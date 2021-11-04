***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -9.930 0 -720.141 0 -437.931 0 0 0 4.341.416 3.173.414 0 3.173.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 100.573 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.001.444 0 1.001.444Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 490.268 643.394 -106.165 1.520.613 80.727 351.369 0 25.754.720 900.871 4.341.416 44.186.112 0 44.186.112Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -115.512 0 -247.757 0 0 0 2.177.873 1.814.604 0 1.814.604Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 202.779 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 202.779 0 202.779Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 698.981 848.320 -180.215 2.400.656 80.727 600.753 0 31.666.047 0 2.177.873 48.502.041 0 48.502.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER213.944.286 334.371.599 548.315.885 167.330.382 277.152.578 444.482.960GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 52.299.730 83.701.944 136.001.674 43.404.211 57.831.826 101.236.037Teminat MektuplarıV-III-1 52.195.829 45.339.058 97.534.887 43.145.971 31.937.954 75.083.925Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.743.495 13.012.197 15.755.692 2.594.448 10.005.488 12.599.936Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.695.782 0 2.695.782 2.335.826 0 2.335.826Diğer Teminat Mektupları46.756.552 32.326.861 79.083.413 38.215.697 21.932.466 60.148.163Banka Kredileri4.258 8.276.881 8.281.139 4.258 5.111.534 5.115.792İthalat Kabul Kredileri0 420.568 420.568 0 289.665 289.665Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 7.856.313 7.860.571 4.258 4.821.869 4.826.127AkreditiflerV-III-4 99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424Belgeli Akreditifler99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 7.062 7.062 0 5.925 5.925Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 128.925 128.925 0 106.963 106.963Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 2.008 2.008TAAHHÜTLER83.040.706 47.386.834 130.427.540 71.111.618 42.045.023 113.156.641Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 72.739.361 7.955.499 80.694.860 61.363.734 6.147.096 67.510.830Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 3.201.435 7.955.499 11.156.934 5.695.753 6.147.096 11.842.849Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 30.767.674 0 30.767.674 26.086.273 0 26.086.273Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 6.728.332 0 6.728.332 5.723.932 0 5.723.932İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 29.160.261 0 29.160.261 21.320.698 0 21.320.698Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri790.071 0 790.071 597.623 0 597.623Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.088.438 0 2.088.438 1.936.305 0 1.936.305Cayılabilir Taahhütler10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR78.603.850 203.282.821 281.886.671 52.814.553 177.275.729 230.090.282Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler78.603.850 203.282.821 281.886.671 52.814.553 177.275.729 230.090.282Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.969.787 7.618.867 15.588.654 1.523.642 1.550.002 3.073.644Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.997.625 3.809.464 7.807.089 864.639 681.888 1.546.527Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.972.162 3.809.403 7.781.565 659.003 868.114 1.527.117Para ve Faiz Swap İşlemleri60.090.950 153.739.343 213.830.293 42.437.528 153.242.062 195.679.590Swap Para Alım İşlemleri994.783 65.713.550 66.708.333 1.681.464 55.734.413 57.415.877Swap Para Satım İşlemleri56.656.167 5.866.873 62.523.040 37.636.064 20.701.337 58.337.401Swap Faiz Alım İşlemleri1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156Swap Faiz Satım İşlemleri1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.132.709 3.327.131 5.459.840 247.144 919.172 1.166.316Para Alım Opsiyonları745.222 1.976.041 2.721.263 143.814 430.420 574.234Para Satım Opsiyonları1.387.487 1.351.090 2.738.577 103.330 488.752 592.082Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 195.835 186.250 382.085Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 186.250 186.250Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 195.835 0 195.835Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 38.597.480 47.007.884 8.410.404 21.378.243 29.788.647EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.715.144.950 5.198.615.659 10.913.760.609 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673EMANET KIYMETLER69.787.508 18.299.051 88.086.559 60.514.803 19.202.256 79.717.059Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler50.327.532 9.757.756 60.085.288 46.735.132 8.853.001 55.588.133Tahsile Alınan Çekler15.780.410 2.467.031 18.247.441 10.884.832 1.621.141 12.505.973Tahsile Alınan Ticari Senetler1.535.565 924.374 2.459.939 1.449.460 425.459 1.874.919Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 355 2.507 2.152 298 2.450İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 2.382.643 2.382.952 309 2.049.708 2.050.017Emanet Kıymet Alanlar2.141.540 2.766.892 4.908.432 1.442.918 6.252.649 7.695.567REHİNLİ KIYMETLER953.025.033 302.199.935 1.255.224.968 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453Menkul Kıymetler242.318 205.308 447.626 321.148 200.660 521.808Teminat Senetleri1.023.865 5.036.033 6.059.898 1.153.894 4.085.645 5.239.539Emtia123.927.043 4.008.007 127.935.050 111.710.308 3.495.630 115.205.938Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul687.281.175 247.819.297 935.100.472 529.461.764 262.692.582 792.154.346Diğer Rehinli Kıymetler140.060.529 44.988.035 185.048.564 132.138.333 41.983.730 174.122.063Rehinli Kıymet Alanlar490.103 143.255 633.358 517.352 141.407 658.759KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.692.332.409 4.878.116.673 9.570.449.082 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI5.929.089.236 5.532.987.258 11.462.076.494 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.880.340 3.686.070Alınan Faizler47.852.473 27.518.003Ödenen Faizler-37.988.755 -17.717.664Alınan Temettüler120.452 167.668Alınan Ücret ve Komisyonlar4.241.494 3.843.376Elde Edilen Diğer Kazançlar164.635 282.596Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.558.525 3.760.190Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.771.651 -2.614.106Ödenen Vergiler-2.630.694 -2.296.782Diğer-7.666.139 -9.257.211Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.170.701 36.274.778Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.382.176 -7.434.079Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.460.611 -7.490.100Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-63.525.049 -130.276.018Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.556.260 -9.786.879Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.382.885 2.316.916Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)53.235.505 140.445.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10.267.640 6.958.985Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.862.017 41.540.354Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.051.041 39.960.848YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.998.394 -63.326.840İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-280.066 -256.117Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 700Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.396.757 -1.668.168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.275.227 368.671Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-31.999.565 -73.075.764Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.957.133 17.515.545Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.261.761 -10.987.874Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.748.820 4.824.545Diğer-41.425 -48.378FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.741.642 20.001.603Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.513.786 27.937.104Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.486.573 -14.650.212İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-285.571 -285.289Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi89.507 174.137Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.116.204 -3.190.252Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.051.595 29.765.174Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar44.935.391 26.574.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.177.873 4.341.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-363.269 -1.168.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-115.512 -730.071Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -11.034Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-121.565 -690.927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.053 -28.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-247.757 -437.931Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-309.948 -550.292Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.191 112.361TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.814.604 3.173.414Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)67.404.241 143.121.716 210.525.957 53.167.158 139.285.845 192.453.003Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 15.645.332 74.653.460 90.298.792 14.847.059 81.111.670 95.958.729Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 14.532.318 63.255.599 77.787.917 14.662.009 78.526.777 93.188.786BankalarV-I-3 1.120.380 11.397.861 12.518.241 26 2.584.893 2.584.919Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 187.753 0 187.753Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -7.366 0 -7.366 -2.729 0 -2.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 169.483 11.577.792 11.747.275 169.893 7.161.038 7.330.931Devlet Borçlanma Senetleri0 11.382.587 11.382.587 0 7.000.000 7.000.000Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler169.483 195.205 364.688 169.482 161.038 330.520Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 411 0 411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 45.306.966 55.463.387 100.770.353 31.011.998 49.420.202 80.432.200Devlet Borçlanma Senetleri44.738.993 55.458.585 100.197.578 30.422.704 49.416.174 79.838.878Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.802 4.802 0 4.028 4.028Diğer Finansal Varlıklar567.973 0 567.973 589.294 0 589.294Türev Finansal VarlıklarV-I-2 6.282.460 1.427.077 7.709.537 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.282.460 1.427.077 7.709.537 7.138.208 1.592.935 8.731.143Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)371.972.172 164.321.851 536.294.023 340.947.234 135.693.100 476.640.334KredilerV-I-5 347.978.691 147.250.091 495.228.782 318.277.715 121.209.701 439.487.416Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 45.589.140 17.125.790 62.714.930 44.218.605 14.528.647 58.747.252Devlet Borçlanma Senetleri45.530.190 16.903.769 62.433.959 44.159.655 14.342.399 58.502.054Diğer Finansal Varlıklar58.950 222.021 280.971 58.950 186.248 245.198Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.595.659 -54.030 -21.649.689 -21.549.086 -45.248 -21.594.334SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.105.232 0 1.105.232 1.256.254 0 1.256.254Satış Amaçlı1.105.232 0 1.105.232 1.256.254 0 1.256.254Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.452.923 1.052.004 5.504.927 4.110.226 935.314 5.045.540İştirakler (Net)V-I-7 1.254.491 0 1.254.491 1.394.406 0 1.394.406Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.254.491 0 1.254.491 1.394.406 0 1.394.406Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 3.198.432 1.052.004 4.250.436 2.715.820 935.314 3.651.134Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.822.812 1.052.004 3.874.816 2.337.548 935.314 3.272.862Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar375.620 0 375.620 378.272 0 378.272Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.925.386 17.286 4.942.672 4.812.482 13.120 4.825.602MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)276.237 0 276.237 255.263 0 255.263Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer276.237 0 276.237 255.263 0 255.263YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 790.895 0 790.895 1.125.282 0 1.125.282DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 6.850.985 2.434.822 9.285.807 6.740.911 10.554.929 17.295.840VARLIKLAR TOPLAMI457.778.071 310.947.679 768.725.750 412.414.810 286.482.308 698.897.118YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 239.930.386 225.782.188 465.712.574 215.145.544 198.897.999 414.043.543ALINAN KREDİLERV-II-3 633.492 57.778.032 58.411.524 796.230 46.190.568 46.986.798PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.333.233 21.513.023 95.846.256 79.728.673 19.322.791 99.051.464İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 10.427.500 38.113.703 48.541.203 10.451.852 35.061.115 45.512.967Bonolar4.983.737 442.940 5.426.677 5.150.249 2.188.163 7.338.412Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.443.763 37.670.763 43.114.526 5.301.603 32.872.952 38.174.555FONLAR3.005 0 3.005 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 269.492 2.417.021 2.686.513 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı269.492 2.417.021 2.686.513 4.063.184 2.022.130 6.085.314Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 947.018 0 947.018 974.793 0 974.793KARŞILIKLARV-II-7 3.259.894 11.721 3.271.615 2.960.665 11.742 2.972.407Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.515.744 0 1.515.744 1.540.264 0 1.540.264Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.744.150 11.721 1.755.871 1.420.401 11.742 1.432.143CARİ VERGİ BORCUV-II-8 747.032 2.523 749.555 898.173 4.329 902.502ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.251.641 15.139.672 21.391.313 6.401.461 13.057.337 19.458.798Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.251.641 15.139.672 21.391.313 6.401.461 13.057.337 19.458.798DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 17.293.124 5.370.009 22.663.133 12.681.408 3.739.413 16.420.821ÖZKAYNAKLARV-II-11 47.500.269 1.001.772 48.502.041 45.541.699 942.959 46.484.658Ödenmiş SermayeV-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri6.724.454 277.804 7.002.258 6.552.489 246.990 6.799.479Hisse Senedi İhraç Primleri6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri421.177 277.804 698.981 249.212 246.990 496.202Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.073.334 -4.573 3.068.761 3.188.339 -4.066 3.184.273Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-47.061 728.541 681.480 229.202 700.035 929.237Kar Yedekleri31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720Yasal Yedekler3.345.238 0 3.345.238 2.742.381 0 2.742.381Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.700.550 0 25.700.550 21.210.213 0 21.210.213Diğer Kar Yedekleri2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126Kar veya Zarar2.177.873 0 2.177.873 5.911.327 0 5.911.327Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 900.871 0 900.871Dönem Net Kâr veya Zararı2.177.873 0 2.177.873 5.010.456 0 5.010.456Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI401.596.086 367.129.664 768.725.750 379.646.735 319.250.383 698.897.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 48.922.498 33.442.027 18.216.371 12.271.795Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 36.621.848 26.640.667 13.237.668 9.539.849Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler620.443 89.803 256.211 55.552Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 13.277 37.321 3.930 3.907Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler