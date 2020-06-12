***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 20:21
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi raporlarının okunması,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8 - Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Denetçinin seçimi,
14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document- 66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 66. Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 66. Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Summary.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851084
BIST