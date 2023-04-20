***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 19/04/2023 20/04/2023 10816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140267BIST