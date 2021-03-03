***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Entegre Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank'ın 2020 yılına ilişkin finansal ve finansal olmayan performansını bir bütün olarak değerlendirdiği entegre faaliyet raporu Türkçe olarak ekte yer almaktadır. 2020 Entegre Faaliyet Raporu https://www.vakifbank.com.tr/faaliyet-raporlari.aspx?pageID=2532 linki üzerinden banka internet sitesinde de yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914926BIST