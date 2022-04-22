***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPlatform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart OperasyonlarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi21.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.800.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam TutarNominal 700.000 TL bedeli ödenmiş pay için 700.000 TL nakit (ayrıca nominal 2.100.000 TL taahhüt edilmiş payın yükümlülüğünün satıcılardan devri)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)13.33Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)33.33Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)33.33Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.0003İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. (Eşit Oranda)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTürkiye Varlık Fonu Hakim Ortak, PTT A.Ş. ile ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş Sermayesi üzerinden pay devriDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin ¼'ünü ödedikleri 2.800.000 adet paylarının, 700.000 TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023261BIST