***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 Mart 2021 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935060BIST