***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15 926 34.435 -1.062.130 144.222 0 0 922.003 39.471 26.879 66.350Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 832.538 -987.817 0 -155.280 -6.448 -161.728Kar Dağıtımı0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.148.629 -5.154.719 0 -6.170 0 -6.170Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 0 -6.162Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.145.278 -5.145.206 0 -8 0 -8Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.346 0 -37.820 887.953 -181.135 897.639 560.211 -23.602 -40.186 32.686.117 403.025 922.003 46.283.173 767.366 47.050.539Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -82 -730 1.015 81.659 6.562.796 375.735 0 0 3.259.630 10.280.023 111.128 10.391.151Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.205.742 10.164.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.460 0 13.370.460İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1.366 0 -32 0 0 0 0 0 0 216.744 -646.294 0 -428.216 31.504 -396.712Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079.376 -4.079.411 0 -35 -965 -1.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 -965 -984Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.075.763 -4.075.779 0 -16 0 -16Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.111.364 16.469.451 0 -110.776 892.587 -233.880 1.628.535 1.058.856 8.266.577 -71.024 37.464.408 471.464 3.259.630 76.207.192 1.356.735 77.563.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER217.450.743 521.040.196 738.490.939 212.228.885 498.811.450 711.040.335GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 74.375.855 151.591.123 225.966.978 62.457.727 130.998.199 193.455.926Teminat MektuplarıV-III-1 71.716.142 84.618.610 156.334.752 61.406.815 72.673.220 134.080.035Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.685.587 26.318.477 30.004.064 3.507.026 19.605.204 23.112.230Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.304.106 0 3.304.106 2.542.604 0 2.542.604Diğer Teminat Mektupları64.726.449 58.300.133 123.026.582 55.357.185 53.068.016 108.425.201Banka Kredileri4.258 8.417.937 8.422.195 4.258 9.575.050 9.579.308İthalat Kabul Kredileri0 907.355 907.355 0 969.051 969.051Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 7.510.582 7.514.840 4.258 8.605.999 8.610.257AkreditiflerV-III-4 908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562Belgeli Akreditifler908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 11.675 11.675 0 10.657 10.657Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden976.387 1.367.271 2.343.658 117.441 277.393 394.834Diğer Garantilerimizden160.411 241.042 401.453 160.411 185.119 345.530Diğer Kefaletlerimizden610.000 0 610.000 200.000 0 200.000TAAHHÜTLER107.960.642 97.625.065 205.585.707 92.374.573 75.850.537 168.225.110Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 95.703.845 17.999.570 113.703.415 78.922.048 11.469.988 90.392.036Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 8.705.977 16.838.762 25.544.739 2.924.429 10.106.329 13.030.758Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 34.255 0 34.255Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 38.653.717 2.447 38.656.164 34.013.637 4.036 34.017.673Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 7.797.810 0 7.797.810 7.029.711 0 7.029.711İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 36.126.805 0 36.126.805 30.687.962 0 30.687.962Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri613.281 0 613.281 524.897 0 524.897Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.803.105 1.158.361 4.961.466 3.707.157 1.359.623 5.066.780Cayılabilir Taahhütler12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR35.114.246 271.824.008 306.938.254 57.396.585 291.962.714 349.359.299Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler35.114.246 271.824.008 306.938.254 57.396.585 291.962.714 349.359.299Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.888.323 8.362.977 15.251.300 6.266.455 8.227.370 14.493.825Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.507.486 3.298.606 7.806.092 3.142.731 4.115.500 7.258.231Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.380.837 5.064.371 7.445.208 3.123.724 4.111.870 7.235.594Para ve Faiz Swap İşlemleri19.621.212 202.493.280 222.114.492 40.183.475 216.164.627 256.348.102Swap Para Alım İşlemleri768.638 42.987.262 43.755.900 107.989 70.293.816 70.401.805Swap Para Satım İşlemleri16.742.574 20.171.494 36.914.068 37.905.486 20.450.158 58.355.644Swap Faiz Alım İşlemleri1.055.000 69.666.969 70.721.969 1.085.000 62.710.327 63.795.327Swap Faiz Satım İşlemleri1.055.000 69.667.555 70.722.555 1.085.000 62.710.326 63.795.326Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları697.888 3.038.134 3.736.022 2.536.251 4.745.424 7.281.675Para Alım Opsiyonları497.836 1.402.618 1.900.454 1.664.791 1.939.892 3.604.683Para Satım Opsiyonları200.052 1.635.516 1.835.568 871.460 2.805.532 3.676.992Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.071.069 1.769.674 3.840.743 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 1.769.674 1.769.674 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.071.069 0 2.071.069 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.835.754 56.159.943 61.995.697 8.410.404 62.825.293 71.235.697EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.515.721.246 8.877.951.275 16.393.672.521 6.551.262.425 7.947.865.967 14.499.128.392EMANET KIYMETLER91.770.322 57.975.837 149.746.159 89.655.684 48.710.897 138.366.581Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.590.225 0 5.590.225 5.458.322 0 5.458.322Emanete Alınan Menkul Değerler49.312.160 17.992.049 67.304.209 49.974.424 15.941.897 65.916.321Tahsile Alınan Çekler24.436.696 5.804.151 30.240.847 23.408.656 4.620.176 28.028.832Tahsile Alınan Ticari Senetler8.755.432 2.711.305 11.466.737 7.705.143 2.408.419 10.113.562Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 587 2.739 2.152 536 2.688İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler475.647 25.669.259 26.144.906 466.829 21.514.783 21.981.612Emanet Kıymet Alanlar3.198.010 5.798.486 8.996.496 2.640.158 4.225.086 6.865.244REHİNLİ KIYMETLER1.425.601.485 482.298.223 1.907.899.708 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798Menkul Kıymetler395.428 824.643 1.220.071 415.988 555.091 971.079Teminat Senetleri2.416.199 7.262.254 9.678.453 1.435.450 7.150.950 8.586.400Emtia134.769.292 6.453.176 141.222.468 129.796.090 5.966.459 135.762.549Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.111.749.197 395.991.840 1.507.741.037 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440Diğer Rehinli Kıymetler175.842.520 71.540.131 247.382.651 165.412.990 67.579.365 232.992.355Rehinli Kıymet Alanlar428.849 226.179 655.028 474.302 162.673 636.975KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER5.998.349.439 8.337.677.215 14.336.026.654 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI7.733.171.989 9.398.991.471 17.132.163.460 6.763.491.310 8.446.677.417 15.210.168.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.130.751 1.635.292Alınan Faizler15.371.816 14.260.797Ödenen Faizler-14.959.513 -11.632.840Alınan Temettüler25.921 15.764Alınan Ücret ve Komisyonlar1.675.037 1.038.105Elde Edilen Diğer Kazançlar387.085 41.934Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar986.713 1.230.105Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.483.341 -1.020.947Ödenen Vergiler-138.035 -602.607Diğer2.265.068 -1.695.019Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.090.830 -13.660.942Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.556.652 -1.508.877Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.693.550 -5.447.654Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-54.705.842 -34.310.483Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-286.201 10.941.405Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.803.805 195.309Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)68.244.217 15.329.837Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.653.668 10.263.682Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-34.050.679 -9.124.161Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.960.079 -12.025.650YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-27.619.317 -7.707.477İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-64.994 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.050.943 -926.740Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller754.741 655.802Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.850.164 -12.367.699Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.290.728 3.443.306Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.599.060 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar512.412 1.492.981Diğer-30.581 -5.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit17.196.818 2.863.157Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.485.628 6.872.143Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.574.345 -3.922.284İhraç Edilen Sermaye Araçları13.400.000 0Temettü Ödemeleri-965 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-113.500 -86.702Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-204.531 616.294Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-12.587.109 -16.253.676Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar98.987.321 55.596.047Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar86.400.212 39.342.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.370.586 948.882DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.020.565 -882.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar375 941Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-975 19Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.118 926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler200 -4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.020.190 -883.473Yabancı Para Çevrim Farkları81.659 34.435Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.182.815 -1.323.012Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)375.735 144.222Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.620.019 260.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.391.151 66.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)94.139.623 261.222.403 355.362.026 101.130.561 248.362.721 349.493.282Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 12.980.679 144.343.497 157.324.176 30.621.364 142.079.991 172.701.355Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 11.994.247 120.858.989 132.853.236 29.360.024 114.812.521 144.172.545BankalarV-I-3 997.772 23.484.532 24.482.304 1.272.208 20.353.088 21.625.296Para Piyasalarından Alacaklar5.490 0 5.490 3.499 6.914.400 6.917.899Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -16.830 -24 -16.854 -14.367 -18 -14.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 276.851 14.682.692 14.959.543 365.610 16.226.214 16.591.824Devlet Borçlanma Senetleri120.414 14.361.526 14.481.940 118.890 15.939.741 16.058.631Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler116.941 321.166 438.107 201.998 286.473 488.471Diğer Finansal Varlıklar39.496 0 39.496 44.722 0 44.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 69.363.324 100.637.234 170.000.558 50.971.953 87.981.724 138.953.677Devlet Borçlanma Senetleri68.825.903 97.978.308 166.804.211 50.435.798 85.501.032 135.936.830Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.732 7.938 22.670 14.732 7.246 21.978Diğer Finansal Varlıklar522.689 2.650.988 3.173.677 521.423 2.473.446 2.994.869Türev Finansal VarlıklarV-I-2 11.518.769 1.558.980 13.077.749 19.171.634 2.074.792 21.246.426Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.518.769 1.558.980 13.077.749 19.171.634 2.074.792 21.246.426Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)459.786.890 281.981.350 741.768.240 407.001.757 249.012.309 656.014.066KredilerV-I-5 415.248.501 250.424.659 665.673.160 377.286.644 219.413.299 596.699.943Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 1.514.464 4.044.653 5.559.117 1.340.492 3.640.839 4.981.331Faktoring Alacakları6.764.061 509.549 7.273.610 6.184.214 889.603 7.073.817İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 65.855.506 27.420.591 93.276.097 48.417.140 25.444.843 73.861.983Devlet Borçlanma Senetleri65.796.555 26.951.021 92.747.576 48.358.190 25.176.782 73.534.972Diğer Finansal Varlıklar58.951 469.570 528.521 58.950 268.061 327.011Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-29.595.642 -418.102 -30.013.744 -26.226.733 -376.275 -26.603.008SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 598.176 0 598.176 755.253 0 755.253Satış Amaçlı598.176 0 598.176 755.253 0 755.253Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.945.806 3 2.945.809 2.825.834 3 2.825.837İştirakler (Net)V-I-7 2.426.517 3 2.426.520 2.306.545 3 2.306.548Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler662.914 0 662.914 607.936 0 607.936Konsolide Edilmeyenler1.763.603 3 1.763.606 1.698.609 3 1.698.612Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 519.289 0 519.289 519.289 0 519.289Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar519.289 0 519.289 519.289 0 519.289Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.371.535 32.718 4.404.253 4.110.997 30.054 4.141.051MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)299.416 482 299.898 298.931 474 299.405Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer284.785 482 285.267 284.300 474 284.774YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 1.131.074 0 1.131.074 972.154 0 972.154CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 6.105.125 50.506 6.155.631 72.767 0 72.767DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 11.738.980 4.324.088 16.063.068 10.753.294 3.573.989 14.327.283VARLIKLAR TOPLAMI581.116.625 547.611.550 1.128.728.175 527.921.548 500.979.550 1.028.901.098YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 345.212.434 344.535.738 689.748.172 254.392.314 341.417.664 595.809.978ALINAN KREDİLERV-II-3 4.420.190 96.616.496 101.036.686 3.507.327 94.929.344 98.436.671PARA PİYASALARINA BORÇLAR79.166.480 32.472.963 111.639.443 123.991.383 24.725.979 148.717.362İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 8.649.156 56.077.033 64.726.189 11.332.808 51.204.819 62.537.627Bonolar4.370.494 1.317.132 5.687.626 6.031.337 871.154 6.902.491Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.278.662 54.759.901 59.038.563 5.301.471 50.333.665 55.635.136FONLAR3.005 0 3.005 3.005 0 3.005Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.005 0 3.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 1.322.920 3.089.597 4.412.517 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.322.920 3.089.597 4.412.517 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ6.673 0 6.673 7.309 0 7.309KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 966.857 4.444 971.301 954.389 4.204 958.593KARŞILIKLARV-II-7 3.868.217 114.390 3.982.607 3.856.308 98.808 3.955.116Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.537.341 11.119 1.548.460 1.772.257 11.118 1.783.375Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.330.876 103.271 2.434.147 2.084.051 87.690 2.171.741CARİ VERGİ BORCUV-II-8 10.857.030 9.413 10.866.443 1.089.521 10.846 1.100.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 14.719 14.719SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 23.624.859 9.111.791 32.736.650 21.444.948 7.256.670 28.701.618ÖZKAYNAKLARV-II-11 75.941.028 1.622.899 77.563.927 52.229.638 1.970.390 54.200.028Ödenmiş SermayeV-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri16.358.675 0 16.358.675 6.192.623 0 6.192.623Hisse Senedi İhraç Primleri16.469.451 0 16.469.451 6.303.367 0 6.303.367Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-110.776 0 -110.776 -110.744 0 -110.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.287.242 0 2.287.242 2.287.039 0 2.287.039Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.303.763 950.646 9.254.409 1.283.355 950.864 2.234.219Kar Yedekleri36.994.811 469.597 37.464.408 32.727.539 440.749 33.168.288Yasal Yedekler3.938.294 21.149 3.959.443 3.515.810 21.149 3.536.959Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler31.484.159 444.833 31.928.992 26.510.023 415.985 26.926.008Diğer Kar Yedekleri1.566.021 3.615 1.569.636 2.695.369 3.615 2.698.984Kar veya Zarar3.533.108 197.986 3.731.094 4.623.062 574.107 5.197.169Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı372.292 99.172 471.464 1.157 30.156 31.313Dönem Net Kâr veya Zararı3.160.816 98.814 3.259.630 4.621.905 543.951 5.165.856Azınlık Payları1.352.065 4.670 1.356.735 1.210.398 4.670 1.215.068YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI560.291.879 568.436.296 1.128.728.175 480.822.913 548.078.185 1.028.901.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 25.256.340 14.671.219Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 16.512.537 11.337.292Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler234.086 138.136Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 18.805 8.608Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler761 2.323Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 8.326.892 3.104.815Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar93.446 32.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.012.670 1.529.756İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.220.776 1.542.832Finansal Kiralama Faiz Gelirleri146.484 71.289Diğer Faiz Gelirleri16.775 8.756FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -15.782.472 -11.815.348Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -9.726.560 -7.307.203Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -775.048 -348.220Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.177.640 -2.734.446İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.753.250 -1.331.435Kiralama Faiz Giderleri-48.378 -31.769Diğer Faiz Giderleri-301.596 -62.275NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.473.868 2.855.871NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.668.497 730.198Alınan Ücret ve Komisyonlar2.171.039 1.009.358Gayri Nakdi Kredilerden358.862 218.708Diğer1.812.177 790.650Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-502.542 -279.160Gayri Nakdi Kredilere-6.042 -1.766Diğer-496.500 -277.394TEMETTÜ GELİRLERİ25.921 15.764TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 1.255.692 -470.029Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 531.753 399.919Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -43.836 -1.042.722Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 767.775 172.774DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 3.395.270 3.698.366FAALİYET BRÜT KÂRI15.819.248 6.830.170BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -6.692.640 -3.054.041DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -414.714 -407.922PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.403.022 -965.566DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -1.835.318 -1.189.325NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.473.554 1.213.316BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)51.982 19.657NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 5.525.536 1.232.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -2.154.950 -284.091Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -9.877.005 -31.090Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -995.667 -1.365.854Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 8.717.722 1.112.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 3.370.586 948.882DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 3.370.586 948.882Grubun Karı (Zararı)3.259.630 922.003Azınlık Payları Karı (Zararı)110.956 26.879Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,76050000 0,23610000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028780BIST