***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2021 18:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
30 Eylül 2021 Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974845
BIST
17:591.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 29,02
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:599,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0780
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:5911,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0317
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:59560,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 12,38
|Açılış
|: 560,88
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLYHO
|1,98
|323.784.476
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.629.230
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.339.501
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|141.877.242
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|155.956.747
|% 9,95
|
|DOBUR
|63,75
|34.071.350
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.550.069
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.041.922
|% -9,95
|
|CANTE
|11,76
|156.534.594
|% -9,54
|
|IHAAS
|4,60
|300.763.673
|% -9,09
|
|THYAO
|16,97
|3.336.954.724
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.595.201.495
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|934.415.804
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|903.932.529
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|838.312.359
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|838.312.359
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|903.932.529
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,11
|313.713.889
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,04
|545.365.976
|% 2,51
|
|GARAN
|10,45
|2.595.201.495
|% 0,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7150
|9,7187
|% 0,81
|
|Euro
|11,2263
|11,2323
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,0744
|13,1400
|% -0,60
|
|Frank
|10,5886
|10,6524
|% 0,55
|
|Riyal
|2,5810
|2,5939
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,80
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,73
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,19
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,10
|