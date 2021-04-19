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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 14:36



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.03.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
7 - Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanması,
13 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 67.Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Summary of General Assembly Meeting.pdf - Tutanak
EK: 4 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamızın, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929110


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TRILC 39,84 58.653.308 % 9,99  
TKURU 295,30 5.566.416 % 9,98  
ORMA 36,48 486.023 % 9,95  
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Frank 8,8084 8,8615 % 0,97  
Riyal 2,1488 2,1595 % 0,32  
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14:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 5,27  
Altın Gr. 464 464 3,21  
Cumhuriyet 3.068 3.114 3,00  
Tam 3.051 3.130 9,03  
Yarım 1.475 1.514 4,36  
Çeyrek 740 757 2,19  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 0,12  
Gümüş Gr. 6,78 6,78 0,05  
B. Petrol 66,59 66,59 -0,18  
Seans Raporu 14:43
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