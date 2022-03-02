***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.03.2022 23:36
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2022
Karar Sayısı
95547
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
Bankamızın "2021 Yılı Entegre Faaliyet Raporu" tarafımızca incelenmiş olup,
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Banka'nın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin incelendiğini, eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
kabul ve beyan ederiz.
Mustafa SAYDAM
Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Dilek YÜKSEL
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Şuayyip İLBİLGİ
Genel Müdür Yardımcısı
Metin ALIMLI
Strateji ve Planlama Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006704
BIST