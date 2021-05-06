***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.05.2021 19:15
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31 Mart 2021 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935060
BIST
10:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:158,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2957
En Düşük
8,2445
10:1510,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0318
En Düşük
9,9609
10:15484,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,91
|Açılış
|: 484,48
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,19
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:15
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|JANTS
|92,80
|23.134.732
|% 9,95
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|VAKFN
|15,54
|2.026.478
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|INTEM
|39,60
|235.901
|% -4,76
|
|PETKM
|6,92
|386.375.924
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,70
|287.174.431
|% 2,61
|
|KRDMD
|8,28
|140.164.692
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,85
|137.538.280
|% 2,34
|
|THYAO
|12,99
|123.844.814
|% 0,46
|
|PETKM
|6,92
|386.375.924
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,08
|36.999.927
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,28
|140.164.692
|% 0,00
|
|USAK
|2,60
|27.218.516
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|76.269.181
|% -0,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2926
|8,2955
|% 0,31
|
|Euro
|10,0136
|10,0221
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4856
|11,5432
|% 0,29
|
|Frank
|9,0943
|9,1490
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2003
|2,2113
|% 0,10
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|0,16
|