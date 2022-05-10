***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.780.207 0 -1.041.685 0 0 0 750.124 1.488.646 0 1.488.646Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 14.335 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 14.335 0 14.335Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 510.537 848.320 -180.215 4.296.375 80.727 -193.175 0 31.666.047 0 750.124 47.987.639 0 47.987.639Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 119.103 0 6.776.932 0 0 0 3.002.181 9.898.216 0 9.898.216Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.205.742 10.165.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.371.024 0 13.371.024İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 28.848 0 0 0 0 0 0 188.919 -188.919 0 28.848 0 28.848Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.111.364 16.468.559 0 795.076 845.324 -230.911 2.939.011 80.727 8.397.986 0 35.841.511 0 3.002.181 75.250.828 0 75.250.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER213.419.051 516.833.406 730.252.457 210.908.100 496.587.816 707.495.916GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 72.279.057 149.912.400 222.191.457 61.729.875 130.409.453 192.139.328Teminat MektuplarıV-III-1 71.366.142 84.307.158 155.673.300 61.156.815 72.361.867 133.518.682Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.685.587 26.318.477 30.004.064 3.507.026 19.605.204 23.112.230Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.304.106 0 3.304.106 2.542.604 0 2.542.604Diğer Teminat Mektupları64.376.449 57.988.681 122.365.130 55.107.185 52.756.663 107.863.848Banka Kredileri4.258 8.417.937 8.422.195 4.258 9.575.050 9.579.308İthalat Kabul Kredileri0 907.355 907.355 0 969.051 969.051Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 7.510.582 7.514.840 4.258 8.605.999 8.610.257AkreditiflerV-III-4 908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562Belgeli Akreditifler908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 11.675 11.675 0 10.657 10.657Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 241.042 241.042 0 185.119 185.119Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER106.521.373 96.464.257 202.985.630 91.039.887 74.486.878 165.526.765Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 94.264.576 16.838.762 111.103.338 77.587.362 10.106.329 87.693.691Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 8.705.977 16.838.762 25.544.739 2.924.429 10.106.329 13.030.758Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 34.255 0 34.255Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 38.653.717 0 38.653.717 34.013.637 0 34.013.637Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 7.797.810 0 7.797.810 7.029.711 0 7.029.711İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 36.126.805 0 36.126.805 30.687.962 0 30.687.962Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri613.281 0 613.281 524.897 0 524.897Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.363.836 0 2.363.836 2.372.471 0 2.372.471Cayılabilir Taahhütler12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR34.618.621 270.456.749 305.075.370 58.138.338 291.691.485 349.829.823Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.618.621 270.456.749 305.075.370 58.138.338 291.691.485 349.829.823Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.888.323 8.362.977 15.251.300 6.266.455 8.227.370 14.493.825Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.507.486 3.298.606 7.806.092 3.142.731 4.115.500 7.258.231Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.380.837 5.064.371 7.445.208 3.123.724 4.111.870 7.235.594Para ve Faiz Swap İşlemleri19.125.587 201.126.021 220.251.608 40.925.228 215.893.398 256.818.626Swap Para Alım İşlemleri273.013 42.572.468 42.845.481 849.742 69.892.062 70.741.804Swap Para Satım İşlemleri16.742.574 19.219.029 35.961.603 37.905.486 20.580.683 58.486.169Swap Faiz Alım İşlemleri1.055.000 69.666.969 70.721.969 1.085.000 62.710.327 63.795.327Swap Faiz Satım İşlemleri1.055.000 69.667.555 70.722.555 1.085.000 62.710.326 63.795.326Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları697.888 3.038.134 3.736.022 2.536.251 4.745.424 7.281.675Para Alım Opsiyonları497.836 1.402.618 1.900.454 1.664.791 1.939.892 3.604.683Para Satım Opsiyonları200.052 1.635.516 1.835.568 871.460 2.805.532 3.676.992Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.071.069 1.769.674 3.840.743 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 1.769.674 1.769.674 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.071.069 0 2.071.069 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.835.754 56.159.943 61.995.697 8.410.404 62.825.293 71.235.697EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.500.663.332 8.856.456.845 16.357.120.177 6.536.087.428 7.929.123.346 14.465.210.774EMANET KIYMETLER76.712.408 36.481.407 113.193.815 74.480.687 29.968.276 104.448.963Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler48.758.751 17.992.049 66.750.800 48.632.002 15.941.897 64.573.899Tahsile Alınan Çekler22.219.083 5.488.158 27.707.241 20.996.825 4.284.423 25.281.248Tahsile Alınan Ticari Senetler2.559.043 1.539.269 4.098.312 2.240.089 1.384.626 3.624.715Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 587 2.739 2.152 536 2.688İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 5.662.858 5.663.167 309 4.131.708 4.132.017Emanet Kıymet Alanlar3.173.070 5.798.486 8.971.556 2.609.310 4.225.086 6.834.396REHİNLİ KIYMETLER1.425.601.485 482.298.223 1.907.899.708 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798Menkul Kıymetler395.428 824.643 1.220.071 415.988 555.091 971.079Teminat Senetleri2.416.199 7.262.254 9.678.453 1.435.450 7.150.950 8.586.400Emtia134.769.292 6.453.176 141.222.468 129.796.090 5.966.459 135.762.549Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.111.749.197 395.991.840 1.507.741.037 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440Diğer Rehinli Kıymetler175.842.520 71.540.131 247.382.651 165.412.990 67.579.365 232.992.355Rehinli Kıymet Alanlar428.849 226.179 655.028 474.302 162.673 636.975KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER5.998.349.439 8.337.677.215 14.336.026.654 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI7.714.082.383 9.373.290.251 17.087.372.634 6.746.995.528 8.425.711.162 15.172.706.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.449.194 1.562.379Alınan Faizler14.916.932 14.047.260Ödenen Faizler-14.772.414 -11.597.962Alınan Temettüler122.358 15.764Alınan Ücret ve Komisyonlar1.722.287 1.170.614Elde Edilen Diğer Kazançlar139.233 47.919Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar944.354 1.219.397Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.439.040 -991.891Ödenen Vergiler-133.010 -599.495Diğer1.948.494 -1.749.227Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.721.681 -13.636.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.585.134 -1.478.414Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.693.550 -5.447.654Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-52.374.372 -34.288.531Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.174.192 11.070.890Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.803.855 147.888Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)67.577.092 15.706.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.397.233 10.089.148Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-35.229.981 -9.435.749Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.272.487 -12.073.755YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-27.537.699 -7.477.969İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-64.994 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-825.172 -792.885Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller755.265 654.569Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.821.857 -12.263.976Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.483.243 3.435.649Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.599.060 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar512.412 1.492.981Diğer-11.050 -4.307FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit17.195.074 2.860.952Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.485.628 6.872.143Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.572.921 -3.919.851İhraç Edilen Sermaye Araçları13.400.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-117.633 -91.340Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-205.900 615.437Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-12.821.012 -16.075.335Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar98.641.540 55.051.595Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar85.820.528 38.976.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.002.181 750.124DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.896.035 738.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar119.103 1.780.207Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları125.371 1.873.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.268 -93.709Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.776.932 -1.041.685Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.469.304 -1.302.373Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.692.372 260.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.898.216 1.488.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)93.569.841 255.124.544 348.694.385 101.014.790 242.702.869 343.717.659Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 12.643.309 144.101.085 156.744.394 30.466.068 141.889.415 172.355.483Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 11.993.821 120.838.141 132.831.962 29.359.910 114.789.077 144.148.987BankalarV-I-3 666.045 23.262.944 23.928.989 1.120.400 20.185.938 21.306.338Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 6.914.400 6.914.400Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -16.557 0 -16.557 -14.242 0 -14.242Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 59.171 14.682.692 14.741.863 177.289 16.226.214 16.403.503Devlet Borçlanma Senetleri0 14.361.526 14.361.526 0 15.939.741 15.939.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler58.284 321.166 379.450 169.483 286.473 455.956Diğer Finansal Varlıklar887 0 887 7.806 0 7.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 69.348.592 94.783.485 164.132.077 50.957.221 82.514.082 133.471.303Devlet Borçlanma Senetleri68.825.903 94.483.273 163.309.176 50.435.798 82.233.247 132.669.045Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 7.938 7.938 0 7.246 7.246Diğer Finansal Varlıklar522.689 292.274 814.963 521.423 273.589 795.012Türev Finansal VarlıklarV-I-2 11.518.769 1.557.282 13.076.051 19.414.212 2.073.158 21.487.370Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.518.769 1.557.282 13.076.051 19.414.212 2.073.158 21.487.370Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)456.321.491 269.456.810 725.778.301 402.569.743 237.367.487 639.937.230KredilerV-I-5 419.697.397 242.119.315 661.816.712 380.005.846 212.004.025 592.009.871Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 65.855.506 27.420.591 93.276.097 48.417.140 25.444.843 73.861.983Devlet Borçlanma Senetleri65.796.555 26.951.021 92.747.576 48.358.190 25.176.782 73.534.972Diğer Finansal Varlıklar58.951 469.570 528.521 58.950 268.061 327.011Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-29.231.412 -83.096 -29.314.508 -25.853.243 -81.381 -25.934.624SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 597.956 0 597.956 755.033 0 755.033Satış Amaçlı597.956 0 597.956 755.033 0 755.033Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.532.648 1.465.270 6.997.918 5.328.755 1.369.078 6.697.833İştirakler (Net)V-I-7 2.118.335 0 2.118.335 2.047.712 0 2.047.712Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.118.335 0 2.118.335 2.047.712 0 2.047.712Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 3.414.313 1.465.270 4.879.583 3.281.043 1.369.078 4.650.121Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.905.827 1.465.270 4.371.097 2.772.557 1.369.078 4.141.635Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar508.486 0 508.486 508.486 0 508.486Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.100.460 31.330 5.131.790 4.838.056 28.796 4.866.852MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)276.743 0 276.743 276.221 0 276.221Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer276.743 0 276.743 276.221 0 276.221YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 6.018.090 0 6.018.090 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 8.199.039 3.610.032 11.809.071 7.964.715 2.998.154 10.962.869VARLIKLAR TOPLAMI575.616.268 529.687.986 1.105.304.254 522.747.313 484.466.384 1.007.213.697YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 346.265.289 337.946.557 684.211.846 255.395.817 335.547.570 590.943.387ALINAN KREDİLERV-II-3 1.943.173 92.373.170 94.316.343 1.060.376 90.370.154 91.430.530PARA PİYASALARINA BORÇLAR78.518.586 26.998.929 105.517.515 123.441.143 20.439.641 143.880.784İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 8.347.936 56.300.426 64.648.362 10.566.317 51.408.580 61.974.897Bonolar4.069.274 1.317.132 5.386.406 5.264.846 871.154 6.136.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.278.662 54.983.294 59.261.956 5.301.471 50.537.426 55.838.897FONLAR3.005 0 3.005 3.005 0 3.005Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.005 0 3.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 1.266.800 3.087.773 4.354.573 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.266.800 3.087.773 4.354.573 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 962.724 4.444 967.168 949.708 4.204 953.912KARŞILIKLARV-II-7 3.843.235 19.376 3.862.611 3.832.161 17.687 3.849.848Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.515.464 0 1.515.464 1.751.607 0 1.751.607Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.327.771 19.376 2.347.147 2.080.554 17.687 2.098.241CARİ VERGİ BORCUV-II-8 10.758.943 9.413 10.768.356 933.094 10.846 943.940ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 46.378 46.378SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 21.501.156 8.867.929 30.369.085 19.825.574 6.949.997 26.775.571ÖZKAYNAKLARV-II-11 74.891.233 359.595 75.250.828 51.370.487 582.253 51.952.740Ödenmiş SermayeV-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri16.824.191 439.444 17.263.635 6.658.909 410.596 7.069.505Hisse Senedi İhraç Primleri16.468.559 0 16.468.559 6.303.277 0 6.303.277Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri355.632 439.444 795.076 355.632 410.596 766.228Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.749.194 -195.770 3.553.424 3.617.240 -182.919 3.434.321Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.362.792 115.921 8.478.713 1.347.205 354.576 1.701.781Kar Yedekleri35.841.511 0 35.841.511 31.666.047 0 31.666.047Yasal Yedekler3.828.329 0 3.828.329 3.410.783 0 3.410.783Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler30.522.271 0 30.522.271 25.635.005 0 25.635.005Diğer Kar Yedekleri1.490.911 0 1.490.911 2.620.259 0 2.620.259Kar veya Zarar3.002.181 0 3.002.181 4.175.464 0 4.175.464Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.002.181 0 3.002.181 4.175.464 0 4.175.464Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI554.555.110 550.749.144 1.105.304.254 475.391.645 531.822.052 1.007.213.697Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 24.801.113 14.435.815Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 16.256.314 11.189.155Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler234.086 138.136Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 10.131 5.637Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler453 1.719Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 8.285.511 3.097.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar80.159 24.765Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.984.576 1.529.689İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.220.776 1.542.832Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri14.618 3.882FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -15.595.373 -11.755.491Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -9.770.290 -7.340.961Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -610.802 -278.768Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.155.209 -2.722.713İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.740.415 -1.322.106Kiralama Faiz Giderleri-48.145 -31.644Diğer Faiz Giderleri-270.512 -59.299NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.205.740 2.680.324NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.736.323 874.355Alınan Ücret ve Komisyonlar2.218.289 1.141.867Gayri Nakdi Kredilerden359.638 219.104Diğer1.858.651 922.763Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-481.966 -267.512Gayri Nakdi Kredilere-74 -64Diğer-481.892 -267.448TEMETTÜ GELİRLERİ122.358 15.764TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 1.125.038 -505.334Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 520.920 398.765Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -262.436 -1.036.208Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 866.554 132.109DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 2.995.506 3.512.861FAALİYET BRÜT KÂRI15.184.965 6.577.970BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -6.661.003 -3.024.128DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -405.800 -401.934PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.359.429 -936.967DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -1.683.422 -1.212.528NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.075.311 1.002.413BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 5.075.311 1.002.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -2.073.130 -252.289Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -9.841.777 0Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -943.755 -1.362.617Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 8.712.402 1.110.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 3.002.181 750.124DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 3.002.181 750.124Grubun Karı (Zararı)3.002.181 750.124Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,68250000 0,19210000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028681BIST