***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 17.530 0 -233.393 0 0 0 1.410.463 1.194.600 0 1.194.600Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 173.575 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 173.575 0 173.575Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 669.777 848.320 -180.215 2.533.698 80.727 615.117 0 31.666.047 0 1.410.463 47.852.833 0 47.852.833Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -25.773 14.432 -155.041 0 4.915.565 0 0 0 10.018.614 14.767.797 0 14.767.797Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.205.742 10.165.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.371.024 0 13.371.024İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 425.795 0 0 0 0 0 0 188.919 -188.919 0 425.795 0 425.795Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.111.364 16.468.559 0 1.192.023 819.551 -216.479 2.664.867 80.727 6.536.619 0 35.841.511 0 10.018.614 80.517.356 0 80.517.356Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER253.120.485 556.035.611 809.156.096 210.908.100 496.587.816 707.495.916GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 83.816.873 154.855.287 238.672.160 61.729.875 130.409.453 192.139.328Teminat MektuplarıV-III-1 82.966.753 90.204.838 173.171.591 61.156.815 72.361.867 133.518.682Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.038.974 30.673.738 34.712.712 3.507.026 19.605.204 23.112.230Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.235.275 0 4.235.275 2.542.604 0 2.542.604Diğer Teminat Mektupları74.692.504 59.531.100 134.223.604 55.107.185 52.756.663 107.863.848Banka Kredileri4.258 6.951.103 6.955.361 4.258 9.575.050 9.579.308İthalat Kabul Kredileri0 1.052.952 1.052.952 0 969.051 969.051Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 5.898.151 5.902.409 4.258 8.605.999 8.610.257AkreditiflerV-III-4 845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562Belgeli Akreditifler845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 13.277 13.277 0 10.657 10.657Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 287.029 287.029 0 185.119 185.119Diğer Kefaletlerimizden0 726.367 726.367 0 0 0TAAHHÜTLER129.332.319 122.401.202 251.733.521 91.039.887 74.486.878 165.526.765Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 113.715.477 35.597.359 149.312.836 77.587.362 10.106.329 87.693.691Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 13.271.012 35.597.359 48.868.371 2.924.429 10.106.329 13.030.758Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri20.154 0 20.154 34.255 0 34.255Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 46.662.223 0 46.662.223 34.013.637 0 34.013.637Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 7.396.698 0 7.396.698 7.029.711 0 7.029.711İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 42.242.993 0 42.242.993 30.687.962 0 30.687.962Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.583.993 0 1.583.993 524.897 0 524.897Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.538.404 0 2.538.404 2.372.471 0 2.372.471Cayılabilir Taahhütler15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR39.971.293 278.779.122 318.750.415 58.138.338 291.691.485 349.829.823Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.971.293 278.779.122 318.750.415 58.138.338 291.691.485 349.829.823Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.146.127 4.041.678 8.187.805 6.266.455 8.227.370 14.493.825Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.547.469 724.293 4.271.762 3.142.731 4.115.500 7.258.231Vadeli Döviz Satım İşlemleri598.658 3.317.385 3.916.043 3.123.724 4.111.870 7.235.594Para ve Faiz Swap İşlemleri19.935.389 205.807.825 225.743.214 40.925.228 215.893.398 256.818.626Swap Para Alım İşlemleri3.852.096 46.160.117 50.012.213 849.742 69.892.062 70.741.804Swap Para Satım İşlemleri14.573.293 25.764.483 40.337.776 37.905.486 20.580.683 58.486.169Swap Faiz Alım İşlemleri755.000 66.941.613 67.696.613 1.085.000 62.710.327 63.795.327Swap Faiz Satım İşlemleri755.000 66.941.612 67.696.612 1.085.000 62.710.326 63.795.326Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.162.072 8.989.173 16.151.245 2.536.251 4.745.424 7.281.675Para Alım Opsiyonları7.162.072 1.016.434 8.178.506 1.664.791 1.939.892 3.604.683Para Satım Opsiyonları0 7.972.739 7.972.739 871.460 2.805.532 3.676.992Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.891.951 2.596.752 5.488.703 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 2.596.752 2.596.752 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.891.951 0 2.891.951 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.835.754 57.343.694 63.179.448 8.410.404 62.825.293 71.235.697EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.598.658.230 10.006.619.294 18.605.277.524 6.536.087.428 7.929.123.346 14.465.210.774EMANET KIYMETLER87.653.799 40.245.997 127.899.796 74.480.687 29.968.276 104.448.963Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler51.668.016 20.928.653 72.596.669 48.632.002 15.941.897 64.573.899Tahsile Alınan Çekler28.472.541 4.376.819 32.849.360 20.996.825 4.284.423 25.281.248Tahsile Alınan Ticari Senetler3.045.083 2.126.346 5.171.429 2.240.089 1.384.626 3.624.715Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 668 2.820 2.152 536 2.688İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 6.779.479 6.779.788 309 4.131.708 4.132.017Emanet Kıymet Alanlar4.465.698 6.034.032 10.499.730 2.609.310 4.225.086 6.834.396REHİNLİ KIYMETLER1.633.318.174 546.671.792 2.179.989.966 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798Menkul Kıymetler2.046.409 1.120.278 3.166.687 415.988 555.091 971.079Teminat Senetleri3.008.560 8.443.065 11.451.625 1.435.450 7.150.950 8.586.400Emtia148.305.584 7.135.012 155.440.596 129.796.090 5.966.459 135.762.549Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.285.151.177 448.763.315 1.733.914.492 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440Diğer Rehinli Kıymetler194.424.920 80.978.231 275.403.151 165.412.990 67.579.365 232.992.355Rehinli Kıymet Alanlar381.524 231.891 613.415 474.302 162.673 636.975KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER6.877.686.257 9.419.701.505 16.297.387.762 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI8.851.778.715 10.562.654.905 19.414.433.620 6.746.995.528 8.425.711.162 15.172.706.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı22.106.684 3.696.809Alınan Faizler47.210.988 30.402.799Ödenen Faizler-33.858.508 -23.801.223Alınan Temettüler146.348 120.245Alınan Ücret ve Komisyonlar4.297.251 2.564.042Elde Edilen Diğer Kazançlar261.986 70.162Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.093.121 1.930.748Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.190.888 -1.950.524Ödenen Vergiler-267.778 -684.306Diğer5.414.164 -4.955.134Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim15.821.314 -8.043.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.448.830 -3.836.976Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-22.252.457 -728.044Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-110.905.389 -45.080.345Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.997.223 10.811.071Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.230.062 -5.298.671Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)127.216.094 22.776.959Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.104.154 12.726.207Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)20.185.551 585.921Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı37.927.998 -4.347.069YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-36.985.999 -11.849.018İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-162.226 -280.066Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.750 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.620.003 -1.010.842Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.068.035 1.040.190Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.577.393 -19.211.769Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.699.992 5.650.646Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.072.760 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.159.603 1.996.426Diğer-83.013 -33.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit8.910.276 31.729Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.656.060 6.622.558Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.501.547 -6.404.328İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-244.237 -186.501Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-2.052.445 -116.365Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.799.830 -16.280.723Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar98.641.540 55.051.595Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar106.441.370 38.770.872Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)10.018.614 1.410.463DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.749.183 -215.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-166.382 17.530Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.619 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-126.133 18.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.630 -950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.915.565 -233.393Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.679.252 -294.991Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.763.687 61.598TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.767.797 1.194.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)111.564.610 306.089.581 417.654.191 101.014.790 242.702.869 343.717.659Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 20.131.144 182.760.125 202.891.269 30.466.068 141.889.415 172.355.483Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 19.480.245 141.011.223 160.491.468 29.359.910 114.789.077 144.148.987BankalarV-I-3 666.012 41.748.902 42.414.914 1.120.400 20.185.938 21.306.338Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 6.914.400 6.914.400Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -15.113 0 -15.113 -14.242 0 -14.242Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 62.477 14.802.527 14.865.004 177.289 16.226.214 16.403.503Devlet Borçlanma Senetleri0 14.478.392 14.478.392 0 15.939.741 15.939.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler42.152 324.135 366.287 169.483 286.473 455.956Diğer Finansal Varlıklar20.325 0 20.325 7.806 0 7.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 78.418.539 106.597.520 185.016.059 50.957.221 82.514.082 133.471.303Devlet Borçlanma Senetleri77.869.097 106.257.593 184.126.690 50.435.798 82.233.247 132.669.045Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 9.027 9.027 0 7.246 7.246Diğer Finansal Varlıklar549.442 330.900 880.342 521.423 273.589 795.012Türev Finansal VarlıklarV-I-2 12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.414.212 2.073.158 21.487.370Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.414.212 2.073.158 21.487.370Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)527.382.348 291.219.458 818.601.806 402.569.743 237.367.487 639.937.230KredilerV-I-5 484.330.491 261.107.263 745.437.754 380.005.846 212.004.025 592.009.871Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 74.247.901 30.206.047 104.453.948 48.417.140 25.444.843 73.861.983Devlet Borçlanma Senetleri74.188.950 29.872.405 104.061.355 48.358.190 25.176.782 73.534.972Diğer Finansal Varlıklar58.951 333.642 392.593 58.950 268.061 327.011Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-31.196.044 -93.852 -31.289.896 -25.853.243 -81.381 -25.934.624SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 501.337 0 501.337 755.033 0 755.033Satış Amaçlı501.337 0 501.337 755.033 0 755.033Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.757.447 1.566.516 7.323.963 5.328.755 1.369.078 6.697.833İştirakler (Net)V-I-7 2.242.564 0 2.242.564 2.047.712 0 2.047.712Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.242.564 0 2.242.564 2.047.712 0 2.047.712Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 3.514.883 1.566.516 5.081.399 3.281.043 1.369.078 4.650.121Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.916.583 1.566.516 4.483.099 2.772.557 1.369.078 4.141.635Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar598.300 0 598.300 508.486 0 508.486Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.422.317 36.059 6.458.376 4.838.056 28.796 4.866.852MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)336.793 0 336.793 276.221 0 276.221Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer336.793 0 336.793 276.221 0 276.221YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 4.099.499 907.387 5.006.886 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 18.982.756 7.251.092 26.233.848 7.964.715 2.998.154 10.962.869VARLIKLAR TOPLAMI675.047.107 607.070.093 1.282.117.200 522.747.313 484.466.384 1.007.213.697YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 387.002.865 400.668.805 787.671.670 255.395.817 335.547.570 590.943.387ALINAN KREDİLERV-II-3 2.544.984 104.516.589 107.061.573 1.060.376 90.370.154 91.430.530PARA PİYASALARINA BORÇLAR122.699.118 24.839.154 147.538.272 123.441.143 20.439.641 143.880.784İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 10.524.440 56.966.548 67.490.988 10.566.317 51.408.580 61.974.897Bonolar6.174.956 1.679.591 7.854.547 5.264.846 871.154 6.136.000Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.349.484 55.286.957 59.636.441 5.301.471 50.537.426 55.838.897FONLAR3.005 0 3.005 3.005 0 3.005Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.005 0 3.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 754.473 4.450.815 5.205.288 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı754.473 4.450.815 5.205.288 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 1.037.113 4.702 1.041.815 949.708 4.204 953.912KARŞILIKLARV-II-7 6.465.809 22.035 6.487.844 3.832.161 17.687 3.849.848Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.125.416 0 2.125.416 1.751.607 0 1.751.607Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.340.393 22.035 4.362.428 2.080.554 17.687 2.098.241CARİ VERGİ BORCUV-II-8 1.775.792 6.823 1.782.615 933.094 10.846 943.940ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 46.378 46.378SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 36.066.448 8.182.923 44.249.371 19.825.574 6.949.997 26.775.571ÖZKAYNAKLARV-II-11 83.178.045 -2.660.689 80.517.356 51.370.487 582.253 51.952.740Ödenmiş SermayeV-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri17.190.773 469.809 17.660.582 6.658.909 410.596 7.069.505Hisse Senedi İhraç Primleri16.468.559 0 16.468.559 6.303.277 0 6.303.277Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri722.214 469.809 1.192.023 355.632 410.596 766.228Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.474.483 -206.544 3.267.939 3.617.240 -182.919 3.434.321Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.541.300 -2.923.954 6.617.346 1.347.205 354.576 1.701.781Kar Yedekleri35.841.511 0 35.841.511 31.666.047 0 31.666.047Yasal Yedekler3.828.329 0 3.828.329 3.410.783 0 3.410.783Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler30.522.271 0 30.522.271 25.635.005 0 25.635.005Diğer Kar Yedekleri1.490.911 0 1.490.911 2.620.259 0 2.620.259Kar veya Zarar10.018.614 0 10.018.614 4.175.464 0 4.175.464Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı10.018.614 0 10.018.614 4.175.464 0 4.175.464Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI658.453.731 623.663.469 1.282.117.200 475.391.645 531.822.052 1.007.213.697Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 58.522.053 30.706.127 33.720.940 16.270.312Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 35.705.071 23.384.180 19.448.757 12.195.025Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler273.019 364.232 38.933 226.096Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 34.751 9.347 24.620 3.710Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler612 1.719 159 0Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 22.372.293 6.942.186 14.086.782 3.844.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar169.046 66.788 88.887 42.023Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.867.245 3.391.919 5.882.669 1.862.230İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler12.336.002 3.483.479 8.115.226 1.940.647Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri136.307 4.463 121.689 581FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -34.806.442 -24.847.649 -19.211.069 -13.092.158Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -22.146.638 -15.116.395 -12.376.348 -7.775.434Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.428.724 -640.962 -817.922 -362.194Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler