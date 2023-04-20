***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme
20.04.2023 10:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/04/2023 20/04/2023 10816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140267
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0349
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.246,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.246,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.476.036
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.422.775
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|21.969.935
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.191.732
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.741.300.818
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.662.945
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.681.413
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.208.339.683
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.932.858
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.741.300.818
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.170.839.788
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.932.858
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.476.120.093
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.536.071
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|702.663.273
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.170.839.788
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4027
|19,4070
|% 0,07
|
|Euro
|21,2741
|21,2803
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0488
|24,1694
|% -0,01
|
|Frank
|21,5781
|21,7081
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|2,70
|
|Cumhuriyet
|8.911
|9.046
|-13,00
|
|Tam
|8.963
|9.094
|-71,00
|
|Yarım
|4.377
|4.442
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.235
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,80
|0,02
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-1,56
|