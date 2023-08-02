***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.07.2023Genel Kurul Tarihi 02.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi5 - Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması7 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi12 - Denetçinin seçimi13 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması15 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_excel-ham veri.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Summary of General Assembly Meeting Result.pdf - TutanakEK: 3 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180007BIST