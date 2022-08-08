***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -122 -13.810 54.625 -219.851 97.601 0 0 1.694.713 1.613.156 59.830 1.672.986Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1 0 71.679 0 0 0 0 0 0 994.357 -1.208.777 0 -142.742 228.564 85.822Kar Dağıtımı0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.218.798 -5.224.888 0 -6.170 -603 -6.773Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 -603 -6.765Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.215.447 -5.215.375 0 -8 0 -8Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.346 0 33.859 887.953 -181.272 882.903 580.401 818.677 -86.807 32.918.105 111.896 1.694.713 47.869.396 1.034.726 48.904.122Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -25.911 13.173 -74.822 169.470 4.375.226 290.433 0 0 10.769.072 15.516.641 227.818 15.744.459Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.205.742 10.164.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.460 0 13.370.460İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1.366 0 59.183 0 0 0 0 0 0 538.750 -936.264 0 -336.965 29.912 -307.053Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.140.192 -4.140.227 0 -35 -965 -1.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 -965 -984Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136.579 -4.136.595 0 -16 0 -16Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.111.364 16.469.451 0 -51.561 866.758 -219.977 1.552.698 1.146.667 6.079.007 -156.326 37.847.230 120.678 10.769.072 81.535.061 1.471.833 83.006.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER258.978.731 560.604.804 819.583.535 212.228.885 498.811.450 711.040.335GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 86.845.226 156.527.279 243.372.505 62.457.727 130.998.199 193.455.926Teminat MektuplarıV-III-1 83.716.753 90.406.336 174.123.089 61.406.815 72.673.220 134.080.035Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.038.974 30.673.738 34.712.712 3.507.026 19.605.204 23.112.230Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.235.275 0 4.235.275 2.542.604 0 2.542.604Diğer Teminat Mektupları75.442.504 59.732.598 135.175.102 55.357.185 53.068.016 108.425.201Banka Kredileri4.258 6.951.103 6.955.361 4.258 9.575.050 9.579.308İthalat Kabul Kredileri0 1.052.952 1.052.952 0 969.051 969.051Diğer Banka KabulleriV-III-4 4.258 5.898.151 5.902.409 4.258 8.605.999 8.610.257AkreditiflerV-III-4 845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562Belgeli Akreditifler845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 13.277 13.277 0 10.657 10.657Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden1.681.824 1.470.494 3.152.318 117.441 277.393 394.834Diğer Garantilerimizden161.529 287.029 448.558 160.411 185.119 345.530Diğer Kefaletlerimizden435.000 726.367 1.161.367 200.000 0 200.000TAAHHÜTLER131.666.587 123.766.983 255.433.570 92.374.573 75.850.537 168.225.110Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 116.049.745 36.963.140 153.012.885 78.922.048 11.469.988 90.392.036Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 13.271.012 35.597.359 48.868.371 2.924.429 10.106.329 13.030.758Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri20.154 0 20.154 34.255 0 34.255Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri46.662.223 3.024 46.665.247 34.013.637 4.036 34.017.673Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 7.396.698 0 7.396.698 7.029.711 0 7.029.711İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 42.242.993 0 42.242.993 30.687.962 0 30.687.962Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.583.993 0 1.583.993 524.897 0 524.897Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.872.672 1.362.757 6.235.429 3.707.157 1.359.623 5.066.780Cayılabilir Taahhütler15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR40.466.918 280.310.542 320.777.460 57.396.585 291.962.714 349.359.299Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler40.466.918 280.310.542 320.777.460 57.396.585 291.962.714 349.359.299Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.146.127 4.041.678 8.187.805 6.266.455 8.227.370 14.493.825Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.547.469 724.293 4.271.762 3.142.731 4.115.500 7.258.231Vadeli Döviz Satım İşlemleri598.658 3.317.385 3.916.043 3.123.724 4.111.870 7.235.594Para ve Faiz Swap İşlemleri20.431.014 207.339.245 227.770.259 40.183.475 216.164.627 256.348.102Swap Para Alım İşlemleri4.347.721 46.621.243 50.968.964 107.989 70.293.816 70.401.805Swap Para Satım İşlemleri14.573.293 26.834.777 41.408.070 37.905.486 20.450.158 58.355.644Swap Faiz Alım İşlemleri755.000 66.941.613 67.696.613 1.085.000 62.710.327 63.795.327Swap Faiz Satım İşlemleri755.000 66.941.612 67.696.612 1.085.000 62.710.326 63.795.326Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.162.072 8.989.173 16.151.245 2.536.251 4.745.424 7.281.675Para Alım Opsiyonları7.162.072 1.016.434 8.178.506 1.664.791 1.939.892 3.604.683Para Satım Opsiyonları0 7.972.739 7.972.739 871.460 2.805.532 3.676.992Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.891.951 2.596.752 5.488.703 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 2.596.752 2.596.752 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.891.951 0 2.891.951 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.835.754 57.343.694 63.179.448 8.410.404 62.825.293 71.235.697EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.620.799.340 10.030.282.453 18.651.081.793 6.551.262.425 7.947.865.967 14.499.128.392EMANET KIYMETLER109.776.509 63.909.156 173.685.665 89.655.684 48.710.897 138.366.581Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.796.196 0 8.796.196 5.458.322 0 5.458.322Emanete Alınan Menkul Değerler51.968.807 20.928.653 72.897.460 49.974.424 15.941.897 65.916.321Tahsile Alınan Çekler30.684.903 4.607.178 35.292.081 23.408.656 4.620.176 28.028.832Tahsile Alınan Ticari Senetler13.256.069 3.448.664 16.704.733 7.705.143 2.408.419 10.113.562Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 668 2.820 2.152 536 2.688İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler576.664 28.889.961 29.466.625 466.829 21.514.783 21.981.612Emanet Kıymet Alanlar4.491.718 6.034.032 10.525.750 2.640.158 4.225.086 6.865.244REHİNLİ KIYMETLER1.633.336.574 546.671.792 2.180.008.366 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798Menkul Kıymetler2.046.409 1.120.278 3.166.687 415.988 555.091 971.079Teminat Senetleri3.026.960 8.443.065 11.470.025 1.435.450 7.150.950 8.586.400Emtia148.305.584 7.135.012 155.440.596 129.796.090 5.966.459 135.762.549Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.285.151.177 448.763.315 1.733.914.492 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440Diğer Rehinli Kıymetler194.424.920 80.978.231 275.403.151 165.412.990 67.579.365 232.992.355Rehinli Kıymet Alanlar381.524 231.891 613.415 474.302 162.673 636.975KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER6.877.686.257 9.419.701.505 16.297.387.762 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI8.879.778.071 10.590.887.257 19.470.665.328 6.763.491.310 8.446.677.417 15.210.168.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı23.155.390 4.056.268Alınan Faizler48.169.291 30.904.852Ödenen Faizler-34.160.865 -23.923.086Alınan Temettüler53.387 22.788Alınan Ücret ve Komisyonlar4.158.168 2.368.733Elde Edilen Diğer Kazançlar981.693 267.784Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.139.672 2.011.556Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.296.768 -2.010.765Ödenen Vergiler-274.251 -706.131Diğer5.385.063 -4.879.463Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim16.445.831 -8.388.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.135.589 -3.855.715Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-22.252.457 -728.044Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-110.281.604 -45.147.949Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.470.698 10.709.133Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.230.062 -5.330.369Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)125.789.453 22.294.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-998.325 12.852.612Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.293.811 817.321Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı39.601.221 -4.332.653YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-38.491.171 -11.928.658İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-162.226 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.750 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.626.350 -1.236.567Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.126.259 1.041.298Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.551.778 -19.353.454Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.269.946 5.658.303Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.072.760 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.159.603 1.996.426Diğer-95.723 -34.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit8.665.414 32.349Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.585.499 6.622.558Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.268.038 -6.407.381İhraç Edilen Sermaye Araçları601.060 0Temettü Ödemeleri0 -603Kiralamaya İlişkin Ödemeler-253.107 -182.225Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.993.665 -114.997Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.781.799 -16.343.959Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar98.979.861 55.596.047Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar106.761.660 39.252.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)10.997.256 1.754.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.747.203 -81.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-87.926 -14.029Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.499 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.554 -275Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-57.617 -14.572Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-43.364 818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.835.129 -67.625Yabancı Para Çevrim Farkları169.470 54.625Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri5.969.661 -275.366Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)290.433 97.601Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.594.435 55.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.744.459 1.672.986Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)112.189.383 312.205.576 424.394.959 101.130.561 248.362.721 349.493.282Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 20.236.419 182.987.780 203.224.199 30.621.364 142.079.991 172.701.355Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 19.480.373 141.038.111 160.518.484 29.360.024 114.812.521 144.172.545BankalarV-I-3 765.657 41.949.695 42.715.352 1.272.208 20.353.088 21.625.296Para Piyasalarından Alacaklar5.574 0 5.574 3.499 6.914.400 6.917.899Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -15.185 -26 -15.211 -14.367 -18 -14.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 567.243 14.802.527 15.369.770 365.610 16.226.214 16.591.824Devlet Borçlanma Senetleri428.928 14.478.392 14.907.320 118.890 15.939.741 16.058.631Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler82.007 324.135 406.142 201.998 286.473 488.471Diğer Finansal Varlıklar56.308 0 56.308 44.722 0 44.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 78.433.271 112.485.860 190.919.131 50.971.953 87.981.724 138.953.677Devlet Borçlanma Senetleri77.869.097 109.655.944 187.525.041 50.435.798 85.501.032 135.936.830Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.732 9.027 23.759 14.732 7.246 21.978Diğer Finansal Varlıklar549.442 2.820.889 3.370.331 521.423 2.473.446 2.994.869Türev Finansal VarlıklarV-I-2 12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.171.634 2.074.792 21.246.426Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.171.634 2.074.792 21.246.426Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)530.817.638 303.626.615 834.444.253 407.001.757 249.012.309 656.014.066KredilerV-I-5 477.346.221 269.291.808 746.638.029 377.286.644 219.413.299 596.699.943Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 2.183.692 3.974.977 6.158.669 1.340.492 3.640.839 4.981.331Faktoring Alacakları8.641.718 564.283 9.206.001 6.184.214 889.603 7.073.817İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 74.247.901 30.206.047 104.453.948 48.417.140 25.444.843 73.861.983Devlet Borçlanma Senetleri74.188.950 29.872.405 104.061.355 48.358.190 25.176.782 73.534.972Diğer Finansal Varlıklar58.951 333.642 392.593 58.950 268.061 327.011Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-410.500 -32.012.394 -26.226.733 -376.275 -26.603.008SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 501.557 0 501.557 755.253 0 755.253Satış Amaçlı501.557 0 501.557 755.253 0 755.253Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.087.173 3 3.087.176 2.825.834 3 2.825.837İştirakler (Net)V-I-7 2.475.791 3 2.475.794 2.306.545 3 2.306.548Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler708.997 0 708.997 607.936 0 607.936Konsolide Edilmeyenler1.766.794 3 1.766.797 1.698.609 3 1.698.612Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 611.382 0 611.382 519.289 0 519.289Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar611.382 0 611.382 519.289 0 519.289Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.761.459 37.772 4.799.231 4.110.997 30.054 4.141.051MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)359.645 8.806 368.451 298.931 474 299.405Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer345.014 8.806 353.820 284.300 474 284.774YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 914.174 0 914.174 972.154 0 972.154CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 4.194.952 1.049.822 5.244.774 72.767 0 72.767DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 23.860.990 8.223.018 32.084.008 10.753.294 3.573.989 14.327.283VARLIKLAR TOPLAMI680.686.971 625.151.612 1.305.838.583 527.921.548 500.979.550 1.028.901.098YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 385.211.158 406.693.971 791.905.129 254.392.314 341.417.664 595.809.978ALINAN KREDİLERV-II-3 5.642.903 108.233.820 113.876.723 3.507.327 94.929.344 98.436.671PARA PİYASALARINA BORÇLAR123.645.093 30.153.497 153.798.590 123.991.383 24.725.979 148.717.362İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.105.915 56.711.811 67.817.726 11.332.808 51.204.819 62.537.627Bonolar6.756.431 1.679.591 8.436.022 6.031.337 871.154 6.902.491Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.349.484 55.032.220 59.381.704 5.301.471 50.333.665 55.635.136FONLAR3.005 0 3.005 3.005 0 3.005Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.005 0 3.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 873.666 4.463.771 5.337.437 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı873.666 4.463.771 5.337.437 1.609.212 3.881.066 5.490.278Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ447 38 485 7.309 0 7.309KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 1.040.799 4.702 1.045.501 954.389 4.204 958.593KARŞILIKLARV-II-7 6.502.142 113.909 6.616.051 3.856.308 98.808 3.955.116Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.159.036 13.974 2.173.010 1.772.257 11.118 1.783.375Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.343.106 99.935 4.443.041 2.084.051 87.690 2.171.741CARİ VERGİ BORCUV-II-8 1.894.485 6.823 1.901.308 1.089.521 10.846 1.100.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 14.719 14.719SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 38.602.607 8.859.724 47.462.331 21.444.948 7.256.670 28.701.618ÖZKAYNAKLARV-II-11 84.579.989 -1.573.095 83.006.894 52.229.638 1.970.390 54.200.028Ödenmiş SermayeV-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622Sermaye Yedekleri16.417.890 0 16.417.890 6.192.623 0 6.192.623Hisse Senedi İhraç Primleri16.469.451 0 16.469.451 6.303.367 0 6.303.367Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-51.561 0 -51.561 -110.744 0 -110.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.199.479 0 2.199.479 2.287.039 0 2.287.039Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.500.935 -2.431.587 7.069.348 1.283.355 950.864 2.234.219Kar Yedekleri37.341.867 505.363 37.847.230 32.727.539 440.749 33.168.288Yasal Yedekler3.969.729 26.550 3.996.279 3.515.810 21.149 3.536.959Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler31.799.780 475.198 32.274.978 26.510.023 415.985 26.926.008Diğer Kar Yedekleri1.566.021 3.615 1.569.636 2.695.369 3.615 2.698.984Kar veya Zarar10.541.291 348.459 10.889.750 4.623.062 574.107 5.197.169Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.907 93.771 120.678 1.157 30.156 31.313Dönem Net Kâr veya Zararı10.514.384 254.688 10.769.072 4.621.905 543.951 5.165.856Azınlık Payları1.467.163 4.670 1.471.833 1.210.398 4.670 1.215.068YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI665.503.848 640.334.735 1.305.838.583 480.822.913 548.078.185 1.028.901.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 59.480.470 31.212.567 34.224.130 16.541.348Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 36.196.893 23.680.912 19.684.356 12.343.620Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler273.019 364.232 38.933 226.096Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 51.144 14.810 32.339 6.202Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.221 3.033 460 710Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 22.462.600 6.989.679 14.135.708 3.884.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar197.556 79.832 104.110 47.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.929.042 3.426.368 5.916.372 1.896.612İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler12.336.002 3.483.479 8.115.226 1.940.647Finansal Kiralama Faiz Gelirleri355.490 148.385 209.006 77.096Diğer Faiz Gelirleri140.103 11.516 123.328 2.760FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -35.108.799 -24.996.099 -19.326.327 -13.180.751Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -22.033.197 -15.052.401 -12.306.637 -7.745.198Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.735.270 -790.086 -960.222 -441.866Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.868.746 -6.266.830 -3.691.106 -3.532.384İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.694.501 -2.744.943 -1.941.251 -1.413.508Kiralama Faiz Giderleri-103.051 -68.094 -54.673 -36.325Diğer Faiz Giderleri-674.034 -73.745 -372.438 -11.470NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ24.371.671 6.216.468 14.897.803 3.360.597NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.953.029 1.712.260 2.284.532 982.062Alınan Ücret ve Komisyonlar5.106.241 2.317.976 2.935.202 1.308.618Gayri Nakdi Kredilerden787.016 449.790 428.154 231.082Diğer4.319.225 1.868.186 2.507.048 1.077.536Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.153.212 -605.716 -650.670 -326.556Gayri Nakdi Kredilere-21.804 -3.981 -15.762 -2.215Diğer-1.131.408 -601.735 -634.908 -324.341TEMETTÜ GELİRLERİ53.387 22.788 27.466 7.024TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 1.967.675 -1.875.791 711.983 -1.405.762Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 614.497 554.147 82.744 154.228Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -722.117 -2.836.147 -678.281 -1.793.425Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 2.075.295 406.209 1.307.520 233.435DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 5.660.723 5.246.715 2.265.453 1.557.268FAALİYET BRÜT KÂRI36.006.485 11.322.440 20.187.237 4.501.189BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -11.745.712 -4.507.243 -5.053.072 -1.453.202DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -2.426.442 -411.966 -2.011.728 -4.044PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.091.771 -1.864.940 -1.688.749 -899.374DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -4.095.344 -2.492.287 -2.260.026 -1.311.881NET FAALİYET KARI (ZARARI)14.647.216 2.046.004 9.173.662 832.688BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)129.897 41.159 77.915 21.502NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 14.777.113 2.087.163 9.251.577 854.190SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-10 -3.779.857 -332.523 -1.624.907 -48.432Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -10.601.450 -221.389 -724.445 -190.299Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -3.878.204 -1.643.592 -2.882.537 -277.738Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 10.699.797 1.532.458 1.982.075 419.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 10.997.256 1.754.640 7.626.670 805.758DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10.997.256 1.754.640 7.626.670 805.758Grubun Karı (Zararı)10.769.072 1.694.713 7.509.442 772.710Azınlık Payları Karı (Zararı)228.184 59.927 117.228 33.048Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,83290000 0,44930000 1,07240000 0,20630000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053178BIST