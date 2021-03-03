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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Entegre Rapor

03.03.2021 18:50



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Entegre Rapor )

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Türkçe
Entegre Rapor

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Açıklamalar

VakıfBank'ın 2020 yılına ilişkin finansal ve finansal olmayan performansını bir bütün olarak değerlendirdiği entegre faaliyet raporu Türkçe olarak ekte yer almaktadır. 2020 Entegre Faaliyet Raporu https://www.vakifbank.com.tr/faaliyet-raporlari.aspx?pageID=2532 linki üzerinden banka internet sitesinde de yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914926


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INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
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Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,41  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,06  
B. Petrol 64,29 64,29 1,59  
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