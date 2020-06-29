***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi raporlarının okunması,4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,8 - Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Denetçinin seçimi,14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document- 66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadırHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 66. Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 66. Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Summary.pdf - TutanakEk AçıklamalarBankamızın, 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853302BIST