Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 20:21
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi raporlarının okunması,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8 - Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Denetçinin seçimi,
14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document- 66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 66. Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 66. Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Summary.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851084


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.835
Değişim :  0,62% |  680,06
Açılış :  108.485  
Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
110.127 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5240 8,5668 % -0,83  
Frank 7,1453 7,1884 % -0,98  
Riyal 1,8163 1,8254 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 3,83  
Altın Gr. 381 381 0,62  
Cumhuriyet 2.532 2.570 11,00  
Tam 2.534 2.557 2,50  
Yarım 1.237 1.248 1,20  
Çeyrek 618 625 0,60  
Gümüş.Ons 17,42 17,45 -0,22  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,04  
B. Petrol 38,77 38,77 0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru