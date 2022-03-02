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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

02.03.2022 23:36
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2022
Karar Sayısı
95547
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                           SORUMLULUK BEYANI
 
Bankamızın "2021 Yılı Entegre Faaliyet Raporu" tarafımızca incelenmiş olup,
 
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
Raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Banka'nın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin incelendiğini, eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
 
kabul ve beyan ederiz.
 
  
      Mustafa SAYDAM
Yönetim Kurulu  Başkanı
      Serdar TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu  ve Denetim Komitesi Üyesi
      Dilek YÜKSEL
Yönetim Kurulu  ve Denetim Komitesi Üyesi

             
 
 
 
 
       
 
     

      Abdi Serdar  ÜSTÜNSALİH
Genel Müdür ve  Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
      Şuayyip İLBİLGİ
Genel Müdür Yardımcısı
      Metin ALIMLI
Strateji ve  Planlama Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006704


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