308.243 308.243 0 289.665 289.665Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 6.692.472 6.696.730 4.258 4.821.869 4.826.127AkreditiflerV-III-4 289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424Belgeli Akreditifler289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 6.903 6.903 0 5.925 5.925Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 130.265 130.265 0 106.963 106.963Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 2.008 2.008TAAHHÜTLER74.546.744 44.430.305 118.977.049 71.111.618 42.045.023 113.156.641Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 65.148.136 3.594.885 68.743.021 61.363.734 6.147.096 67.510.830Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 2.208.438 3.594.885 5.803.323 5.695.753 6.147.096 11.842.849Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 28.159.369 0 28.159.369 26.086.273 0 26.086.273Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 6.350.623 0 6.350.623 5.723.932 0 5.723.932İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 25.830.100 0 25.830.100 21.320.698 0 21.320.698Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri616.550 0 616.550 597.623 0 597.623Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.979.906 0 1.979.906 1.936.305 0 1.936.305Cayılabilir Taahhütler9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR64.434.946 183.353.642 247.788.588 52.814.553 177.275.729 230.090.282Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler64.434.946 183.353.642 247.788.588 52.814.553 177.275.729 230.090.282Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.772.668 5.013.019 9.785.687 1.523.642 1.550.002 3.073.644Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.394.766 2.506.611 4.901.377 864.639 681.888 1.546.527Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.377.902 2.506.408 4.884.310 659.003 868.114 1.527.117Para ve Faiz Swap İşlemleri47.987.319 136.139.087 184.126.406 42.437.528 153.242.062 195.679.590Swap Para Alım İşlemleri241.893 49.431.872 49.673.765 1.681.464 55.734.413 57.415.877Swap Para Satım İşlemleri45.015.426 4.445.285 49.460.711 37.636.064 20.701.337 58.337.401Swap Faiz Alım İşlemleri1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156Swap Faiz Satım İşlemleri1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.264.555 4.188.262 7.452.817 247.144 919.172 1.166.316Para Alım Opsiyonları1.699.707 1.998.864 3.698.571 143.814 430.420 574.234Para Satım Opsiyonları1.564.848 2.189.398 3.754.246 103.330 488.752 592.082Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 195.835 186.250 382.085Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 186.250 186.250Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 195.835 0 195.835Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 38.013.274 46.423.678 8.410.404 21.378.243 29.788.647EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.161.982.244 4.732.526.710 9.894.508.954 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673EMANET KIYMETLER67.987.091 24.371.751 92.358.842 60.514.803 19.202.256 79.717.059Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler50.922.267 9.473.223 60.395.490 46.735.132 8.853.001 55.588.133Tahsile Alınan Çekler13.751.368 2.033.255 15.784.623 10.884.832 1.621.141 12.505.973Tahsile Alınan Ticari Senetler1.418.515 911.360 2.329.875 1.449.460 425.459 1.874.919Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 347 2.499 2.152 298 2.450İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 2.347.268 2.347.577 309 2.049.708 2.050.017Emanet Kıymet Alanlar1.892.480 9.606.298 11.498.778 1.442.918 6.252.649 7.695.567REHİNLİ KIYMETLER811.243.194 311.448.813 1.122.692.007 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453Menkul Kıymetler215.273 112.796 328.069 321.148 200.660 521.808Teminat Senetleri1.127.207 5.302.387 6.429.594 1.153.894 4.085.645 5.239.539Emtia120.199.039 3.974.744 124.173.783 111.710.308 3.495.630 115.205.938Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul550.628.654 259.195.356 809.824.010 529.461.764 262.692.582 792.154.346Diğer Rehinli Kıymetler138.603.632 42.705.007 181.308.639 132.138.333 41.983.730 174.122.063Rehinli Kıymet Alanlar469.389 158.523 627.912 517.352 141.407 658.759KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.282.751.959 4.396.706.146 8.679.458.105 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI5.348.648.221 5.037.418.759 10.386.066.980 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.696.809 5.394.143Alınan Faizler30.402.799 16.755.457Ödenen Faizler-23.801.223 -10.977.086Alınan Temettüler120.245 167.496Alınan Ücret ve Komisyonlar2.564.042 2.675.200Elde Edilen Diğer Kazançlar94.384 228.276Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.930.748 2.186.520Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.950.524 -1.784.927Ödenen Vergiler-684.306 -751.740Diğer-4.979.356 -3.105.053Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.043.878 320.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.836.976 -5.645.182Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-728.044 -253.644Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.080.345 -91.098.305Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.811.071 -274.689Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.298.671 963.694Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)22.776.959 83.515.507Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)12.726.207 1.638.527Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)585.921 11.474.647Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.347.069 5.714.698YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.849.018 -18.614.398İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-280.066 -254.380Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 700Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.010.842 -1.204.273Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.040.190 60.743Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.211.769 -28.885.328Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.650.646 12.341.625Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -7.230.533Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.996.426 6.578.646Diğer-33.603 -21.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit31.729 14.418.173Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.622.558 19.662.404Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.404.328 -12.051.312İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-186.501 -192.919Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-116.365 -723Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.280.723 1.517.750Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.051.595 29.765.174Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar38.770.872 31.282.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.410.463 3.241.387DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-215.863 -452.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.530 -972.788Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -173Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları18.480 -958.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-950 -14.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-233.393 520.187Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-294.991 648.699Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler61.598 -128.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.194.600 2.788.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.731.129 138.776.409 192.507.538 53.167.158 139.285.845 192.453.003Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 9.689.050 70.711.173 80.400.223 14.847.059 81.111.670 95.958.729Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 8.576.565 57.588.507 66.165.072 14.662.009 78.526.777 93.188.786BankalarV-I-3 1.120.403 13.122.666 14.243.069 26 2.584.893 2.584.919Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 187.753 0 187.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -7.918 0 -7.918 -2.729 0 -2.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.483 11.037.678 11.207.161 169.893 7.161.038 7.330.931Devlet Borçlanma Senetleri0 10.837.387 10.837.387 0 7.000.000 7.000.000Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 200.291 369.774 169.482 161.038 330.520Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 411 0 411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 38.021.979 55.534.304 93.556.283 31.011.998 49.420.202 80.432.200Devlet Borçlanma Senetleri37.449.417 55.529.610 92.979.027 30.422.704 49.416.174 79.838.878Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.694 4.694 0 4.028 4.028Diğer Finansal Varlıklar572.562 0 572.562 589.294 0 589.294Türev Finansal VarlıklarV-I-2 5.850.617 1.493.254 7.343.871 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.850.617 1.493.254 7.343.871 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)355.004.739 160.363.099 515.367.838 340.947.234 135.693.100 476.640.334KredilerV-I-5 331.546.920 144.750.281 476.297.201 318.277.715 121.209.701 439.487.416Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 44.998.301 15.665.447 60.663.748 44.218.605 14.528.647 58.747.252Devlet Borçlanma Senetleri44.939.350 15.448.453 60.387.803 44.159.655 14.342.399 58.502.054Diğer Finansal Varlıklar58.951 216.994 275.945 58.950 186.248 245.198Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.540.482 -52.629 -21.593.111 -21.549.086 -45.248 -21.594.334SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.165.148 0 1.165.148 1.256.254 0 1.256.254Satış Amaçlı1.165.148 0 1.165.148 1.256.254 0 1.256.254Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.563.615 1.052.576 5.616.191 4.110.226 935.314 5.045.540İştirakler (Net)V-I-7 1.269.269 0 1.269.269 1.394.406 0 1.394.406Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.269.269 0 1.269.269 1.394.406 0 1.394.406Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 3.294.346 1.052.576 4.346.922 2.715.820 935.314 3.651.134Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.918.726 1.052.576 3.971.302 2.337.548 935.314 3.272.862Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar375.620 0 375.620 378.272 0 378.272Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.996.680 15.282 5.011.962 4.812.482 13.120 4.825.602MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)274.898 0 274.898 255.263 0 255.263Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer274.898 0 274.898 255.263 0 255.263YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 1.071.113 0 1.071.113 1.125.282 0 1.125.282DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 6.023.212 2.002.578 8.025.790 6.740.911 10.554.929 17.295.840VARLIKLAR TOPLAMI426.830.534 302.209.944 729.040.478 412.414.810 286.482.308 698.897.118YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 220.766.170 211.646.040 432.412.210 215.145.544 198.897.999 414.043.543ALINAN KREDİLERV-II-3 598.144 59.132.968 59.731.112 796.230 46.190.568 46.986.798PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.941.572 20.635.834 95.577.406 79.728.673 19.322.791 99.051.464İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.046.147 33.474.691 44.520.838 10.451.852 35.061.115 45.512.967Bonolar5.653.733 358.625 6.012.358 5.150.249 2.188.163 7.338.412Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.392.414 33.116.066 38.508.480 5.301.603 32.872.952 38.174.555FONLAR3.005 0 3.005 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 275.674 2.205.681 2.481.355 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı275.674 2.205.681 2.481.355 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 886.413 0 886.413 974.793 0 974.793KARŞILIKLARV-II-7 3.190.970 11.820 3.202.790 2.960.665 11.742 2.972.407Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.442.128 0 1.442.128 1.540.264 0 1.540.264Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.748.842 11.820 1.760.662 1.420.401 11.742 1.432.143CARİ VERGİ BORCUV-II-8 652.835 2.482 655.317 898.173 4.329 902.502ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 14.799.816 5.758.238 20.558.054 12.681.408 3.739.413 16.420.821ÖZKAYNAKLARV-II-11 46.825.417 1.027.416 47.852.833 45.541.699 942.959 46.484.658Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri6.695.098 277.956 6.973.054 6.552.489 246.990 6.799.479Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri391.821 277.956 669.777 249.212 246.990 496.202Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.206.379 -4.576 3.201.803 3.188.339 -4.066 3.184.273Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-58.192 754.036 695.844 229.202 700.035 929.237Kar Yedekleri31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720Yasal Yedekler3.345.238 0 3.345.238 2.742.381 0 2.742.381Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.700.550 0 25.700.550 21.210.213 0 21.210.213Diğer Kar Yedekleri2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126Kar veya Zarar1.410.463 0 1.410.463 5.911.327 0 5.911.327Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 900.871 0 900.871Dönem Net Kâr veya Zararı1.410.463 0 1.410.463 5.010.456 0 5.010.456Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI380.386.379 348.654.099 729.040.478 379.646.735 319.250.383 698.897.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 30.706.127 21.170.232 16.270.312 10.938.418Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 23.384.180 17.100.818 12.195.025 8.810.563Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler364.232 34.251 226.096 16.995Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 9.347 33.414 3.710 6.114Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.719 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 6.942.186 3.997.707 3.844.900 2.103.456Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar66.788 36.153 42.023 23.304Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.391.919 1.676.422 1.862.230 938.969İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.483.479 2.285.132 1.940.647 1.141.183Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.463 4.042 581 1.290FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -24.847.649 -10.795.176 -13.092.158 -5.471.759Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -15.116.395 -6.121.849 -7.775.434 -3.118.956Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -640.962 -695.494 -362.194 -327.514Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.248.122 -1.572.231 -3.525.409 -856.921İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -2.703.834 -2.210.322 -1.381.728 -1.075.567Kiralama Faiz Giderleri-67.762 -76.271 -36.118 -37.137Diğer Faiz Giderleri-70.574 -119.009 -11.275 -55.664NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.858.478 10.375.056 3.178.154 5.466.659NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.928.578 1.764.507 1.054.223 743.216Alınan Ücret ve Komisyonlar2.513.285 2.156.349 1.371.418 916.455Gayri Nakdi Kredilerden450.668 363.529 231.564 182.652Diğer2.062.617 1.792.820 1.139.854 733.803Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-584.707 -391.842 -317.195 -173.239Gayri Nakdi Kredilere-130 -300 -66 -91Diğer-584.577 -391.542 -317.129 -173.148TEMETTÜ GELİRLERİ120.245 167.496 104.481 16.094TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -1.967.631 -859.798 -1.462.297 -217.970Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 551.888 729.605 153.123 580.409Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -2.839.573 -1.035.783 -1.803.365 -774.960Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 320.054 -553.620 187.945 -23.419DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 4.949.207 3.881.786 1.436.346 1.335.875FAALİYET BRÜT KÂRI10.888.877 15.329.047 4.310.907 7.343.874BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -4.468.592 -6.280.627 -1.444.464 -3.194.241DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -402.641 -52.330 -707 -20.316PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.805.706 -1.662.241 -868.739 -882.280DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -2.531.559 -3.118.196 -1.319.031 -1.159.205NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.680.379 4.215.653 677.966 2.087.832BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 1.680.379 4.215.653 677.966 2.087.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -269.916 -974.266 -17.627 -562.615Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -160.330 -1.704.326 -160.330 -1.622.164Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -1.640.715 -620.540 -278.098 -179.700Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.531.129 1.350.600 420.801 1.239.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217Grubun Karı (Zararı)1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,36110000 1,08780000 0,16900000 0,40140000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956340BIST