***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2021Karar Sayısı94393SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSORUMLULUK BEYANIBankamızın "2020 Yılı Entegre Faaliyet Raporu" tarafımızca incelenmiş olup,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Banka'nın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin incelendiğini, eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıkabul ve beyan ederiz.Abdülkadir AKSUYönetim Kurulu BaşkanıSerdar TUNÇBİLEKYönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiDilek YÜKSELYönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiAbdi Serdar ÜSTÜNSALİHGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiŞuayyip İLBİLGİGenel Müdür YardımcısıMetin ALIMLIStrateji ve Planlama Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914899BIST