***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme
07.05.2020 14:17
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/06/2019 17/06/2019 9849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843339
BIST
15:3499.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 531,42
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:347,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0528
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:347,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:34388,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,77
|Açılış
|: 388,53
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.958.306
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,00
|16.642.939
|% -8,14
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,01
|17.705.540
|% -6,01
|
|INFO
|5,77
|7.487.451
|% -4,63
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.078.528.923
|% 6,45
|
|GARAN
|8,12
|854.473.146
|% 0,62
|
|THYAO
|10,69
|533.920.864
|% 1,23
|
|SASA
|9,30
|476.272.172
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|369.953.200
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.078.528.923
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,13
|260.856.991
|% 0,95
|
|GARAN
|8,12
|854.473.146
|% 0,62
|
|GUSGR
|3,17
|321.613.607
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|330.423.730
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7421
|8,7859
|% -1,32
|
|Frank
|7,2520
|7,2957
|% -1,42
|
|Riyal
|1,8873
|1,8968
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,84
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|20,40
|
|Tam
|2.590
|2.636
|20,80
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|10,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,69
|31,69
|1,97
|
Seans Raporu
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 500, 27 artarak (% 0.43 ) 115, 904
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15:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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15:46XU100
Endeks 99, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 9, 003.00 milyon TL de
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15:46YESIL
Yüzde 5.72 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 813, 597 adet işlem
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15:45KRDMD
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 914, 400 adet işlem