***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunun TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi5 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi7 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi10 - Denetçinin seçimi11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması13 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document- 68. Genel Kurul 25 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 68. Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Summary of General Assembly Meeting.pdf - TutanakEK: 3 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBankamızın, 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019924BIST