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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 18:47
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
5 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
10 - Denetçinin seçimi
11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
13 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document- 68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 68. Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Summary of General Assembly Meeting.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013219


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B. Petrol 120 120 0,94  
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