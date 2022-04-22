***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi
22.04.2022 19:37
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kart Operasyonları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
21.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.800.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
Nominal 700.000 TL bedeli ödenmiş pay için 700.000 TL nakit (ayrıca nominal 2.100.000 TL taahhüt edilmiş payın yükümlülüğünün satıcılardan devri)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
13.33
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
33.33
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
33.33
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.0003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. (Eşit Oranda)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Türkiye Varlık Fonu Hakim Ortak, PTT A.Ş. ile ilişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş Sermayesi üzerinden pay devri
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin ¼'ünü ödedikleri 2.800.000 adet paylarının, 700.000 TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023261
BIST