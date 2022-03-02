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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2022 23:40
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
5 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
10 - Denetçinin seçimi
11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
13 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document- 68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarih ve 95549 sayılı kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ait 68. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.
Bankamızın, 25 Mart 2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006706


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Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 0,01  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 0,09  
B. Petrol 115 115 9,55  
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